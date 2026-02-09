Μουσικά Νέα 09.02.2026

Όταν ο Akylas ανακοίνωσε για πρώτη φορά τη συμμετοχή του στη Eurovision στο MAD TV

akylas
Ο Akylas αποκάλυψε για πρώτη φορά στο MAD TV ότι συμμετέχει στον Εθνικό Τελικό της Eurovision με ένα πρωτότυπο κομμάτι
Μαρία Χατζηγιάννη

Αυτή την εβδομάδα κορυφώνεται ο διαγωνισμός Sing for Greece, που θα αναδείξει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision. Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Ο Akylas, που συμμετέχει στον Α’ Ημιτελικό, έχει ήδη ξεχωρίσει ως το φαβορί του διαγωνισμού, με τα στοιχήματα να τον φέρνουν πρώτου τόσο στον Εθνικό Τελικό όσο και στις προβλέψεις για την Ευρώπη.

Στις 3 Νοεμβρίου 2025, που ήταν καλεσμένος στο Mad TV με αφορμή το MadWalk 2025, είχε ανακοινώσει αποκλειστικά ότι υπέβαλε τραγούδι για τον Εθνικό Τελικό της Eurovision. Το κομμάτι ετοιμάστηκε με προδιαγραφές που ταιριάζουν στον διαγωνισμό και αποτελεί μια πρωτότυπη συμμετοχή που η Ελλάδα δεν έχει στείλει ξανά.

https://www.instagram.com/akylas__/?utm_source=ig_embed

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Akylas, Evangelia και Good Job Nicky ξεσαλώνουν χορεύοντας «Ferto» (video)

Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε από τις παρουσιάστριες αν ισχύουν οι φήμες για τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, εκείνος απάντησε: «Ναι, έχω καταθέσει τραγούδι για τον διαγωνισμό. Είναι ένα κομμάτι που όταν το ετοιμάσαμε θέλαμε να έχει τις προδιαγραφές για Eurovision. Είναι κάτι πολύ καινούριο για εμένα και πιστεύω δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοια συμμετοχή που να έχει στείλει η Ελλάδα. Περιμένετε να δείτε».


Τώρα, με την αναμονή να φτάνει στο τέλος της, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο «Ferto» και στην ερμηνεία του. Το κοινό και οι κριτές θα έχουν την ευκαιρία να αποφασίσουν ποιο τραγούδι θα ταξιδέψει στην Eurovision, ενώ οι φανατικοί του διαγωνισμού περιμένουν με ανυπομονησία να δουν αν το φαβορί θα επιβεβαιώσει τις προβλέψεις.

Διάβασε επίσης: Ο Ακύλας στο Mad Radio 106,2: «Tο τραγούδι που έχουμε ετοιμάσει για τη Eurovision είναι κάτι που δεν έχει στείλει ξανά η Ελλάδα»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης

09.02.2026
Επόμενο
Βarcode nails: Barcode nails Η κορεάτικη τάση που αλλάζει το παιχνίδι του nail art

Βarcode nails: Barcode nails Η κορεάτικη τάση που αλλάζει το παιχνίδι του nail art

09.02.2026

Δες επίσης

Eurovision: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 – Εκπλήξεις, guest εμφανίσεις και αλλαγές
Μουσικά Νέα

Eurovision: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 – Εκπλήξεις, guest εμφανίσεις και αλλαγές

09.02.2026
Μαρίνα Σάττι x Leon Of Athens: Άκου το νέο τους τραγούδι με τίτλο «ΕΔΩ»
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι x Leon Of Athens: Άκου το νέο τους τραγούδι με τίτλο «ΕΔΩ»

09.02.2026
Ξέσπασαν στα γέλια με τη Μαρία Καβογιάννη – Ανέβηκε στη σκηνή με τη Άννα Βίσση και τραγούδησε «I Will Survive»
Μουσικά Νέα

Ξέσπασαν στα γέλια με τη Μαρία Καβογιάννη – Ανέβηκε στη σκηνή με τη Άννα Βίσση και τραγούδησε «I Will Survive»

09.02.2026
Η Coco Jones έκλεψε την παράσταση στο pre-game του Super Bowl, τιμώντας τη Whitney Houston
Μουσικά Νέα

Η Coco Jones έκλεψε την παράσταση στο pre-game του Super Bowl, τιμώντας τη Whitney Houston

09.02.2026
Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Antigoni για την Κύπρο – Δες το εντυπωσιακό videoclip
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτό είναι το τραγούδι της Antigoni για την Κύπρο – Δες το εντυπωσιακό videoclip

09.02.2026
Super Bowl 2026: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία με εμφάνιση αποκλειστικά στα ισπανικά – Όλα τα highlights
Μουσικά Νέα

Super Bowl 2026: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία με εμφάνιση αποκλειστικά στα ισπανικά – Όλα τα highlights

09.02.2026
Ο Jason Momoa αποκαλύπτει τι πραγματικά ένιωσε δίπλα στον Ozzy Osbourne
Μουσικά Νέα

Ο Jason Momoa αποκαλύπτει τι πραγματικά ένιωσε δίπλα στον Ozzy Osbourne

09.02.2026
Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο Χάρλεμ και διδάσκει ραπ σε μαθητές δημοτικού
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο Χάρλεμ και διδάσκει ραπ σε μαθητές δημοτικού

09.02.2026
Η Miss Piggy ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά τη viral σύλληψή της
Μουσικά Νέα

Η Miss Piggy ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά τη viral σύλληψή της

08.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)