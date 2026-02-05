«Οι Αθώοι»: Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA βασισμένη στον «Κατάδικο» του Θεοτόκη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Το MEGA φέρνει στη μικρή οθόνη μια σειρά εποχής υψηλών προδιαγραφών, εμπνευσμένη από ένα από τα κορυφαία έργα της ελληνικής λογοτεχνίας.

«Οι Αθώοι», σε σκηνοθεσία Νίκου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, βασίζονται στο κλασικό αριστούργημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος» και υπόσχονται να μεταφέρουν το κοινό στην Κέρκυρα των αρχών του 20ου αιώνα.

Μια ιστορία πάθους, κοινωνικού αποκλεισμού και βαθιάς αδικίας ζωντανεύει μέσα από ένα σπουδαίο καστ ηθοποιών και μια ατμοσφαιρική παραγωγή που αναμένεται να αποτελέσει το τηλεοπτικό γεγονός της χρονιάς.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Οι Αθώοι», έρχεται να δώσει πνοή στις σελίδες του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, ξετυλίγοντας μια από τις πιο δυνατές ιστορίες αγάπης και εξιλέωσης που γράφτηκαν ποτέ.

