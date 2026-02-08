Η Miss Piggy ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά τη viral σύλληψή της

Η Miss Piggy, η διάσημη μασκότ των Muppets μιλά για το αν έχει αποκατασταθεί η σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά το χιουμοριστικό περιστατικό στη διάρκεια συναυλίας

Η Miss Piggy τοποθετήθηκε δημόσια για τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter, μετά τη χιουμοριστική αλλά πολυσυζητημένη στιγμή κατά την οποία η τραγουδίστρια την είχε «συλλάβει» στη σκηνή, στο πλαίσιο ενός επαναλαμβανόμενου αστείου στη διάρκεια της περιοδείας Short n’ Sweet. Σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη που παραχώρησε στο TV Insider και δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν από την επιστροφή του «The Muppet Show» με ειδικό επεισόδιο στο Disney+, η Miss Piggy ρωτήθηκε αν η συμμετοχή της Sabrina Carpenter στο τηλεοπτικό event σημαίνει ότι οι δύο πλευρές έχουν πλέον συμφιλιωθεί. Η Miss Piggy εμφανίστηκε ειλικρινής αλλά και επιφυλακτική.

Όπως δήλωσε, είχε παρευρεθεί στη συναυλία της Sabrina Carpenter μετά τα γυρίσματα της εκπομπής και γι’ αυτό δεν ήταν σε θέση να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. Όπως είπε, η «σύλληψη» στη σκηνή δεν ήταν κάτι αρνητικό αλλά μάλλον ένδειξη σεβασμού. Στο πλευρό της βρισκόταν και ο Kermit the Frog, ο οποίος συμφωνούσε σιωπηλά με τα λεγόμενά της.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί στο φινάλε της περιοδείας Short n’ Sweet στο Λος Άντζελες στις 23 Νοεμβρίου. Με τη βοήθεια του Bobo the Bear, η Sabrina Carpenter είχε «συλλάβει» τη Miss Piggy με την κατηγορία ότι ήταν «υπερβολικά εντυπωσιακή». Από τη σκηνή, η τραγουδίστρια είχε δηλώσει εμφανώς αμήχανη και ενθουσιασμένη, λέγοντας ότι η Miss Piggy είναι η μοναδική διασημότητα μπροστά στην οποία αγχώνεται πραγματικά.

Παρότι η Miss Piggy τόνισε ότι αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, παραδέχθηκε ότι τα πράγματα δεν ήταν απολύτως ανέφελα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του νέου επεισοδίου του «The Muppet Show», το οποίο προβάλλεται πλέον στο Disney+. Σε μία σκηνή, η Sabrina Carpenter δηλώνει ότι έχει βασίσει ολόκληρη την εμφάνιση και το στιλ της στη Miss Piggy, με την τελευταία να απαντά σκωπτικά ότι τόσο η ίδια όσο και οι δικηγόροι της έχουν λάβει γνώση και θα επικοινωνήσουν σχετικά. Η συγκεκριμένη ανταλλαγή λόγων ενίσχυσε το παιχνιδιάρικο κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές, επιβεβαιώνοντας ότι η σχέση της Miss Piggy με τη Sabrina Carpenter κινείται στα όρια της σάτιρας και της αμοιβαίας εκτίμησης, ακόμη κι όταν περιλαμβάνει «συλλήψεις» και νομικές απειλές για αστείο.

