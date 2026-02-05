«Σχέδιο Οδυσσέας»: Η νέα σκοτεινή σειρά της COSMOTE TV παίρνει σάρκα και οστά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα γυρίσματα της νέας σειράς μυθοπλασίας της COSMOTE TV με τίτλο «Σχέδιο Οδυσσέας», ενός φιλόδοξου πρότζεκτ που ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της πλατφόρμας στην ελληνική δραματική παραγωγή. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε διάφορες τοποθεσίες της Αττικής και της Εύβοιας, με τη σειρά να προδιαθέτει από νωρίς για μια σκοτεινή, κινηματογραφική αισθητική και έντονη δραματουργία. Πρόκειται για αυτοτελή μίνι σειρά 6 επεισοδίων, που εστιάζει σε ιστορίες κοινωνικού και πολιτικού βάθους.

Η σειρά αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του best seller μυθιστορήματος του Δημήτρη Σίμου «Ο θάνατος του Οδυσσέα» (εκδόσεις Μεταίχμιο), με τον Γιώργο Γκικαπέππα να αναλαμβάνει διπλό ρόλο, υπογράφοντας τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία. Η αφήγηση ξεδιπλώνει ένα σύνθετο μυστήριο, στο οποίο παρελθόν και παρόν μπλέκονται με τρόπο ανατρεπτικό και ανησυχητικό.

Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή πίσω στο 1975, σε μια εποχή έντονης πολιτικής αστάθειας και αυξανόμενης τρομοκρατικής δράσης. Τότε, οι μυστικές υπηρεσίες θέτουν σε εφαρμογή ένα άκρως απόρρητο σχέδιο με την κωδική ονομασία «Οδυσσέας», που περιλαμβάνει τη στρατολόγηση και εκπαίδευση ορφανών παιδιών από ιδρύματα, με στόχο να λειτουργήσουν μελλοντικά ως αφανείς πληροφοριοδότες. 4 δεκαετίες αργότερα, μια σειρά ανεξήγητων δολοφονιών έρχεται να διαταράξει την επιφανειακή ηρεμία και να φέρει ξανά στο φως έναν φάκελο που θεωρούνταν οριστικά κλειστός. Η έρευνα οδηγεί σταδιακά στην αποκάλυψη των σκοτεινών συνεπειών του μυστικού σχεδίου, αλλά και των βαθιών ψυχικών τραυμάτων που άφησε πίσω του.

Την υπόθεση αναλαμβάνουν να διαλευκάνουν ο αστυνόμος Χρήστος Καπετάνος και η αξιωματικός της αντιτρομοκρατικής Βαλέρια Ραχή. Καθώς προχωρούν, βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν επικίνδυνο και πολυεπίπεδο μηχανισμό, όπου κάθε απάντηση γεννά νέα ερωτήματα και τίποτα δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο. Στο επίκεντρο, ένα βαθύτερο κίνητρο που συνδέει τις δολοφονίες με το παρελθόν και τις ζωές που καθόρισε ανεπιστρεπτί το «Σχέδιο Οδυσσέας». Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Στο καστ συμμετέχουν σημαντικά ονόματα της ελληνικής υποκριτικής σκηνής, ανάμεσά τους οι Θάνος Τοκάκης, Στεφανία Γουλιώτη, Γιώργος Κέντρος, Χρήστος Κοντογεώργης, Σίσσυ Τουμάση, Βασίλης Δογάνης, Άρης Λεμπεσόπουλος, Γιώργος Γάλλος, Άννα Μενενάκου, Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ, Όλγα Μιχαλοπούλου, Μαρία Καλλιμάνη και πολλοί ακόμη.

