Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Από τα πρώτα σημάδια μέχρι την πλήρη εικόνα, τα μαλλιά αποκαλύπτουν πώς η ηλικία και οι ορμόνες τα διαμορφώνουν

Η αραίωση των μαλλιών είναι μια φυσιολογική διαδικασία που σχετίζεται με τη γήρανση, αλλά μπορεί να ξεκινήσει νωρίτερα από ό,τι περιμένουμε. Στα πρώτα σημάδια περιλαμβάνονται η λεπτότερη αλογοουρά, η διεύρυνση του μέρους των μαλλιών ή η αυξημένη τριχόπτωση στο ντους. Αιτίες μπορεί να είναι γενετικοί παράγοντες και ορμονικές αλλαγές, που επηρεάζουν το μέγεθος και τη λειτουργία των τριχοθυλακίων.

Η αραίωση δεν αφορά μόνο όσους έχουν λεπτά μαλλιά. Ακόμα και πυκνές τρίχες μπορούν να χάσουν όγκο με τον χρόνο. Ο τρόπος που αντιδρούν τα τριχοθυλάκια στα ορμονικά σήματα και οι γενετικές διαφορές καθορίζουν πότε και πόσο θα γίνει αισθητή η απώλεια.

Διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες

Στους άνδρες, η αραίωση ξεκινά συχνά από τη γραμμή των μαλλιών ή την κορυφή του κεφαλιού, ενώ στις γυναίκες παρατηρείται πιο ομοιόμορφη απώλεια πυκνότητας σε όλη την κορυφή του κεφαλιού. Η διαφορά οφείλεται στην ευαισθησία των τριχοθυλακίων σε ορμόνες όπως η DHT, που επηρεάζει περισσότερο τους άνδρες από νωρίς.

Τι προκαλεί το αραίωμα

Η κύρια αιτία είναι η λεγόμενη σμίκρυνση των τριχοθυλακίων, όπου οι τρίχες γίνονται λεπτότερες και πιο σύντομες λόγω ορμονικών ή γενετικών παραγόντων. Στις γυναίκες, η μείωση των οιστρογόνων κατά την εμμηνόπαυση επιταχύνει τη διαδικασία, ενώ στους άνδρες η DHT παραμένει υψηλή καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, προκαλώντας σταδιακή αραίωση.

Πότε είναι φυσιολογικό

Η απώλεια 50–100 τριχών ημερησίως θεωρείται φυσιολογική. Με την ηλικία, η μειωμένη πυκνότητα και το αραίωμα είναι αναμενόμενα. Αν η τριχόπτωση είναι ξαφνική ή εμφανίζεται σε παρτίδες, μπορεί να υποδηλώνει κάποιο άλλο πρόβλημα.

Τρόποι για δυνατά και υγιή μαλλιά

Μερικές απλές συνήθειες μπορούν να καθυστερήσουν το αραίωμα. Αποφυγή σφιχτών χτενισμάτων, περιορισμός θερμότητας και χημικών θεραπειών, σωστή διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη και χρήση προϊόντων με αντιοξειδωτικά για το τριχωτό της κεφαλής. Το Minoxidil 5% μπορεί να βοηθήσει σε περιοχές με ήπιο αραίωμα, ενώ η προσεκτική φροντίδα των μαλλιών ενισχύει τη δύναμη και την αντοχή τους.

