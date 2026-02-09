Τα 3 ζώδια που… κριντζάρουν απίστευτα με τον Άγιο Βαλεντίνο (και δεν το κρύβουν)

Αν ανήκεις σε αυτά τα ζώδια, δεν είσαι αντι-ρομαντικός, απλώς... δεν αντέχεις την υπερβολή, το στημένο συναίσθημα και το forced love

Καρδούλες παντού, ροζ βιτρίνες, teddy bears με καρδιά και post τύπου «my forever». Για κάποιους ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η πιο ρομαντική μέρα του χρόνου. Για άλλους όμως; Μια οργανωμένη επίθεση cringe. Αυτά είναι τα 3 ζώδια που δεν αντέχουν τη μέρα των ερωτευμένων και ούτε προσπαθούν να το παίξουν ψύχραιμοι.

1. Υδροχόος

Ο Υδροχόος δεν έχει θέμα με την αγάπη. Έχει θέμα με την… επιβολή της. Ρομαντικά στερεότυπα, υποχρεωτικά δώρα και προκαθορισμένα «πρέπει» τον κάνουν να νιώθει ότι ζει σε διαφήμιση σοκολάτας. Αν τον ρωτήσεις τι κάνει 14 Φεβρουαρίου, πιθανότατα θα σου πει ότι δεν την αναγνωρίζει ως επίσημη αργία. Κριντζάρει σιωπηλά, αλλά βαθιά.

2, Παρθένος

Ο Παρθένος βλέπει τον Άγιο Βαλεντίνο σαν κακοστημένο marketing plan. Γιατί να αγοράσεις λουλούδια διπλάσιας τιμής; Γιατί να ανεβάσεις story με καρδούλες; Γιατί τόση φασαρία; Αν είναι ερωτευμένος, το δείχνει με πράξεις όλο τον χρόνο, όχι με σοκολατάκια σε σχήμα καρδιάς. Το cringe εδώ είναι… εσωτερικό, αλλά έντονο.





3. Τοξότης

Ο Τοξότης θέλει ελευθερία, γέλιο και αυθεντικότητα. Όταν βλέπει υπερβολικές ρομαντικές δηλώσεις, δημόσιες εξομολογήσεις και πίεση για «τέλεια» Valentine’s βραδιά, το μάτι του παίζει νευρικά. Προτιμά μια μπύρα με φίλους ή ένα αυθόρμητο ταξιδάκι παρά δείπνο με κεράκια. Αν μπορούσε, θα έκανε skip τη μέρα χωρίς δεύτερη σκέψη.

