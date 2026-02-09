Δεύτερο παιδί για Αργυρό-Νίκα; Η απάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ που φούντωσε τις φήμες

Η Ελένη Παπαδόγια συνάντησε πρόσφατα την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και η συζήτηση, όπως ήταν αναμενόμενο, στράφηκε στα δημοσιεύματα που θέλουν την Αλεξάνδρα Νίκα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό να περιμένουν το δεύτερο παιδί τους, με την ίδια να αναλαμβάνει τον ρόλο της νονάς.

Όταν η δημοσιογράφος τη ρώτησε ευθέως αν θα γίνει κουμπάρα με τον τραγουδιστή, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ απάντησε με ενθουσιασμό και συγκίνηση. «Ναι, είναι πολύ συναρπαστικό. Είναι υπέροχοι άνθρωποι και τους θεωρώ σαν οικογένειά μου. Το περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία. Είναι τιμή και ευλογία να βρίσκομαι κοντά τους και να μοιράζομαι τόσες χαρούμενες στιγμές», δήλωσε, δείχνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη αυτή η στιγμή.

Η συνέντευξη αποκάλυψε παράλληλα και την αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς που έχει η Κίμπερλι με το ζευγάρι. Όπως τόνισε, η σχέση τους είναι γεμάτη θετική ενέργεια και χαμόγελα, κάτι που κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερη την προοπτική να αναλάβει τον ρόλο της νονάς.





Στον αέρα της εκπομπής Πρωινό, ο Γιώργος Λιάγκας δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ τη δήλωση της Κίμπερλι, λέγοντας: «Αν ισχύει αυτό που είπε η Κίμπερλι, άντε με ένα πόνο και το δεύτερο. Κωνσταντίνε, μη με πάρεις τηλέφωνο, η Κίμπερλι το είπε, όχι εγώ». Το σχόλιό του προκάλεσε γέλια στο στούντιο και έδωσε μια πιο ανάλαφρη νότα στην αποκάλυψη, δείχνοντας ότι οι φήμες για το δεύτερο παιδί και η πιθανή νονά έχουν ήδη κάνει τον γύρο των social media. Με τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φαίνεται πως το ζευγάρι Αργυρού – Νίκα όχι μόνο απολαμβάνει τη χαρά της οικογενειακής επέκτασης, αλλά και περιβάλλεται από φίλους και συνεργάτες που χαίρονται μαζί τους και συμμετέχουν ενεργά σε αυτά τα σημαντικά οικογενειακά γεγονότα.

