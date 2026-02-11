Eurovision 2026: Τι σημαίνει ο τίτλος «JALLA» στο τραγούδι της Κύπρου με την Antigoni

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε επίσημα το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη φετινή Eurovision. Το κομμάτι με τίτλο «JALLA» παρουσιάστηκε παγκοσμίως στους φίλους του διαγωνισμού μέσα από το YouTube, μαζί με το επίσημο video clip του, καταφέρνοντας να τραβήξει την προσοχή και να κερδίσει θετικά σχόλια μέσα σε λίγες ώρες.

Την Κύπρο θα εκπροσωπήσει η Antigoni Buxton, η οποία ερμηνεύει το τραγούδι και συνυπογράφει τη δημιουργία του μαζί με τους Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos. Η κυπριακή συμμετοχή έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δεύτερο μισό του Β’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου.

Η Antigoni γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βόρειο Λονδίνο και είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με ελληνοκυπριακή καταγωγή. Έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς χάρη στη φωνή της και το ιδιαίτερο μουσικό της ύφος. Πήρε το όνομά της από τη γιαγιά της και υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 14 ετών. Από τότε, αναπτύσσει έναν προσωπικό ήχο, συνδυάζοντας την πολιτισμική της ταυτότητα με σύγχρονες, αστικές επιρροές. Στα 19 της άρχισε να δημοσιεύει τα τραγούδια της στην πλατφόρμα SoundCloud, όπου το κομμάτι «Electric Love» ξεπέρασε τα 4.000 streams. Το 2019 ξεκίνησε να ανεβάζει υλικό και στο YouTube, με το τραγούδι «Never Gonna Love» να ξεπερνά τις 20.000 προβολές. Από τότε έχει κυκλοφορήσει αρκετές ακόμη μουσικές δουλειές.

Τι σημαίνει το «JALLA»

Στην κυπριακή διάλεκτο, η λέξη «JALLA» σημαίνει «κι άλλα» ή «περισσότερα». Ένα βασικό χαρακτηριστικό της κυπριακής προφοράς είναι η χρήση του «τζ» αντί για το «κ» σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ο ήχος αυτός προφέρεται παρόμοια με το αγγλικό «j» και αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της κυπριακής διαλέκτου. Έτσι, η λέξη «και» στα κυπριακά γίνεται «τζαι», ενώ η φράση «και άλλα» ή «κι άλλα» αποδίδεται ως «τζαι άλλα» ή «τζι άλλα». Με τη σύμπτυξη των λέξεων προκύπτει το «τζάλλα», το οποίο στη λατινική γραφή αποδίδεται ως «JALLA». Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή συμμετοχή φαίνεται να έχει κερδίσει θετικές εντυπώσεις στην Κύπρο, με πολλούς να ξεχωρίζουν το έντονο κυπριακό στοιχείο του τραγουδιού.

