Όταν ο Akylas ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στη Eurovision στο MAD TV

Ο Akylas αποκάλυψε για πρώτη φορά στο MAD TV ότι συμμετέχει στον Εθνικό Τελικό της Eurovision με ένα πρωτότυπο κομμάτι

Αυτή την εβδομάδα κορυφώνεται ο διαγωνισμός Sing for Greece, που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Ο Akylas, που συμμετέχει στον Α’ Ημιτελικό, έχει ήδη ξεχωρίσει ως το φαβορί του διαγωνισμού, με τα στοιχήματα να τον φέρνουν πρώτου τόσο στον Εθνικό Τελικό όσο και στις προβλέψεις για την Ευρώπη.

Στις 3 Νοεμβρίου 2025, που ήταν καλεσμένος στο Mad TV με αφορμή το MadWalk 2025, είχε ανακοινώσει αποκλειστικά ότι υπέβαλε τραγούδι για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Το κομμάτι ετοιμάστηκε με προδιαγραφές που ταιριάζουν στον διαγωνισμό και αποτελεί μια πρωτότυπη συμμετοχή που η Ελλάδα δεν έχει στείλει ξανά.

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε από τις παρουσιάστριες αν ισχύουν οι φήμες για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, εκείνος απάντησε: «Ναι, έχω καταθέσει τραγούδι για τον διαγωνισμό. Είναι ένα κομμάτι που όταν το ετοιμάσαμε θέλαμε να έχει τις προδιαγραφές για Eurovision. Είναι κάτι πολύ καινούριο για εμένα και πιστεύω δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοια συμμετοχή που να έχει στείλει η Ελλάδα. Περιμένετε να δείτε».





Τώρα, με την αναμονή να φτάνει στο τέλος της, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο «Ferto» και στην ερμηνεία του. Το κοινό και οι κριτές θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιο τραγούδι θα ταξιδέψει στην Eurovision, ενώ οι φανατικοί του διαγωνισμού περιμένουν με ανυπομονησία να δουν αν το φαβορί θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις.

