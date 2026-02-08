7 λάθη που κάνεις τον χειμώνα και αυξάνουν το άγχος σου

Ο χειμώνας φέρνει μαζί της γιορτές και πολλές ευκαιρίες για να περάσουμε χρόνο με φίλους και οικογένεια. Ωστόσο, πολλοί από εμάς βιώνουμε κάποιο επίπεδο άγχους. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί: ένα φορτωμένο πρόγραμμα με λίγες στιγμές χαλάρωσης, ο κρύος καιρός που μας κρατάει μέσα, και η νύχτα που πέφτει πολύ νωρίτερα σε σχέση με πριν από λίγους μήνες.

«Ο χειμώνας διαταράσσει φυσικά πολλούς από τους μηχανισμούς που μας κρατούν συναισθηματικά ισορροπημένους», εξηγεί η Rio Wilson, αδειοδοτημένη σύμβουλος και ιδρύτρια της Brain-Body Therapy. «Οι σύντομες ημέρες και η μειωμένη ηλιοφάνεια επηρεάζουν τη σεροτονίνη και τη μελατονίνη, που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της διάθεσης και του ύπνου. Ο κρύος καιρός συχνά οδηγεί σε λιγότερη κίνηση και περισσότερη παραμονή μέσα στο σπίτι, μειώνοντας δύο σημαντικούς παράγοντες που ρυθμίζουν το νευρικό σύστημα: τη φυσική δραστηριότητα και την κοινωνική σύνδεση.» Αν και δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καιρό ή την αλλαγή ώρας, μπορούμε να ελέγξουμε τι κάνουμε για να μειώσουμε το άγχος ή να περιορίσουμε τη χειμερινή μελαγχολία. Διαβάστε, βγείτε έξω όσο ο ήλιος είναι ψηλά, κάντε γυμναστική ή συναντήστε φίλους. «Το άγχος τον χειμώνα δεν είναι μόνο ψυχολογικό, συχνά είναι το νευρικό σύστημα που αντιδρά σε αλλαγές στο φως, τον ρυθμό και τα ερεθίσματα», προσθέτει η Wilson.

Διάβασε επίσης: Βαριέσαι το γυμναστήριο; 4 είδη χορού που μπορείς να ξεκινήσεις αύριο και καίνε τις ίδιες θερμίδες

Παρότι η ανάπτυξη συνηθειών τον χειμώνα είναι καλή ιδέα, ορισμένες μπορεί να εντείνουν το άγχος σας. Αυτά λοιπόν είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τους ανθρώπους να νιώθουν χειρότερα αυτή την εποχή.

1. Περισσότερος χρόνος μέσα στο σπίτι

Είναι λογικό να θέλετε να μείνετε μέσα όταν κάνει κρύο και σκοτεινιάζει νωρίς. Ωστόσο, η παρατεταμένη παραμονή στο σπίτι μπορεί να ενισχύσει το άγχος, κυρίως λόγω έλλειψης ηλιακού φωτός. «Συνήθως εκμεταλλευόμαστε τον ήλιο και τη ζέστη για να βγούμε έξω, αλλά τον χειμώνα οι μέρες είναι σύντομες και κρύες», λέει η Payal Patel, αδειοδοτημένη σύμβουλος γάμου και οικογένειας. «Η απομόνωση στο σπίτι μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές σκέψεις και ενοχλητικές ιδέες. Το άγχος σχετίζεται με την αίσθηση του ‘ελέγχου’, και η απρόβλεπτη χειμερινή περίοδος χαλαρώνει αυτόν τον έλεγχο για πολλούς.» Μικρές βόλτες στον ήλιο, ακόμα και για λίγα λεπτά, μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη διάθεση και στον κιρκάδιο ρυθμό.





2. Αυξημένος χρόνος μπροστά σε οθόνες

Η τηλεόραση, το κινητό ή ο υπολογιστής γίνονται συχνά οι καλύτεροι φίλοι μας κατά τη διάρκεια χιονοθύελλας. Η παρακολούθηση βίντεο ή σειρών, τα κοινωνικά δίκτυα και τα βιντεοπαιχνίδια είναι διασκεδαστικά, αλλά μπορούν να προκαλέσουν ψυχολογική κόπωση. «Η υπερβολική χρήση social media ή ειδήσεων μπορεί να δημιουργήσει σκέψεις τύπου ‘πρέπει να κάνω κι άλλα, πρέπει να είμαι καλύτερος’, οδηγώντας σε υπερβολικό προβληματισμό και ενοχλητικές σκέψεις», λέει η Patel.

3. Κακό πρόγραμμα ύπνου

Η έλλειψη σταθερού προγράμματος ύπνου μπορεί να επηρεάσει την ψυχική υγεία. «Η έλλειψη φυσικού φωτός και η διαταραχή των κιρκάδιων ρυθμών στέλνει σήματα στρες στο σώμα. Όταν δεν υπάρχει κανονική κίνηση, φως ή ξεκούραση, ο εγκέφαλος το ερμηνεύει ως απειλή», λέει η Wilson. Αυτό οδηγεί σε κούραση το πρωί και αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης, που με τη σειρά της μπορεί να επιτείνει το άγχος.

4. Ακύρωση σχεδίων

Το κρύο ή η νύχτα που πέφτει νωρίς συχνά μας κάνουν να ακυρώνουμε σχέδια, αποφεύγοντας βόλτες, κοινωνικές δραστηριότητες ή ακόμα και ραντεβού με φίλους. «Είναι σημαντικό να τηρείτε τις δεσμεύσεις σας—να βγαίνετε από το σπίτι, να κάνετε βόλτες και να μένετε ενεργοί, ακόμα κι αν κάνει κρύο», λέει η Patel. Η διατήρηση καθημερινών ρουτινών βοηθάει στη σύνδεση με άλλους και στη μείωση του άγχους.

5. Κατανάλωση αλκοόλ

«Οι περισσότεροι πίνουν περισσότερο τον χειμώνα επειδή ‘δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουν’, κάτι που μπορεί να ενισχύσει το άγχος», λέει η Patel. Μείωση αλκοόλ και καφεΐνης μπορεί να βοηθήσει στην ψυχική ισορροπία.

6. Έλλειψη κίνησης

Η φυσική δραστηριότητα είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση του άγχους, ειδικά όταν περνάτε τον περισσότερο χρόνο μέσα. Ακόμη και ήπια, καθημερινή άσκηση στέλνει σήματα ασφάλειας στο σώμα και μειώνει την ανησυχία, σύμφωνα με την Wilson.

7. Έλλειψη αυτοσυμπόνιας

Η πίεση να γίνουμε καλύτεροι τη νέα χρονιά μπορεί να ενισχύσει το άγχος. «Η έλλειψη αυτοσυμπόνιας είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες άγχους. Πολλοί είμαστε πιο αυστηροί με τον εαυτό μας παρά με φίλους», λέει η Ashley “Ìyá Ashley” Edwards, ιδρύτρια της MindRight Health. Δώστε στον εαυτό σας λίγη κατανόηση αυτόν τον χειμώνα και θυμηθείτε ότι δεν είστε μόνοι.

Διάβασε επίσης: Ετοιμάζεσαι για ταξίδι; Το κόλπο με τις κάλτσες που εξοικονομεί 40% χώρο

Δες κι αυτό…