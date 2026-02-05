Πόση καφεΐνη περιέχει το Matcha; Μάθε πριν πιείς το επόμενο ποτήρι

Πόση καφείνη έχει πραγματικά το matcha, πώς συγκρίνεται με τον καφέ και τι να προσέξεις πριν απολαύσεις την επόμενη κούπα σου

Το matcha ζει τη δική του «αναγέννηση» στον κόσμο της διατροφής. Από matcha latte και matcha soda μέχρι matcha noodles και matcha λεμονάδα, η λεπτή σκόνη πράσινου τσαγιού έχει γίνει παντού. Παραδοσιακά, στην Ιαπωνία, απολαμβάνεται ως ζεστό ρόφημα. Κάποιοι, όμως, το προτιμούν με πάγο ή ως latte με γάλα ή φυτικά ροφήματα. Η δημιουργικότητα στον τρόπο σερβιρίσματος έχει οδηγήσει σε matcha cocktails και πρωτότυπες συνταγές.

Ξεχωρίζει για τα θρεπτικά του συστατικά και τη φυσική καφεΐνη, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στο καφέ, με πιο ήπια ενέργεια και λιγότερους νευρικούς παλμούς. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους προτιμούν λιγότερη καφεΐνη, καθώς περιέχει μικρότερη ποσότητα σε σχέση με τον καφέ, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη μείωση του στρες, στην ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας και στην επιβράδυνση των σημαδιών γήρανσης.

Πόση καφεΐνη περιέχει το matcha;

Η περιεκτικότητα σε καφεΐνη εξαρτάται από τον τύπο και την παρασκευή του matcha. Η ceremonial matcha συνήθως περιέχει 30 έως 60 mg ανά μερίδα, ενώ το culinary matcha, που προέρχεται από πιο ώριμα φύλλα, μπορεί να περιέχει λιγότερη.

Η σκόνη προέρχεται από ολόκληρο το φύλλο του πράσινου τσαγιού, σε αντίθεση με το παραδοσιακό πράσινο τσάι, που παρασκευάζεται με βρασμένα φύλλα. Αυτό σημαίνει ότι η καφεΐνη είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από μια τυπική κούπα πράσινου τσαγιού, που περιέχει περίπου 30-50 mg καφεΐνης.

Σε σχέση με τον καφέ, η καφεΐνη του matcha είναι μικρότερη. Mια κούπα καφέ 240 ml συνήθως έχει 95-200 mg καφεΐνης. Ωστόσο, η παρουσία της L-theanine, ενός αμινοξέος, προσφέρει ήπια και παρατεταμένη ενέργεια χωρίς το κλασικό «τράνταγμα» του καφέ.

Πώς να μειώσεις την καφεΐνη στο matcha

Αν σου αρέσει η γεύση του matcha αλλά θες λιγότερη καφεΐνη, υπάρχουν απλοί τρόποι. Η χρήση λιγότερης σκόνης, η προσθήκη γάλακτος ή φυτικού ροφήματος, ακόμα και η προσθήκη μπαχαρικών όπως τζίντζερ ή σπόρων chia, μειώνουν την καφεΐνη και δημιουργούν πιο ήπια γεύση.

