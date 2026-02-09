Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης

Τον δρόμο του χωρισμού φαίνεται πως πήραν η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη και ο Γιώργος Ζώης, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Φωτεινή Πετρογιάννη στην εκπομπή «Πρωινό» τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου.

Όπως ανέφερε η δημοσιογράφος, η ηθοποιός και ο σκηνοθέτης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, βάζοντας τέλος σε μια σχέση που διήρκεσε περίπου 2 χρόνια. Το ζευγάρι κρατούσε χαμηλούς τόνους και απέφευγε τη δημοσιότητα γύρω από την προσωπική του ζωή.

Παρότι δεν είχαν μιλήσει ανοιχτά για τη σχέση τους, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη κατά καιρούς δημοσίευε κοινές φωτογραφίες τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον χωρισμό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η Φωτεινή Πετρογιάννη, η απόφαση δεν ήταν κοινή.





