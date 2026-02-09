Beauty 09.02.2026

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

mallia
Από τα πρώτα σημάδια μέχρι την πλήρη εικόνα, τα μαλλιά αποκαλύπτουν πώς η ηλικία και οι ορμόνες τα διαμορφώνουν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η αραίωση των μαλλιών είναι μια φυσιολογική διαδικασία που σχετίζεται με τη γήρανση, αλλά μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από ό,τι περιμένουμε. Στα πρώτα σημάδια περιλαμβάνονται η λεπτότερη αλογοουρά, η διεύρυνση του μέρους των μαλλιών ή η αυξημένη τριχόπτωση στο ντους. Αιτίες μπορεί να είναι γενετικοί παράγοντες και ορμονικές αλλαγές, που επηρεάζουν το μέγεθος και τη λειτουργία των τριχοθυλακίων.

Η αραίωση δεν αφορά μόνο όσους έχουν λεπτά μαλλιά. Ακόμα και πυκνές τρίχες μπορούν να χάσουν όγκο με τον χρόνο. Ο τρόπος που αντιδρούν τα τριχοθυλάκια στα ορμονικά σήματα και οι γενετικές διαφορές καθορίζουν πότε και πόσο θα γίνει αισθητή η απώλεια.

mallia
/www.pexels.com

Διάβασε επίσης: Καταστρέφουν τα κλάμερ τα μαλλιά σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις

Διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες

Στους άνδρες, η αραίωση ξεκινά συχνά από τη γραμμή των μαλλιών ή την κορυφή του κεφαλιού, ενώ στις γυναίκες παρατηρείται πιο ομοιόμορφη απώλεια πυκνότητας σε όλη την κορυφή του κεφαλιού. Η διαφορά οφείλεται στην ευαισθησία των τριχοθυλακίων σε ορμόνες όπως η DHT, που επηρεάζει περισσότερο τους άνδρες από νωρίς.

Τι προκαλεί το αραίωμα

Η κύρια αιτία είναι η λεγόμενη σμίκρυνση των τριχοθυλακίων, όπου οι τρίχες γίνονται λεπτότερες και πιο σύντομες λόγω ορμονικών ή γενετικών παραγόντων. Στις γυναίκες, η μείωση των οιστρογόνων κατά την εμμηνόπαυση επιταχύνει τη διαδικασία, ενώ στους άνδρες η DHT παραμένει υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, προκαλώντας σταδιακή αραίωση.

mallia
unsplash.com

Πότε είναι φυσιολογικό

Η απώλεια 50–100 τριχών ημερησίως θεωρείται φυσιολογική. Με την ηλικία, η μειωμένη πυκνότητα και το αραίωμα είναι αναμενόμενα. Αν η τριχόπτωση είναι ξαφνική ή εμφανίζεται σε παρτίδες, μπορεί να υποδηλώνει κάποιο άλλο πρόβλημα.

Τρόποι για δυνατά και υγιή μαλλιά

Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να καθυστερήσουν το αραίωμα. Αποφυγή σφιχτών χτενισμάτων, περιορισμός θερμότητας και χημικών θεραπειών, σωστή διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και χρήση προϊόντων με αντιοξειδωτικά για το τριχωτό της κεφαλής. Το Minoxidil 5% μπορεί να βοηθήσει σε περιοχές με ήπιο αραίωμα, ενώ η προσεκτική φροντίδα των μαλλιών ενισχύει τη δύναμη και την αντοχή τους.

Διάβασε επίσης: Lip fillers: Οδηγίες και tips για ασφαλή φροντίδα μετά τη θεραπεία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

beauty μαλλιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι

Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι

09.02.2026
Επόμενο
Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

09.02.2026

Δες επίσης

Operacore: Το απόλυτο trend για τους λάτρεις του μαξιμαλισμού
Fashion

Operacore: Το απόλυτο trend για τους λάτρεις του μαξιμαλισμού

09.02.2026
Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι
Life

Τα 7 διακοσμητικά που πρέπει να πετάξεις αν θέλεις ένα πραγματικά μοντέρνο σπίτι

09.02.2026
Τα 3 ζώδια που… κριντζάρουν απίστευτα με τον Άγιο Βαλεντίνο (και δεν το κρύβουν)
Life

Τα 3 ζώδια που… κριντζάρουν απίστευτα με τον Άγιο Βαλεντίνο (και δεν το κρύβουν)

09.02.2026
7 λάθη που κάνεις τον χειμώνα και αυξάνουν το άγχος σου
Life

7 λάθη που κάνεις τον χειμώνα και αυξάνουν το άγχος σου

08.02.2026
Ολικής άλεσης ή λευκό; Το αλεύρι που αξίζει να χρησιμοποιήσεις περισσότερο
Life

Ολικής άλεσης ή λευκό; Το αλεύρι που αξίζει να χρησιμοποιήσεις περισσότερο

08.02.2026
Το κόλπο με την θέση στο αεροπλάνο που κάνει το ταξίδι πιο άνετο χωρίς extra κόστος
Life

Το κόλπο με την θέση στο αεροπλάνο που κάνει το ταξίδι πιο άνετο χωρίς extra κόστος

08.02.2026
Τι να φοράς για να γυμνάζεσαι άνετα τον χειμώνα – 5 θαυματουργά tips
Fitness

Τι να φοράς για να γυμνάζεσαι άνετα τον χειμώνα – 5 θαυματουργά tips

08.02.2026
Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους… άπιστους συντρόφους
Life

Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους… άπιστους συντρόφους

08.02.2026
Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη
Food

Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη

08.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ