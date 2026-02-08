Διατροφή 08.02.2026

Ολικής άλεσης ή λευκό; Το αλεύρι που αξίζει να χρησιμοποιήσεις περισσότερο

pswmi (6)
Ποιο είναι το πιο υγιεινό αλεύρι για καθημερινό ψήσιμο; Οι διατροφολόγοι εξηγούν τι να προτιμήσεις και ποια είναι τα οφέλη
Μαρία Χατζηγιάννη

Τον χειμώνα, η ανάγκη να περάσουμε περισσότερο χρόνο στην κουζίνα γίνεται πιο έντονη. Το ψήσιμο επιστρέφει στην καθημερινότητά μας και μαζί του επανέρχεται ένα βασικό υλικό, το αλεύρι. Αυτό που παλαιότερα θεωρούσαμε αυτονόητο, σήμερα έχει μετατραπεί σε δίλημμα, αφού τα ράφια είναι γεμάτα από διαφορετικούς τύπους και εναλλακτικές επιλογές.

Λευκό, ολικής άλεσης, βρώμης, αμυγδάλου ή χωρίς γλουτένη; Η σωστή επιλογή δεν αφορά μόνο τη γεύση ή το αποτέλεσμα στο ψήσιμο, αλλά και τη θρεπτική αξία. Διατροφολόγοι εξηγούν ποιο αλεύρι ξεχωρίζει και ποιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην καθημερινή μας κουζίνα.

pswmi
pexels

Τι καθορίζει τη θρεπτική αξία ενός αλευριού

Η διατροφική ποιότητα του αλευριού εξαρτάται κυρίως από το πόσο επεξεργασμένο είναι. Όσο περισσότερα μέρη του σπόρου διατηρούνται, τόσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητά του σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Το λευκό αλεύρι, αν και εύχρηστο, έχει χάσει μεγάλο μέρος των θρεπτικών συστατικών του κατά την επεξεργασία.

Γιατί το αλεύρι ολικής άλεσης θεωρείται η καλύτερη επιλογή

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το αλεύρι ολικής άλεσης υπερέχει διατροφικά, εφόσον δεν υπάρχει δυσανεξία στη γλουτένη. Παράγεται από ολόκληρο τον σπόρο του σιταριού και διατηρεί τον πίτουρο και το φύτρο, προσφέροντας περισσότερες φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σημαντικά μέταλλα.

Οι φυτικές ίνες συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου, στη μείωση της χοληστερίνης και στη σωστή λειτουργία του εντέρου, υποστηρίζοντας συνολικά την υγεία και το ανοσοποιητικό σύστημα.

pswmi
pexels

Ο ρόλος των εναλλακτικών αλεύρων στη σύγχρονη διατροφή

Τα άλευρα από βρώμη, όσπρια ή ξηρούς καρπούς αποτελούν καλές επιλογές για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη ή για όσους αναζητούν ποικιλία στη διατροφή τους. Παρότι είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, απαιτούν μεγαλύτερη εμπειρία στο ψήσιμο, καθώς δεν συμπεριφέρονται όπως το σιταρένιο αλεύρι.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το αλεύρι ολικής άλεσης χωρίς να βαραίνει το αποτέλεσμα

Παρότι είναι ιδιαίτερα θρεπτικό, το αλεύρι ολικής άλεσης μπορεί να δώσει πιο πυκνή υφή αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά. Η ανάμειξή του με λίγο λευκό αλεύρι ή η προσθήκη περισσότερων υγρών υλικών βοηθούν στο να διατηρηθεί η αφράτη υφή, χωρίς να χαθούν τα διατροφικά του οφέλη.

Το συμπέρασμα των ειδικών για το καθημερινό ψήσιμο

Παρά την πληθώρα επιλογών στην αγορά, το αλεύρι ολικής άλεσης παραμένει η πιο ισορροπημένη και αξιόπιστη επιλογή για καθημερινή χρήση. Συνδυάζει θρεπτική αξία, ευκολία και ευελιξία, αποτελώντας τη βάση για πιο υγιεινά γλυκά και αρτοσκευάσματα.

Δες κι αυτό…

αλεύρι διατροφή
