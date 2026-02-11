Ξανά στο νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη

Έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, αλλά συνεχίζει την παρακολούθηση

Στο νοσοκομείο βρέθηκε ξανά η Σία Κοσιώνη, όπως έγινε γνωστό μέσα από ρεπορτάζ που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Υπενθυμίζεται ότι η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είχε πρόσφατα πάρει εξιτήριο, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία λόγω πνευμονιόκοκκου.

Την είδηση έκανε γνωστή αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας, αναφέροντας ότι η Σία Κοσιώνη επέστρεψε στο νοσοκομείο μετά τη σοβαρή δοκιμασία που πέρασε με βαριά πνευμονία και ότι βρίσκεται ξανά στο Metropolitan.

Στη συνέχεια, ο Τάσος Τεργιάκης διευκρίνισε πως πρόκειται για προγραμματισμένο επανέλεγχο. Όπως εξήγησε, η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί σημαντικά, ωστόσο οι γιατροί κρίνουν απαραίτητη τη συστηματική παρακολούθηση των πνευμόνων της, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.





Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παρουσιάστρια έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους για την πορεία της υγείας της.

