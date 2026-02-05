Η Britney Spears για την οικογένειά της: «Είμαι τυχερή που ζω – Τους φοβάμαι»

Η Britney Spears δηλώνει ότι αισθάνεται τυχερή που ζει μετά τη συμπεριφορά της οικογένειάς της, αποκαλύπτοντας τον φόβο και τις πληγές

Η Britney Spears ξαναφέρνει στο προσκήνιο τις οδυνηρές εμπειρίες της με την οικογένειά της, εκφράζοντας την επίδραση που είχε η συμπεριφορά τους στη ζωή της. Μέσω Instagram, η ποπ σταρ μίλησε για την απομόνωση που ένιωσε και τον φόβο που της προκάλεσε η οικογενειακή πίεση, υπογραμμίζοντας πως, ακόμη και αν συγχωρεί, δεν ξεχνά ποτέ. «Είμαι απίστευτα τυχερή που είμαι έστω ζωντανή με τον τρόπο που μου φέρθηκε κάποτε η οικογένειά μου και τώρα τους φοβάμαι», έγραψε η 44χρονη τραγουδίστρια, προσθέτοντας ότι η ανάγκη για επαφή παραμένει πάντα κρίσιμη.

Ητραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης προσωπικές δυσκολίες, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχει χορέψει τον τελευταίο μήνα λόγω τραυματισμών στα δάχτυλα των ποδιών, ενώ περιέγραψε πώς η πίστη και η ψυχική της δύναμη τη βοήθησαν να ξεπεράσει όσα πέρασε. Αυτή η δημόσια εξομολόγηση αποτελεί συνέχεια της μάχης της ενάντια στην επιτροπεία που επέβαλε ο πατέρας της για 13 χρόνια.

Διάβασε επίσης: Η Britney Spears έτοιμη για επάνοδο: «Δεν θα εμφανιστώ ποτέ στις ΗΠΑ»

Η Britney Spears βρέθηκε υπό πλήρη έλεγχο του πατέρα της, Jamie Spears, για περισσότερα από δώδεκα χρόνια, με τον ίδιο να ελέγχει οικονομικές, ιατρικές και προσωπικές αποφάσεις της. Η τραγουδίστρια κατήγγειλε ότι την εξανάγκαζε σε περιοδείες και μόνιμες εμφανίσεις, της χορηγούσε φάρμακα χωρίς τη θέλησή της, και την απειλούσε ότι δεν θα ξαναδεί τα παιδιά της, Sean Preston Federline και Jayden James Federline, αν δεν υπάκουε.

Παρά τη λήξη της επιτροπείας, η Britney Spears παραμένει αποξενωμένη από τον πατέρα της, ενώ η επικοινωνία με τη μητέρα της Lyn Spears παραμένει σπάνια και εύθραυστη. Στην προσωπική της ζωή, η σχέση με τον αδελφό της Bryan Spears φαίνεται να έχει βελτιωθεί, ενώ με την αδελφή της Jamie Lynn Spears η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί μετά τη δημόσια διαμάχη τους το 2022.





Διάβασε επίσης: Πώς η Gen Z επανέφερε την pop κληρονομιά της Britney Spears το 2025

Δες κι αυτό…