Fashion 05.02.2026

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton για την εμβληματική Speedy Bag

Η Zendaya πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια Louis Vuitton, γιορτάζοντας τα 130 χρόνια του εμβληματικού Monogram
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Zendaya συνεχίζει να κατακτά τον κόσμο της μόδας και του κινηματογράφου, καθώς μετά τα πολυαναμενόμενα projects της για το 2026, όπως η τρίτη σεζόν του Euphoria, η ταινία The Odyssey του Christopher Nolan και το The Drama με τον Robert Pattinson, προστίθεται στη λίστα και η νέα καμπάνια Louis Vuitton. Η ηθοποιός και πρέσβειρα του οίκου συμμετέχει σε ένα project που γιορτάζει τα 130 χρόνια του διάσημου μονογράμματος, φωτογραφημένη από τον Glen Luchford και σκηνοθετημένη από τον Roman Coppola.

Στην καμπάνια, η Zendaya τιμά την εμβληματική Speedy bag, το οποίο από την εισαγωγή του στη συλλογή Monogram έχει μετατραπεί σε καμβά έκφρασης, με συνεργασίες από καλλιτέχνες όπως οι Takashi Murakami και Jeff Koons, αλλά και με προσωπικές ερμηνείες μέσω charms και travel tags. Η Speedy, αρχικά σχεδιασμένη ως μικρή, μαλακή ταξιδιωτική τσάντα, παραμένει δημοφιλές για όσους βρίσκονται σε κίνηση, ενώ το μονογράμμα LV εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο διαχρονικής κομψότητας.

Διάβασε επίσης: Γιατί το Monogram της Louis Vuitton παραμένει το απόλυτο fashion statement μετά από 130 χρόνια

Στη νέα καμπάνια, η Zendaya φοράει ένα pinstripe γιλέκο και παντελόνι, αφήνοντας το Speedy bag να κερδίσει την προσοχή. Ο οίκος ανέφερε ότι στόχος είναι να αναδειχθούν οι προσωπικές ιστορίες διασήμων σε σχέση με το Monogram, το οποίο παραμένει σύμβολο κύρους και αναγνωρισιμότητας για πάνω από έναν αιώνα.

Η Zendaya έχει ήδη συνεργαστεί με τη Louis Vuitton σε προηγούμενα projects, όπως η ανανεωμένη συνεργασία με τον Takashi Murakami το 2024, παρουσιάζοντας μοντέλα Keepall, Venice και Speedy με το χαρακτηριστικό πολύχρωμο μονογράμμα του καλλιτέχνη. Στη νέα καμπάνια, η Zendaya εμφανίζεται ως σύγχρονη fashion muse, συνομιλώντας με τη Speedy της: «Με σένα νιώθω κάτι γνώριμο, σαν αντανάκλαση του δικού μου ενστίκτου για ταχύτητα», λέει, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό χαρακτήρα και τη ζωντάνια του εμβληματικού τσαντιού.

Η νέα καμπάνια αποδεικνύει ότι ένα αξεσουάρ 96 ετών μπορεί να παραμείνει τόσο σύγχρονο και απαράμιλλα ελκυστικό, μέσα από το μοναδικό στιλ και την προσωπικότητα της Zendaya.

Διάβασε επίσης: Οι τρεις Ελληνίδες που πρωταγωνιστούν στην καμπάνια «Embodied» του οίκου Versace

Fashion Louis Vuitton Zendaya
