Νίκος Μουτσινάς: Η απάντηση στα σενάρια της τηλεοπτικής του επιστροφής

Τι δήλωσε ο παρουσιαστής στις κάμερες για τις φήμες επιστροφής του στο Star και στο Lingo
Τον Νίκο Μουτσινά συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου, με τον παρουσιαστή να δέχεται ερωτήσεις για τα σενάρια που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα γύρω από την ενδεχόμενη επιστροφή του στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στο τηλεπαιχνίδι «Lingo» του Star.

Ο Νίκος Μουτσινάς εμφανίστηκε ήρεμος και συγκρατημένος στις απαντήσεις του, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οτιδήποτε.

Όπως δήλωσε, αυτή την περίοδο αισθάνεται καλά και δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσει, τονίζοντας πως δεν είναι σε θέση να πει κάτι με βεβαιότητα για το επόμενο επαγγελματικό του βήμα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι τα δημοσιεύματα και οι φήμες γύρω από την επιστροφή του δεν τον απασχολούν ιδιαίτερα, επισημαίνοντας ότι δεν ασχολείται με όσα λέγονται και ότι παραμένει προσηλωμένος στη δουλειά του, όποια μορφή κι αν έχει αυτή τη δεδομένη στιγμή.


«Είμαι μια χαρά, όλα είναι ήρεμα. Δεν μου λείψατε καθόλου. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να πω κάτι σίγουρο για τώρα. Δεν με απασχολούν αυτά που λέγονται για την επιστροφή μου στην τηλεόραση. Δεν το λέω με ύφος αυτό, αλλά δεν ασχολούμαι. Κάνω τη δουλειά μου, όποια και αν είναι αυτή», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Κατερίνα Καινούργιου, ο παρουσιαστής είχε μιλήσει πιο αναλυτικά για τη σχέση του με την τηλεοπτική απουσία και το πώς βιώνει αυτή τη φάση. Όπως εξήγησε, δεν του ταιριάζει να λειτουργεί με τη λογική της νοσταλγίας ή της έλλειψης, καθώς προτιμά να κοιτάζει μπροστά και όχι να επιστρέφει διαρκώς στο παρελθόν. Ο Νίκος Μουτσινάς ανέφερε ότι, παρά τις έντονες εμπειρίες που έχει ζήσει στην τηλεόραση τόσο τις ευχάριστες όσο και τις δύσκολες κρατάει όσα τον βοήθησαν να εξελιχθεί και να καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του. Για εκείνον, κάθε κύκλος, μικρός ή μεγάλος, ολοκληρώνεται όταν έρθει η ώρα, αφήνοντας πίσω του μαθήματα και στιγμές που λειτουργούν ως εφόδια για το επόμενο βήμα.


