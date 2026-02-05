Διατροφή 05.02.2026

Πόση καφεΐνη περιέχει το Matcha; Μάθε πριν πιείς το επόμενο ποτήρι

Πόση καφείνη έχει πραγματικά το matcha, πώς συγκρίνεται με τον καφέ και τι να προσέξεις πριν απολαύσεις την επόμενη κούπα σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Το matcha ζει τη δική του «αναγέννηση» στον κόσμο της διατροφής. Από matcha latte και matcha soda μέχρι matcha noodles και matcha λεμονάδα, η λεπτή σκόνη πράσινου τσαγιού έχει γίνει παντού. Παραδοσιακά, στην Ιαπωνία, απολαμβάνεται ως ζεστό ρόφημα. Κάποιοι, όμως, το προτιμούν με πάγο ή ως latte με γάλα ή φυτικά ροφήματα. Η δημιουργικότητα στον τρόπο σερβιρίσματος έχει οδηγήσει σε matcha cocktails και πρωτότυπες συνταγές.

Ξεχωρίζει για τα θρεπτικά του συστατικά και τη φυσική καφεΐνη, προσφέροντας μια εναλλακτική λύση στο καφέ, με πιο ήπια ενέργεια και λιγότερους νευρικούς παλμούς. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους προτιμούν λιγότερη καφεΐνη, καθώς περιέχει μικρότερη ποσότητα σε σχέση με τον καφέ, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη μείωση του στρες, στην ενίσχυση της εγκεφαλικής λειτουργίας και στην επιβράδυνση των σημαδιών γήρανσης.

matcha
pexels

Διάβασε επίσης: 7 superfoods που κάνουν τα smoothies πιο θρεπτικά και χορταστικά

Πόση καφεΐνη περιέχει το matcha;

Η περιεκτικότητα σε καφεΐνη εξαρτάται από τον τύπο και την παρασκευή του matcha. Η ceremonial matcha συνήθως περιέχει 30 έως 60 mg ανά μερίδα, ενώ το culinary matcha, που προέρχεται από πιο ώριμα φύλλα, μπορεί να περιέχει λιγότερη.

Η σκόνη προέρχεται από ολόκληρο το φύλλο του πράσινου τσαγιού, σε αντίθεση με το παραδοσιακό πράσινο τσάι, που παρασκευάζεται με βρασμένα φύλλα. Αυτό σημαίνει ότι η καφεΐνη είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από μια τυπική κούπα πράσινου τσαγιού, που περιέχει περίπου 30-50 mg καφεΐνης.

matcha_tsai
www.pexels.com

Σε σχέση με τον καφέ, η καφεΐνη του matcha είναι μικρότερη. Mια κούπα καφέ 240 ml συνήθως έχει 95-200 mg καφεΐνης. Ωστόσο, η παρουσία της L-theanine, ενός αμινοξέος, προσφέρει ήπια και παρατεταμένη ενέργεια χωρίς το κλασικό «τράνταγμα» του καφέ.

Πώς να μειώσεις την καφεΐνη στο matcha

Αν σου αρέσει η γεύση του matcha αλλά θες λιγότερη καφεΐνη, υπάρχουν απλοί τρόποι. Η χρήση λιγότερης σκόνης, η προσθήκη γάλακτος ή φυτικού ροφήματος, ακόμα και η προσθήκη μπαχαρικών όπως τζίντζερ ή σπόρων chia, μειώνουν την καφεΐνη και δημιουργούν πιο ήπια γεύση.

Διάβασε επίσης: Μην τα πετάς! Μάθε θα αξιοποιήσεις σωστά τα ώριμα φρούτα και λαχανικά

Δες κι αυτό….

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Matcha διατροφή καφές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Οι Αθώοι»: Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA βασισμένη στον «Κατάδικο» του Θεοτόκη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

«Οι Αθώοι»: Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA βασισμένη στον «Κατάδικο» του Θεοτόκη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

05.02.2026
Επόμενο
Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag

05.02.2026

Δες επίσης

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag
Fashion

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag

05.02.2026
Τραπέζι Τσικνοπέμπτης: Τι να φας ανάλογα με το ζώδιο σου
Life

Τραπέζι Τσικνοπέμπτης: Τι να φας ανάλογα με το ζώδιο σου

05.02.2026
Ο Pieter Mulier γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace
Fashion

Ο Pieter Mulier γίνεται ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Versace

05.02.2026
Τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουν το σπίτι σου να φαίνεται παλιό
Life

Τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουν το σπίτι σου να φαίνεται παλιό

05.02.2026
Celia Kritharioti SS26: Kινηματογραφική ωδή στο Old Hollywood
Fashion

Celia Kritharioti SS26: Kινηματογραφική ωδή στο Old Hollywood

05.02.2026
Έπαθες εμμονή με το Bridgerton; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 4 χτενίσματα
Beauty

Έπαθες εμμονή με το Bridgerton; Τότε πρέπει να δοκιμάσεις αυτά τα 4 χτενίσματα

05.02.2026
5 διαχρονικές γραμμές σε jeans που κάθε ντουλάπα πρέπει να έχει
Fashion

5 διαχρονικές γραμμές σε jeans που κάθε ντουλάπα πρέπει να έχει

05.02.2026
Νόστιμο αλλά επικίνδυνο: Αυτό είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία σου
Food

Νόστιμο αλλά επικίνδυνο: Αυτό είναι το χειρότερο ψάρι για την υγεία σου

05.02.2026
Οι τρεις Ελληνίδες που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια «Embodied» του οίκου Versace
Fashion

Οι τρεις Ελληνίδες που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια «Embodied» του οίκου Versace

05.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές