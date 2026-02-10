Αλεξάνδρα Νίκο: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ζουν στιγμές μεγάλης χαράς, καθώς η δεύτερη ανακοίνωσε μέσω ενός τρυφερού βίντεο στο Instagram ότι περιμένει το δεύτερο παιδί τους. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φαίη Φώτου στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, η Αλεξάνδρα βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, ενώ το νέο μέλος της οικογένειας θα είναι κοριτσάκι.

Η δημοσιογράφος επικοινώνησε με τους δύο παππούδες για να μοιραστεί τα χαρμόσυνα νέα. Ο Βασίλης Αργυρός, πατέρας του Κωνσταντίνου, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Τι να ευχηθείς; Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερες χαρές. Έχω ήδη γίνει παππούς πολλές φορές, αλλά κάθε χαρά για τα παιδιά είναι μοναδική. Το πιο σημαντικό για τον Κωνσταντίνο είναι η οικογένειά του. Να είναι καλά η οικογένειά του και μετά έρχεται η καριέρα». Από την πλευρά του, ο πατέρας της Αλεξάνδρας, Γιώργος Νίκα, τόνισε: «Μόνο χαρά νιώθω όταν μια οικογένεια μεγαλώνει. Δύο νέοι άνθρωποι που αγαπιούνται και θέλουν να αφιερώσουν όλη τους τη φροντίδα σε μια νέα ζωή, αυτό είναι πραγματική ευτυχία».

Στο μεταξύ, μετά τα σχόλια της Κίμπερλι Γκιλφόϊλ για την πιθανή κουμπαριά, ο Γιώργος Λιάγκας διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον τους, οι δύο γονείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει ποιο πρόσωπο θα βαφτίσει το δεύτερο παιδί τους.





Η πρώτη αντίδραση του Κωνσταντίνου Αργυρού καταγράφηκε από την κάμερα του Breakfast@Star, με την Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου να τον συναντά στο αεροδρόμιο, λίγο πριν αναχωρήσει για συναυλία στο Ντουμπάϊ. Ο τραγουδιστής περιορίστηκε σε μια σύντομη, αλλά θερμή δήλωση: «Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ».





