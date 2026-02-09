Ζώδια 09.02.2026

Τα 3 ζώδια που… κριντζάρουν απίστευτα με τον Άγιο Βαλεντίνο (και δεν το κρύβουν)

Αν ανήκεις σε αυτά τα ζώδια, δεν είσαι αντι-ρομαντικός, απλώς... δεν αντέχεις την υπερβολή, το στημένο συναίσθημα και το forced love
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καρδούλες παντού, ροζ βιτρίνες, teddy bears με καρδιά και post τύπου «my forever». Για κάποιους ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η πιο ρομαντική μέρα του χρόνου. Για άλλους όμως; Μια οργανωμένη επίθεση cringe. Αυτά είναι τα 3 ζώδια που δεν αντέχουν τη μέρα των ερωτευμένων και ούτε προσπαθούν να το παίξουν ψύχραιμοι.

1. Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν έχει θέμα με την αγάπη. Έχει θέμα με την… επιβολή της. Ρομαντικά στερεότυπα, υποχρεωτικά δώρα και προκαθορισμένα «πρέπει» τον κάνουν να νιώθει ότι ζει σε διαφήμιση σοκολάτας. Αν τον ρωτήσεις τι κάνει 14 Φεβρουαρίου, πιθανότατα θα σου πει ότι δεν την αναγνωρίζει ως επίσημη αργία. Κριντζάρει σιωπηλά, αλλά βαθιά.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Τα 5 ζώδια που αγαπούν να κάνουν προξενιά – Τοξότες, Δίδυμοι κι άλλα 3

2, Παρθένος

Ο Παρθένος βλέπει τον Άγιο Βαλεντίνο σαν κακοστημένο marketing plan. Γιατί να αγοράσεις λουλούδια διπλάσιας τιμής; Γιατί να ανεβάσεις story με καρδούλες; Γιατί τόση φασαρία; Αν είναι ερωτευμένος, το δείχνει με πράξεις όλο τον χρόνο, όχι με σοκολατάκια σε σχήμα καρδιάς. Το cringe εδώ είναι… εσωτερικό, αλλά έντονο.


3. Τοξότης

Ο Τοξότης θέλει ελευθερία, γέλιο και αυθεντικότητα. Όταν βλέπει υπερβολικές ρομαντικές δηλώσεις, δημόσιες εξομολογήσεις και πίεση για «τέλεια» Valentine’s βραδιά, το μάτι του παίζει νευρικά. Προτιμά μια μπύρα με φίλους ή ένα αυθόρμητο ταξιδάκι παρά δείπνο με κεράκια. Αν μπορούσε, θα έκανε skip τη μέρα χωρίς δεύτερη σκέψη.

agios_valentinos
www.pexels.com

Κεντρική φωτογραφία: www.pexels.com

Διάβασε επίσης: 4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Άγιος Βαλεντίνος ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Miss Piggy ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά τη viral σύλληψή της

Η Miss Piggy ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά τη viral σύλληψή της

08.02.2026

Δες επίσης

7 λάθη που κάνεις τον χειμώνα και αυξάνουν το άγχος σου
Life

7 λάθη που κάνεις τον χειμώνα και αυξάνουν το άγχος σου

08.02.2026
Ολικής άλεσης ή λευκό; Το αλεύρι που αξίζει να χρησιμοποιήσεις περισσότερο
Life

Ολικής άλεσης ή λευκό; Το αλεύρι που αξίζει να χρησιμοποιήσεις περισσότερο

08.02.2026
Το κόλπο με την θέση στο αεροπλάνο που κάνει το ταξίδι πιο άνετο χωρίς extra κόστος
Life

Το κόλπο με την θέση στο αεροπλάνο που κάνει το ταξίδι πιο άνετο χωρίς extra κόστος

08.02.2026
Τι να φοράς για να γυμνάζεσαι άνετα τον χειμώνα – 5 θαυματουργά tips
Fitness

Τι να φοράς για να γυμνάζεσαι άνετα τον χειμώνα – 5 θαυματουργά tips

08.02.2026
Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους… άπιστους συντρόφους
Life

Bell pepper code: Η μυστική μέθοδος που αποκαλύπτει τους… άπιστους συντρόφους

08.02.2026
Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη
Food

Έτσι θα φτιάξεις τις πιο healthy κρέπες με βρώμη

08.02.2026
3 athleisure τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις ακόμα και αν δεν περνάς ούτε απ’ έξω από το γυμναστήριο
Fashion

3 athleisure τάσεις που πρέπει να δοκιμάσεις ακόμα και αν δεν περνάς ούτε απ’ έξω από το γυμναστήριο

08.02.2026
Τα nail colors που θα δεις παντού τον Φεβρουάριο
Beauty

Τα nail colors που θα δεις παντού τον Φεβρουάριο

08.02.2026
Πώς η θεωρία του «απρόσμενου κόκκινου» αναβαθμίζει κάθε δωμάτιο
Life

Πώς η θεωρία του «απρόσμενου κόκκινου» αναβαθμίζει κάθε δωμάτιο

08.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ενεργειακή αναβάθμιση: Η μεγάλη πρόκληση για τα παλιά ακίνητα στην Ελλάδα και όχι ένας καταναγκασμός βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Ενεργειακή αναβάθμιση: Η μεγάλη πρόκληση για τα παλιά ακίνητα στην Ελλάδα και όχι ένας καταναγκασμός βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)