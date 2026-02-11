Sydney Sweeney: Φόρεσε vintage φόρεμα 73 ετών της Marilyn Monroe

Η Sydney Sweeney απέδειξε για ακόμη μια φορά την αγάπη της για τη χρυσή εποχή του Old Hollywood, επιλέγοντας να εμφανιστεί με ένα αυθεντικό vintage φόρεμα της Marilyn Monroe στην τελετή του Santa Barbara International Film Festival 2026, όπου παρέλαβε το Virtuosos Award.

Το λευκό midi φόρεμα, δημιουργία της θρυλικής σχεδιάστριας Ceil Chapman, προέρχεται απευθείας από το αρχείο της Monroe και εντοπίστηκε από τη στιλίστρια της Sweeney, Molly Dickson, στο vintage κατάστημα Timeless Vixen. Το off-the-shoulder σχέδιο, που μετρά πάνω από 70 χρόνια, διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση, αποδεικνύοντας την αξεπέραστη ποιότητα της ραπτικής της εποχής.

Αντί για εντυπωσιακά κοσμήματα, η ηθοποιός επέλεξε να αφήσει την iconic καρφίτσα-ημισέληνο της Monroe να πρωταγωνιστήσει, τοποθετημένη διακριτικά πάνω από το ντεκολτέ, ακολουθώντας το παράδειγμα της θρυλικής σταρ που φόρεσε το ίδιο φόρεμα στο εξώφυλλο του Life Magazine στις 7 Απριλίου 1952. «Αυτό το εμβληματικό φόρεμα αποτελεί ένα εξαιρετικά κομψό παράδειγμα της αίγλης του Old Hollywood», σχολίασε στο Instagram η Lauren Lepire, ιδιοκτήτρια του Timeless Vixen.

Τα δημιουργήματα του οίκου Chapman είναι σήμερα σπάνια και περιζήτητα από τους συλλέκτες vintage, καθώς το brand λειτούργησε για σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόσφατα, η Ariana Grande είχε φορέσει επίσης ένα φόρεμα Ceil Chapman της δεκαετίας του 1950 για την περιοδεία Τύπου του Wicked: For Good, επίσης από το Timeless Vixen, υπογραμμίζοντας τη συνεχή επιρροή και την αιώνια γοητεία της σχεδιάστριας.

Με αυτή την εμφάνιση, η Sydney Sweeney όχι μόνο απέδωσε φόρο τιμής στη Marilyn Monroe, αλλά και απέδειξε πώς η vintage ραπτική μπορεί να παραμένει επίκαιρη και συναρπαστική ακόμη και επτά δεκαετίες μετά τη δημιουργία της.

