Streaming News 05.02.2026

«Σχέδιο Οδυσσέας»: Η νέα σκοτεινή σειρά της COSMOTE TV παίρνει σάρκα και οστά

Μια σειρά έξι επεισοδίων με έντονη κινηματογραφική αισθητική έρχεται στη COSMOTE TV τη νέα σεζόν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV με τίτλο «Σχέδιο Οδυσσέας», ενός φιλόδοξου πρότζεκτ που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της πλατφόρμας στην ελληνική δραματική παραγωγή. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής και της Εύβοιας, με τη σειρά να προδιαθέτει από νωρίς για μια σκοτεινή, κινηματογραφική αισθητική και έντονη δραματουργία. Πρόκειται για αυτοτελή μίνι σειρά 6 επεισοδίων, που εστιάζει σε ιστορίες κοινωνικού και πολιτικού βάθους.

Η σειρά αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του best seller μυθιστορήματος του Δημήτρη Σίμου «Ο θάνατος του Οδυσσέα» (εκδόσεις Μεταίχμιο), με τον Γιώργο Γκικαπέππα να αναλαμβάνει διπλό ρόλο, υπογράφοντας τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία. Η αφήγηση ξεδιπλώνει ένα σύνθετο μυστήριο, στο οποίο παρελθόν και παρόν μπλέκονται με τρόπο ανατρεπτικό και ανησυχητικό.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή πίσω στο 1975, σε μια εποχή έντονης πολιτικής αστάθειας και αυξανόμενης τρομοκρατικής δράσης. Τότε, οι μυστικές υπηρεσίες θέτουν σε εφαρμογή ένα άκρως απόρρητο σχέδιο με την κωδική ονομασία «Οδυσσέας», που περιλαμβάνει τη στρατολόγηση και εκπαίδευση ορφανών παιδιών από ιδρύματα, με στόχο να λειτουργήσουν μελλοντικά ως αφανείς πληροφοριοδότες. 4 δεκαετίες αργότερα, μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών έρχεται να διαταράξει την επιφανειακή ηρεμία και να φέρει ξανά στο φως έναν φάκελο που θεωρούνταν οριστικά κλειστός. Η έρευνα οδηγεί σταδιακά στην αποκάλυψη των σκοτεινών συνεπειών του μυστικού σχεδίου, αλλά και των βαθιών ψυχικών τραυμάτων που άφησε πίσω του.

Την υπόθεση αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν ο αστυνόμος Χρήστος Καπετάνος και η αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής Βαλέρια Ραχή. Καθώς προχωρούν, βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν επικίνδυνο και πολυεπίπεδο μηχανισμό, όπου κάθε απάντηση γεννά νέα ερωτήματα και τίποτα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Στο επίκεντρο, ένα βαθύτερο κίνητρο που συνδέει τις δολοφονίες με το παρελθόν και τις ζωές που καθόρισε ανεπιστρεπτί το «Σχέδιο Οδυσσέας». Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στο καστ συμμετέχουν σημαντικά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Θάνος Τοκάκης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Κέντρος, Χρήστος Κοντογεώργης, Σίσσυ Τουμάση, Βασίλης Δογάνης, Άρης Λεμπεσόπουλος, Γιώργος Γάλλος, Άννα Μενενάκου, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Όλγα Μιχαλοπούλου, Μαρία Καλλιμάνη και πολλοί ακόμη.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

COSMOTE TV νέες σειρές Σχέδιο Οδυσσέας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

05.02.2026
Επόμενο
«Οι Αθώοι»: Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA βασισμένη στον «Κατάδικο» του Θεοτόκη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

«Οι Αθώοι»: Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA βασισμένη στον «Κατάδικο» του Θεοτόκη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

05.02.2026

Δες επίσης

Η Janice Combs ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Netflix για την υπόθεση Diddy
Cinema

Η Janice Combs ετοιμάζει ντοκιμαντέρ-απάντηση στο Netflix για την υπόθεση Diddy

05.02.2026
Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026
Cinema

Ο Γιώργος Λάνθιμος σκηνοθετεί τον George Clooney σε διαφήμιση για το Super Bowl 2026

05.02.2026
Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Κ-pop ρυθμοί με τους Stray Kids και ο εκκωφαντικός Ήχος της Πτώσης

05.02.2026
Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt
Cinema

Υπαινιγμοί για συνέχεια της ταινίας F1 με τον Brad Pitt

05.02.2026
Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love
Cinema

Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

05.02.2026
Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)
Cinema

Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)

05.02.2026
Ελληνίδα ηθοποιός έκανε κάστινγκ για την νέα ταινία του Brad Pitt στην Ύδρα
Cinema

Ελληνίδα ηθοποιός έκανε κάστινγκ για την νέα ταινία του Brad Pitt στην Ύδρα

04.02.2026
13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell
Cinema

13 κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης που πρέπει να δεις σύμφωνα με την Emerald Fennell

04.02.2026
Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell
Cinema

Η Meryl Streep θα υποδυθεί τη θρυλική Joni Mitchell

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

Δικαστικό «μπλόκο» στα δημοτικά τέλη: Αντισυνταγματική η διεκδίκηση οφειλών σε βάθος 20ετίας – Τέλος στον αιφνιδιασμό των πολιτών

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές

SOS από τους Πνευμονολόγους: Ο «αόρατος εχθρός» που απειλεί τους πνεύμονες – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το εμβόλιο που σώζει ζωές