Streaming News 09.02.2026

Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

Οι σεζόν 5 και 6 του Bridgerton θα επικεντρωθούν στις ρομαντικές εξελίξεις της Eloise και της Francesca Bridgerton
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι θαυμαστές του Bridgerton έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν, καθώς νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι οι σεζόν 5 και 6 της δημοφιλούς σειράς του Netflix θα εστιάσουν στις ρομαντικές ιστορίες δύο αγαπημένων χαρακτήρων, της Eloise Bridgerton και της Francesca Bridgerton. Η είδηση προήλθε από πρόσφατες δηλώσεις της showrunner Jess Brownell κατά την πρεμιέρα της 4ης σεζόν, όπου άφησε σαφή υπονοούμενα για το μέλλον της σειράς στο κόκκινο χαλί.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Jess Brownell φορούσε μαντήλια τσέπης με τα αρχικά “E” και “F”, τα οποία αργότερα επιβεβαίωσε πως ήταν σκόπιμα hints για τις επόμενες σεζόν. Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο αυτές ηρωίδες θα αποκτήσουν κεντρικό ρόλο, θα εμφανιστούν εκτενώς στις σεζόν 5 και 6, και φυσικά, οι ιστορίες αγάπης τους θα ξεδιπλωθούν με ένταση και συναίσθημα.

Διάβασε επίσης: Από τη Lady Whistledown μέχρι τις ερωτικές σκηνές: 10+1 fun facts που δεν ήξερες για το «Bridgerton»

Η σειρά βασίζεται στα μυθιστορήματα της Julia Quinn, με την ιστορία της Eloise Bridgerton να προέρχεται από το βιβλίο «To Sir Phillip, With Love», μια πιο ώριμη και συναισθηματική αφήγηση που εξερευνά την ανεξαρτησία, την απώλεια και την αγάπη με απρόβλεπτο τρόπο.

Αντίστοιχα, η Francesca Bridgerton θα δει την ιστορία της να αντλεί έμπνευση από το «When He Was Wicked», ένα βιβλίο γεμάτο πάθος, έντονα συναισθηματικά διλήμματα και δεύτερες ευκαιρίες. Οι αναγνώστες των βιβλίων ήδη γνωρίζουν ότι πρόκειται για δύο από τις πιο αγαπημένες ιστορίες στο σύμπαν του Bridgerton, γεγονός που ενισχύει την προσμονή για τη μεταφορά τους στη μικρή οθόνη.

Η επιλογή της Eloise και της Francesca για πρωταγωνιστικούς ρόλους δείχνει ότι η σειρά εξελίσσεται σε πιο ώριμες και σύνθετες αφηγήσεις, δίνοντας χώρο σε διαφορετικά είδη ρομαντισμού, ενώ ταυτόχρονα παραμένει πιστή στο λογοτεχνικό της υλικό, με δημιουργικές και καλοσχεδιασμένες προσαρμογές. Το μέλλον του Bridgerton φαίνεται να υπόσχεται περισσότερη εμβάθυνση στους χαρακτήρες και στις σχέσεις τους, προσφέροντας στους θεατές νέες συγκινήσεις και στιγμές που θα κάνουν κάθε fan να ανυπομονεί για τις επόμενες σεζόν.


Διάβασε επίσης: Regencycore: Η Bridgerton αισθητική κατακτά τις πασαρέλες του 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Bridgerton netflix σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

Γιατί τα μαλλιά σου γίνονται ολοένα και πιο λεπτά

09.02.2026
Επόμενο
Operacore: Το απόλυτο trend για τους λάτρεις του μαξιμαλισμού

Operacore: Το απόλυτο trend για τους λάτρεις του μαξιμαλισμού

09.02.2026

Δες επίσης

My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα
Cinema

My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

08.02.2026
Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα
Cinema

Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα

08.02.2026
Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)
Cinema

Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)

07.02.2026
Ο Chiwetel Ejiofor στο πλευρό της Scarlett Johansson στον Εξορκιστή του Mike Flanagan
Cinema

Ο Chiwetel Ejiofor στο πλευρό της Scarlett Johansson στον Εξορκιστή του Mike Flanagan

07.02.2026
Η Nancy Meyers επιστρέφει μετά από 11 χρόνια με all star χριστουγεννιάτικη κωμωδία
Cinema

Η Nancy Meyers επιστρέφει μετά από 11 χρόνια με all star χριστουγεννιάτικη κωμωδία

07.02.2026
Σαρώνει το Suburra στο Netflix – Η σειρά που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της Ρώμης
Cinema

Σαρώνει το Suburra στο Netflix – Η σειρά που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά της Ρώμης

07.02.2026
Σπάνε ρεκόρ στο Netflix Τα 7 Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι – 5+1 fun facts που δεν γνώριζες για τη σειρά
Cinema

Σπάνε ρεκόρ στο Netflix Τα 7 Ρολόγια της Αγκάθα Κρίστι – 5+1 fun facts που δεν γνώριζες για τη σειρά

06.02.2026
The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό
Cinema

The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

05.02.2026
«Σχέδιο Οδυσσέας»: Η νέα σκοτεινή σειρά της COSMOTE TV παίρνει σάρκα και οστά
Cinema

«Σχέδιο Οδυσσέας»: Η νέα σκοτεινή σειρά της COSMOTE TV παίρνει σάρκα και οστά

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ενεργειακή αναβάθμιση: Η μεγάλη πρόκληση για τα παλιά ακίνητα στην Ελλάδα και όχι ένας καταναγκασμός βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Ενεργειακή αναβάθμιση: Η μεγάλη πρόκληση για τα παλιά ακίνητα στην Ελλάδα και όχι ένας καταναγκασμός βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)