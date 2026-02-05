Κιάρα Μαστρογιάννι: Στην Αθήνα η κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni

Η Κιάρα Μαστρογιάννι ετοιμάζεται να επισκεφθεί για πρώτη φορά την Αθήνα, φέρνοντας μαζί της κάτι περισσότερο από ένα διάσημο επώνυμο. Η 53χρονη ηθοποιός, κόρη της Κατρίν Ντενέβ και του Marcello Mastroianni, θα ανέβει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στις 22 Μαρτίου ως αφηγήτρια στη μουσική παράσταση του Rufus Wainwright, όπου θα παρουσιαστεί το νέο του συμφωνικό έργο με τίτλο Dream Requiem.

Η παρουσία της στην ελληνική πρωτεύουσα συνδέεται άμεσα με έναν από τους πιο ξεχωριστούς σύγχρονους συνθέτες, σε μια βραδιά που συνδυάζει λόγο, μουσική και συναίσθημα. Για την Κιάρα Μαστρογιάννι, πρόκειται για μια εμφάνιση που συνομιλεί απόλυτα με την καλλιτεχνική της ταυτότητα: διακριτική, ουσιαστική και βαθιά συνδεδεμένη με τον πολιτισμό.

Η ιστορία της, ωστόσο, ξεκινά πολύ πριν από τις θεατρικές σκηνές και τα διεθνή φεστιβάλ. Είναι ο καρπός ενός από τους πιο θρυλικούς έρωτες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Η Κατρίν Ντενέβ και ο Marcello Mastroianni γνωρίστηκαν το 1970 σε ένα δείπνο στο Παρίσι, στο σπίτι του Ρομάν Πολάνσκι, και η σχέση τους φούντωσε στα γυρίσματα της ταινίας Στη σκιά μιας μεγάλης αγάπης. Εκείνη ήταν 27 ετών, εκείνος 46 και οι δύο ήδη παντρεμένοι. Παρά το πάθος που τους ένωνε, ο Mastroianni δεν εγκατέλειψε ποτέ τον γάμο του με τη Φλόρα Καραμπέλλα. Όταν η Κιάρα γεννήθηκε το 1972, η σχέση του ζευγαριού βρισκόταν ήδη σε τροχιά τέλους. Δύο χρόνια αργότερα, οι δρόμοι τους χώρισαν οριστικά. Η ίδια η Κιάρα έχει μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι δεν έχει καμία προσωπική ανάμνηση των γονιών της ως ζευγάρι. Όπως έχει πει, δεν τους είδε ποτέ μαζί στην καθημερινή ζωή, ούτε καν να φιλιούνται, μόνο μέσα από τις ταινίες τους.

Μεγαλώνοντας με δύο από τα πιο βαριά ονόματα στην ιστορία του σινεμά, η Κιάρα Μαστρογιάννι είχε μπροστά της δύο επιλογές: είτε να χαθεί στη σκιά τους είτε να χαράξει τον δικό της δρόμο. Επέλεξε το δεύτερο. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1993 στην ταινία Η αγαπημένη μου εποχή, όπου πρωταγωνιστούσε η μητέρα της, και ήδη από τότε απέσπασε θετικές εντυπώσεις και υποψηφιότητα για βραβείο Σεζάρ. Λίγα χρόνια αργότερα ήρθε και ο πρώτος της πρωταγωνιστικός ρόλος στη ρομαντική κομεντί Le Journal du séducteur, ενώ ακολούθησε μια σταθερή πορεία στον ευρωπαϊκό κινηματογράφο, μακριά από εύκολες επιλογές. Συνεργάστηκε δύο φορές και με τον πατέρα της, στις ταινίες Prêt-à-Porter και Τρεις ζωές και ένας μόνο θάνατος, σε μια σπάνια καλλιτεχνική συνύπαρξη που σήμερα θεωρείται ιστορική.

Η πορεία της την οδήγησε και πέρα από την υποκριτική. Το 2016 συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Καννών, ενώ το 2019 βραβεύτηκε στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» για την ερμηνεία της στην ταινία On a Magical Night του Κριστόφ Ονορέ, ενός σκηνοθέτη με τον οποίο έχει αναπτύξει μακροχρόνια καλλιτεχνική σχέση. Στην προσωπική της ζωή, η Κιάρα Μαστρογιάννι έχει παντρευτεί δύο φορές και είναι μητέρα δύο παιδιών. Στο παρελθόν είχε σχέση και με τον Εντουάρντο Πόντι, γιο της Σοφίας Λόρεν, μια ακόμα λεπτομέρεια που συνδέει τις μεγάλες κινηματογραφικές οικογένειες της Ευρώπης.

Σήμερα, η άφιξή της στην Αθήνα δεν έρχεται ως μια νοσταλγική υπενθύμιση του παρελθόντος, αλλά ως επιβεβαίωση μιας διαδρομής που συνεχίζει να εξελίσσεται. Με το Dream Requiem και τη συνεργασία της με τον Rufus Wainwright, η Κιάρα Μαστρογιάννι αποδεικνύει πως δεν είναι απλώς «η κόρη του μύθου», αλλά μια καλλιτέχνιδα με δική της φωνή και αυτή τη φωνή ετοιμάζεται να μοιραστεί για πρώτη φορά με το αθηναϊκό κοινό.

