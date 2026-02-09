Fashion 09.02.2026

Operacore: Το απόλυτο trend για τους λάτρεις του μαξιμαλισμού

opera
Το opera aesthetic επιστρέφει δυναμικά το 2026, φέρνοντας όγκο, πολυτέλεια και δραματικές λεπτομέρειες σε κάθε εμφάνιση
Μαρία Χατζηγιάννη

Το opera aesthetic ήρθε για να μείνει και φέτος αποδεικνύοντας πως η μόδα μπορεί να είναι όσο θεατρική θέλουμε. Πρόκειται για ένα στυλ που αντλεί έμπνευση από την ατμόσφαιρα της όπερας και των μεγάλων θεατρικών σκηνών. Το δράμα, η πολυτέλεια, ο μαξιμαλισμός και υπερβολή γίνονται οι λέξεις-κλειδιά. Από τις πασαρέλες μέχρι τα κόκκινα χαλιά, η τάση δείχνει ότι η μόδα δεν χρειάζεται πια να περιορίζεται στο καθημερινό και πρακτικό, μπορεί να είναι θέαμα, να τραβά τα βλέμματα και να μετατρέπει κάθε εμφάνιση σε performance.

Αν και βασίζεται σε ιστορικά κομμάτια που φορούσαν οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις στον 19ο αιώνα για να εντυπωσιάσουν στις όπερες, το operacore σήμερα είναι πλήρως προσαρμόσιμο στη σύγχρονη ζωή. Κάθε λεπτομέρεια, από τα υφάσματα μέχρι τον όγκο και τα αξεσουάρ, φωνάζει υπερβολή, χωρίς να χάνει την κομψότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα στυλ που συνδυάζει την αισθητική του παρελθόντος με το σημερινό πνεύμα της μόδας, ενσωματώνοντας τόσο την πολυτέλεια όσο και τη χαρά του παιχνιδιού με τις εμφανίσεις.

sabrina_carpenter_grammy_26
ΑΠΕ-ΜΠΕ

1. Opera coat

Το opera coat, ένα μακρύ, κομψό παλτό που κάποτε στόλιζε τις κερκίδες των όπερων, επιστρέφει σε όγκο και πολυτέλεια. Παλαιότερα βαριά και επίσημα, σήμερα τα παλτό αυτά διατίθενται σε υφάσματα όπως μετάξι, σατέν και βελούδο και μπορεί να φορεθούν ακόμα και πάνω από πιο μοντέρνες εμφανίσεις, προσθέτοντας αμέσως θεατρικό στοιχείο. Από τις πασαρέλες μέχρι το δρόμο, ένα opera coat δίνει τη δυνατότητα να «κλέψεις την παράσταση» με μια κίνηση.

palto_opera
https://www.instagram.com/giorgioarmani/

2. Κάπα

Η κάπα, άλλο ένα κομμάτι που προέρχεται από τη high society του 19ου αιώνα, παραμένει βασικό εργαλείο για όποιον θέλει να δώσει αμέσως δραματικότητα σε κάθε εμφάνιση. Από λεπτές μεταξωτές κάπες μέχρι μεγάλες βελούδινες, οι λεπτομέρειες όπως κεντήματα και όγκος μετατρέπουν κάθε look σε statement. Η κάπα λειτουργεί τόσο πρακτικά όσο και αισθητικά, φέρνοντας κίνηση και θεατρικότητα στο στυλ της κάθε μέρας.

https://stephanerolland.com/

3. Όγκος και υφή

Στην καρδιά του operacore βρίσκεται ο όγκος και η υφή. Φούστες με layers, τούλι, εντυπωσιακές μανσέτες και ενσωματωμένα αξεσουάρ δημιουργούν ένα αποτέλεσμα maximalist που τραβά τα βλέμματα. Τα υλικά, τα κεντήματα και οι λεπτομέρειες συνδυάζονται για να αποδώσουν αυτή την «θεατρική» αίσθηση, επιτρέποντας σε κάθε outfit να γίνει μια μικρή performance ακόμα και στην καθημερινότητα.

opera
https://www.instagram.com/kevingermanier/

