Ralph Lauren FW26: Ντύνοντας τη σύγχρονη ηρωίδα

Στα 86 του, ο Ralph Lauren κινείται με ρυθμούς που θα εξουθένωναν σχεδιαστές στο ένα τρίτο της ηλικίας του. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, επανέφερε τον οίκο του στο ανδρικό πρόγραμμα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου έπειτα από δύο δεκαετίες, έντυσε την Team USA για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Milano Cortina και, παραμονή της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, παρουσίασε τη γυναικεία ready-to-wear συλλογή για το φθινόπωρο 2026. Αν κάτι αποδεικνύει αυτή η ασταμάτητη δραστηριότητα, είναι ότι για τον σχεδιαστή η μόδα δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι τρόπος ζωής.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε ξανά στο Jack Shainman Gallery στο downtown Manhattan, με φόντο επιβλητικές τοιχογραφίες ενός ονειρικού δάσους. «Λατρεύω την περιπέτεια της μόδας», σημείωνε ο ίδιος, περιγράφοντας τη συλλογή ως ωδή σε ένα «ανυπότακτο πνεύμα» και στην αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που ντύνεται για να αφηγηθεί τη δική της ιστορία. Αυτή την ηρωίδα ενσάρκωσε ιδανικά η Lana Del Rey, που έφτασε χέρι-χέρι με τον σύζυγό της Jeremy Dufrene, φορώντας δερμάτινο blazer, ρομαντική πουκαμίσα με βολάν και cowboy boots, μια εμφάνιση που ισορροπούσε ανάμεσα στη gothic Americana αισθητική της και τη διαχρονική κομψότητα του οίκου.

Από την πρώτη κιόλας εμφάνιση της Gigi Hadid στην πασαρέλα, με κορσέ και pencil skirt από Donegal tweed, δεμένα με ζώνη-αλυσίδα, έγινε ξεκάθαρο πως η συλλογή βασίζεται σε έναν διάλογο «απαλότητας και δύναμης». Ένα φλοράλ ζακάρ σακάκι συνδυάστηκε με χειροποίητα distressed δερμάτινα παντελόνια, ενώ ένα αυστηρό σετ παλτό και παντελονιού απέκτησε απρόσμενη ένταση μέσα από μια λεοπάρ εσάρπα. Chunky πλεκτά διακοσμημένα με μεταλλικά κεντήματα και χάντρες παρέπεμπαν σε σύγχρονες πανοπλίες, όπως και οι ημιδιάφανες τουνίκ που θύμιζαν chain mail ή τα βραδινά φορέματα με ιπποτική λάμψη. Ένα ασημένιο jacket με έντονους ώμους γεφύρωνε τον μεσαιωνικό ρομαντισμό με το power dressing του Μανχάταν.

Η γήινη παλέτα, βαθύ καφέ του χώματος, γκρι της πέτρας, πράσινο του δάσους, κράτησε τη θεατρικότητα προσγειωμένη, δίνοντας στη συλλογή μια αίσθηση αυθεντικότητας και βιωμένης κομψότητας. Στην πρώτη σειρά, προσωπικότητες όπως η Anne Hathaway και η Ariana DeBose παρακολουθούσαν μια γυναίκα-μούσα να διαμορφώνεται: μια γυναίκα που σέβεται τη διαχρονικότητα του παρελθόντος, αλλά τη μεταφράζει στο παρόν.

Η παρουσία της Lana Del Rey υπογράμμισε τον κοινό κώδικα που μοιράζεται με τον Ralph Lauren, τον ρομαντισμό της ανοιχτής διαδρομής, τη μυθολογία της αμερικανικής Δύσης, την ιδέα ότι το στιλ είναι προσωπική αφήγηση. Η συλλογή FW26 απέδειξε ότι η περιπέτεια δεν χρειάζεται κραυγαλέες τάσεις ούτε τη σιωπηλή αυστηρότητα του quiet luxury. Μπορεί να ξεκινήσει απλά: με ένα φόρεμα με print μαντηλιού κάτω από ένα herringbone σακάκι ή με ένα beaded top συνδυασμένο με oversized duster coat.

Στον κόσμο του Ralph Lauren, το προσωπικό στιλ δεν είναι θέαμα, είναι κίνηση. Και το μήνυμα παραμένει σταθερό: όπου κι αν ξεκινά το ταξίδι σου, συνέχισε να προχωράς.

