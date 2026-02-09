Η οικογένεια του MAD θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Μάρκου

Αντίο σε έναν δικό μας άνθρωπο, έναν μαχητή που σφράγισε την πορεία μας με το ήθος και την αξιοπρέπειά του

Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου, τον Γενικό Διευθυντή του Mad, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής 8/2/2026, σε ηλικία 58 ετών.

Για όλους εμάς, ο Γιώργος Μάρκου δεν ήταν απλώς ένα διευθυντικό στέλεχος, αλλά ο δικός μας άνθρωπος, το στήριγμα και ο συνοδοιπόρος σε μια μακρά και δημιουργική διαδρομή.

Ο Γιώργος Μάρκου πίστευε βαθιά στους νέους ανθρώπους. Ήταν εκείνος που άνοιγε πόρτες, έδινε βήμα σε όλους να εξελιχθούν και δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει, να εμπνέει και να καθοδηγεί με τη σοφία του μέχρι την τελευταία στιγμή. Η γενναιοδωρία του πνεύματός του και η πίστη του στις δυνατότητες των συνεργατών του ήταν τα στοιχεία που τον έκαναν ξεχωριστό.

Υπήρξε ένας καταξιωμένος επαγγελματίας, τον οποίο σεβόταν ολόκληρος ο χώρος των media και της διαφήμισης. Με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο marketing, διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας, αφήνοντας παντού το στίγμα του με τη διορατικότητα και το ήθος του.

Την απώλειά του Γιώργου Μάρκου έκανε γνωστή στα social media ο στενός του φίλος και συνεργάτης, στιχουργός Ηλίας Φιλίππου, εκφράζοντας τη συντριβή του για έναν άνθρωπο που υπήρξε σημείο αναφοράς για τον χώρο των media και της μουσικής. Αυτή τη συντριβή μοιραζόμαστε σήμερα όλοι εμείς στο MAD, νιώθοντας το κενό που αφήνει πίσω του η απουσία του.

Ο Γιώργος Μάρκου αντιμετώπισε τις σοβαρές περιπέτειες της υγείας του με σπάνιο σθένος και απαράμιλλη αξιοπρέπεια. Πάλεψε γενναία μέχρι την τελευταία στιγμή, παραμένοντας μέχρι τέλους ο άνθρωπος που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε: ένας μαχητής της ζωής που ενέπνεε σεβασμό σε κάθε του βήμα.

Η μνήμη του και το ήθος του θα παραμείνουν ζωντανά ανάμεσά μας.

Ευχόμαστε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.