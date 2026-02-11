Celeb News 11.02.2026

Sydney Sweeney: Φόρεσε vintage φόρεμα 73 ετών της Marilyn Monroe

sydney_sweeney
Η Sydney Sweeney εντυπωσίασε στο Santa Barbara International Film Festival 2026 με ένα αυθεντικό vintage φόρεμα της Marilyn Monroe
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Sydney Sweeney απέδειξε για ακόμη μια φορά την αγάπη της για τη χρυσή εποχή του Old Hollywood, επιλέγοντας να εμφανιστεί με ένα αυθεντικό vintage φόρεμα της Marilyn Monroe στην τελετή του Santa Barbara International Film Festival 2026, όπου παρέλαβε το Virtuosos Award.

Το λευκό midi φόρεμα, δημιουργία της θρυλικής σχεδιάστριας Ceil Chapman, προέρχεται απευθείας από το αρχείο της Monroe και εντοπίστηκε από τη στιλίστρια της Sweeney, Molly Dickson, στο vintage κατάστημα Timeless Vixen. Το off-the-shoulder σχέδιο, που μετρά πάνω από 70 χρόνια, διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση, αποδεικνύοντας την αξεπέραστη ποιότητα της ραπτικής της εποχής.

https://www.instagram.com/fashonationusa/

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων

Αντί για εντυπωσιακά κοσμήματα, η ηθοποιός επέλεξε να αφήσει την iconic καρφίτσα-ημισέληνο της Monroe να πρωταγωνιστήσει, τοποθετημένη διακριτικά πάνω από το ντεκολτέ, ακολουθώντας το παράδειγμα της θρυλικής σταρ που φόρεσε το ίδιο φόρεμα στο εξώφυλλο του Life Magazine στις 7 Απριλίου 1952. «Αυτό το εμβληματικό φόρεμα αποτελεί ένα εξαιρετικά κομψό παράδειγμα της αίγλης του Old Hollywood», σχολίασε στο Instagram η Lauren Lepire, ιδιοκτήτρια του Timeless Vixen.

https://www.instagram.com/fashonationusa/

Τα δημιουργήματα του οίκου Chapman είναι σήμερα σπάνια και περιζήτητα από τους συλλέκτες vintage, καθώς το brand λειτούργησε για σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόσφατα, η Ariana Grande είχε φορέσει επίσης ένα φόρεμα Ceil Chapman της δεκαετίας του 1950 για την περιοδεία Τύπου του Wicked: For Good, επίσης από το Timeless Vixen, υπογραμμίζοντας τη συνεχή επιρροή και την αιώνια γοητεία της σχεδιάστριας.

https://www.instagram.com/fashonationusa/

Με αυτή την εμφάνιση, η Sydney Sweeney όχι μόνο απέδωσε φόρο τιμής στη Marilyn Monroe, αλλά και απέδειξε πώς η vintage ραπτική μπορεί να παραμένει επίκαιρη και συναρπαστική ακόμη και επτά δεκαετίες μετά τη δημιουργία της.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney κρεμά σουτιέν στην πινακίδα του Hollywood – Δες το video

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Fashion Marilyn Monroe Sydney Sweeney
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece

Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece

11.02.2026
Επόμενο
Ralph Lauren FW26: Ντύνοντας τη σύγχρονη ηρωίδα

Ralph Lauren FW26: Ντύνοντας τη σύγχρονη ηρωίδα

11.02.2026

Δες επίσης

Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη
Celeb News

Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη

11.02.2026
Η Margot Robbie μιλά για το πιο αμήχανο και προσβλητικό δώρο που της έχουν κάνει
Celeb News

Η Margot Robbie μιλά για το πιο αμήχανο και προσβλητικό δώρο που της έχουν κάνει

10.02.2026
Cardi Β: Οι φήμες χωρισμού μετά το Super Bowl εντείνονται
Celeb News

Cardi Β: Οι φήμες χωρισμού μετά το Super Bowl εντείνονται

10.02.2026
Ένα βήμα πριν τον γάμο η Klavdia; Η εμφάνιση με το μονόπετρο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου
Celeb News

Ένα βήμα πριν τον γάμο η Klavdia; Η εμφάνιση με το μονόπετρο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου

10.02.2026
Super Bowl: Πώς η Lady Gaga τίμησε μέσα από το look της το Πουέρτο Ρίκο
Celeb News

Super Bowl: Πώς η Lady Gaga τίμησε μέσα από το look της το Πουέρτο Ρίκο

10.02.2026
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση
Celeb News

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση

10.02.2026
Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή
Celeb News

Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή

10.02.2026
Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού

10.02.2026
Το σιωπηλό μήνυμα του David Beckham στον Brooklyn
Celeb News

Το σιωπηλό μήνυμα του David Beckham στον Brooklyn

10.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)