Ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth στο πρώτο teaser της νέας ταινίας

Η συνέχεια του «Once Upon a Time in Hollywood» σε σκηνοθεσία David Fincher και σενάριο Quentin Tarantino αποκαλύφθηκε στο Super Bowl
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Brad Pitt αιφνιδίασε το κοινό με την επιστροφή του στον ρόλο του Cliff Booth, καθώς το Netflix παρουσίασε για πρώτη φορά υλικό από την ταινία «The Adventures of Cliff Booth» κατά τη διάρκεια του Super Bowl. Η νέα ταινία αποτελεί τη συνέχεια του «Once Upon a Time in Hollywood», του φιλμ του Quentin Tarantino που κυκλοφόρησε το 2019 και χάρισε στον Brad Pitt το πρώτο Όσκαρ ερμηνείας της καριέρας του. Το σύντομο teaser κινείται σε έντονα ρετρό αισθητική και συνοδεύεται από μουσική εποχής, παρουσιάζοντας τον Cliff Booth σε στιγμές χαλάρωσης σε μπαρ, στα παρασκήνια κινηματογραφικών γυρισμάτων και πίσω από το τιμόνι ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου σε χωμάτινη πίστα. Στις πρώτες εικόνες ο χαρακτήρας εμφανίζεται να παγώνει το γόνατό του, πριν συναντήσει τους ρόλους που υποδύονται η Elizabeth Debicki και ο Yahya Abdul-Mateen II, αμφότεροι ντυμένοι με κοστούμια που παραπέμπουν στη χρυσή εποχή του παλιού Χόλιγουντ.

Στο teaser παρεμβάλλονται στιγμιαία πλάνα με γυμνά σώματα, τσιγάρα, όπλα και προκλητικές χειρονομίες, τα οποία καλύπτονται με χιουμοριστική λογοκρισία. Η τελική εικόνα δείχνει τον Cliff Booth να τοποθετεί ένα χρυσό αγαλματίδιο Όσκαρ στο γραφείο του, σε μια σαφή αναφορά στη βράβευση του Brad Pitt για τον ρόλο του στην αρχική ταινία.

Τη σκηνοθεσία του «The Adventures of Cliff Booth» υπογράφει ο David Fincher, ενώ το σενάριο έχει γραφτεί από τον Quentin Tarantino, ο οποίος αυτή τη φορά επέλεξε να παραδώσει τη σκηνοθετική ευθύνη. Ο Quentin Tarantino παραμένει παραγωγός, καθώς συνεχίζει την αναζήτηση του επόμενου και τελευταίου κινηματογραφικού του έργου, όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει. Η συνεργασία του David Fincher με το Netflix αποτελεί συνέχεια μιας μακρόχρονης σχέσης που περιλαμβάνει τη σειρά «Mindhunter» και τις ταινίες «Mank» και «The Killer».

Η αρχική ταινία «Once Upon a Time in Hollywood» ολοκληρωνόταν με μια εναλλακτική εκδοχή των γεγονότων του 1969, όταν ο Cliff Booth και ο Rick Dalton, τον οποίο ενσάρκωσε ο Leonardo DiCaprio, απέτρεπαν τις δολοφονίες που συνδέθηκαν με την οικογένεια Manson. Η νέα ταινία μεταφέρει τη δράση στη δεκαετία του 1970, με τον Cliff Booth να βρίσκεται στο επίκεντρο της αφήγησης.

Ο Leonardo DiCaprio δεν αναμένεται να επιστρέψει, ωστόσο το καστ ενισχύεται με τους Scott Caan, Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Carla Gugino, Holt McCallany και JB Tadena. Παράλληλα, ο Timothy Olyphant επιβεβαιώνεται ότι επανέρχεται στον ρόλο του James Stacy από την αρχική ταινία. Το πρώτο teaser επιβεβαιώνει ότι ο Brad Pitt επιστρέφει ως Cliff Booth με τον ίδιο συνδυασμό ψυχραιμίας και ωμής έντασης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια ταινία που φιλοδοξεί να σταθεί αυτόνομα, διατηρώντας παράλληλα το πνεύμα και την αισθητική του σύμπαντος που δημιούργησε ο Quentin Tarantino.

