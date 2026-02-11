Eurovision 2026: Η σειρά εμφάνισης των 14 τραγουδιών στον Α’ Ημιτελικό του Sing for Greece

Στον αποψινό 11/2 Α’ Ημιτελικό θα εμφανιστούν μερικά από τα μεγάλα φαβορί του Εθνικού Τελικού για την Eurovision 2026, όπως ο Akylas με το «Ferto», η Evangelia με το «Paréa» και η Marseaux με το «Χάνομαι». Η βραδιά αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την το ERTFlix.

Όπως αναφέρει η δημόσια τηλεόραση, το «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» αποτελείται από 3 ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, ρυθμό και γιορτινή διάθεση. Παρουσιαστές του show θα είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ μέσα από τη διαδικασία θα προκύψει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στον Α’ Ημιτελικό, που θα διεξαχθεί σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2026, θα διαγωνιστούν οι εξής καλλιτέχνες και τραγούδια:

«The Other Side» – Alexandra Sieti «Drop It» – THE Astrolabe «Aphrodite» – Desi G «Ferto» – Akylas «Paréa» – Evangelia «2nd Chance» – Παναγιώτης Τσακαλάκος «Slipping Away» – Niya «Χάνομαι» – Marseaux «Άλμα» – Rosanna Mailan «Europa» – STEFI «The Songwriter» – Revery «Chaos» – Dinamiss «YOU & I» – STYLIANOS «Χίλια Κομμάτια» – Spheyiaa





Η ΕΡΤ έδωσε στη δημοσιότητα οδηγίες για τη διαδικασία ψηφοφορίας τόσο στους Ημιτελικούς όσο και στον Τελικό. Στους Ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό της τηλεψηφοφορίας (50%) και των δύο επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, καθοριστική θα είναι η ψήφος του κοινού.

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει είτε με SMS από ελληνικούς αριθμούς κινητών είτε διαδικτυακά, μέσα από ειδική πλατφόρμα, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά, δίνεται η δυνατότητα online ψηφοφορίας, ώστε να συμμετέχουν και οι Έλληνες της διασποράς.

Για την ψηφοφορία μέσω SMS, οι τηλεθεατές στέλνουν μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού ή του καλλιτέχνη. Επιτρέπονται έως 10 SMS από κάθε αριθμό. Κάθε μήνυμα κοστίζει 0,68 ευρώ, με τους ισχύοντες φόρους. Μηνύματα πέραν των 10 χρεώνονται αλλά δεν προσμετρώνται. Οι οδηγίες θα εμφανίζονται και στην οθόνη μέσω QR code κατά τη διάρκεια των 3 shows. Για τυχόν προβλήματα, το κοινό μπορεί να καλεί στη γραμμή βοήθειας της Newsphone Hellas. Όσον αφορά την online ψηφοφορία, οι χρήστες συνδέονται στην πλατφόρμα, όπου μπορούν να δώσουν έως 10 ψήφους με κάθε τραπεζική κάρτα, είτε σε έναν καλλιτέχνη είτε μοιράζοντάς τες σε περισσότερους. Η χρέωση είναι επίσης 0,68 ευρώ ανά ψήφο, με μέγιστο όριο τις 10 ψήφους ανά κάρτα.

