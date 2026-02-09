Μουσικά Νέα 09.02.2026

Ο Jason Momoa αποκαλύπτει τι πραγματικά ένιωσε δίπλα στον Ozzy Osbourne

Ο Jason Momoa μιλά για την αποχαιρετιστήρια συναυλία του Ozzy Osbourne στο Birmingham και τον ρόλο της μουσικής των Black Sabbath στη ζωή και την καριέρα του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Τον βαθύ προσωπικό του δεσμό με τους Black Sabbath και τον Ozzy Osbourne περιέγραψε ο Jason Momoa, αναφερόμενος στη συναυλία αποχαιρετισμού του ιστορικού συγκροτήματος που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 στο Birmingham. Ο Jason Momoa, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Aquaman, είχε αναλάβει την παρουσίαση της συναυλίας στο Villa Park, την οποία χαρακτήρισε ως τη σπουδαιότερη hard rock εμπειρία που έχει ζήσει ποτέ. Ο Jason Momoa δήλωσε ότι ένιωσε βαθιά τιμή που το όνομά του συνδέθηκε με την τελευταία εμφάνιση των Black Sabbath στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Όπως ανέφερε, αρχικά ήθελε απλώς να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο, ωστόσο βρέθηκε να του προτείνεται ο ρόλος του οικοδεσπότη της βραδιάς, κάτι που τον αιφνιδίασε ευχάριστα. Περιέγραψε τη στιγμή ως μοναδική και ανεπανάληπτη, τονίζοντας ότι τέτοιες συναυλίες δεν επαναλαμβάνονται στην ιστορία της σκληρής ροκ μουσικής.

https://www.instagram.com/ozzyosbourne/

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Το ροκ αφιέρωμα στον Ozzy Osbourne από Aerosmith και Yungblud

Στη σκηνή του Villa Park, μπροστά σε 40.000 θεατές, ο Ozzy Osbourne ερμήνευσε 5 τραγούδια για τελευταία φορά, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 76 ετών. Μαζί με τους Black Sabbath εμφανίστηκαν κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας ροκ σκηνής, ανάμεσά τους οι Metallica, οι Guns N’ Roses, οι Slayer, ο Ronnie Wood από τους Rolling Stones και ο Steven Tyler των Aerosmith.

Ozzy Osbourne, Back to the Beginning. Foto Credit Ross Halfin. https://www.instagram.com/rosshalfin/

Ο Jason Momoa μίλησε με έντονη συγκίνηση για την επιρροή που είχε η μουσική των Black Sabbath στη ζωή του, αλλά και στην καλλιτεχνική του πορεία. Όπως ανέφερε, κάθε χαρακτήρας που έχει υποδυθεί φέρει με κάποιον τρόπο μέσα του το αποτύπωμα του συγκροτήματος. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η μουσική των Black Sabbath αποτέλεσε πηγή έμπνευσης τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσα από άλλους καλλιτέχνες που επηρέασαν την υποκριτική του. Με χιούμορ σχολίασε ότι ακόμη και ο Aquaman άκουγε Black Sabbath, απορρίπτοντας την ιδέα ότι ένας τέτοιος ήρωας θα μπορούσε να εμπνέεται από πιο ήπιους ήχους.

https://www.instagram.com/rosshalfin

Αναπολώντας την ατμόσφαιρα της συναυλίας, ο Jason Momoa περιέγραψε το Birmingham ως μια πόλη που έμοιαζε να πάλλεται ολόκληρη στον ίδιο ρυθμό. Τόνισε ότι σπάνια έχει νιώσει μια πόλη να ανταποκρίνεται με τέτοια ένταση και πάθος σε μια μουσική εκδήλωση. Όπως είπε, βρέθηκε ανάμεσα σε μέλη των Metallica και των Guns N’ Roses, με όλους να συμφωνούν ότι επρόκειτο για τη σπουδαιότερη hard rock συναυλία που είχαν παρακολουθήσει ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Jason Momoa κατέληξε λέγοντας ότι για τους κατοίκους της πόλης ο Ozzy Osbourne θα παραμείνει για πάντα ο ήρωας της γειτονιάς τους και ότι το Birmingham θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της παγκόσμιας ροκ μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Black Sabbath Jason Momoa ozzy osbourne
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Πάνος Δημάκης στο Mad Radio 106,2: «Από τα φετινά τραγούδια για την Eurovision 2026 προτιμώ αυτό του Ακύλα»

Ο Πάνος Δημάκης στο Mad Radio 106,2: «Από τα φετινά τραγούδια για την Eurovision 2026 προτιμώ αυτό του Ακύλα»

09.02.2026

Δες επίσης

Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο Χάρλεμ και διδάσκει ραπ σε μαθητές δημοτικού
Μουσικά Νέα

Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο Χάρλεμ και διδάσκει ραπ σε μαθητές δημοτικού

09.02.2026
Η Miss Piggy ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά τη viral σύλληψή της
Μουσικά Νέα

Η Miss Piggy ξεκαθαρίζει τη σχέση της με τη Sabrina Carpenter μετά τη viral σύλληψή της

08.02.2026
Milano Cortina 2026: Η Mariah Carey ξεσήκωσε το San Siro με το «Volare» – Το Auto Cue που έγινε viral
Μουσικά Νέα

Milano Cortina 2026: Η Mariah Carey ξεσήκωσε το San Siro με το «Volare» – Το Auto Cue που έγινε viral

08.02.2026
Η JENNIE ενώνει τις δυνάμεις της με τον Tame Impala σε remix του Dracula
Μουσικά Νέα

Η JENNIE ενώνει τις δυνάμεις της με τον Tame Impala σε remix του Dracula

08.02.2026
Ο Robbie Williams τηλεφωνεί σε θαυμάστριά του 34 χρόνια μετά
Μουσικά Νέα

Ο Robbie Williams τηλεφωνεί σε θαυμάστριά του 34 χρόνια μετά

08.02.2026
Η Chappell Roan ανακηρύσσεται Icon της 13ης σεζόν του Fortnite Festival
Μουσικά Νέα

Η Chappell Roan ανακηρύσσεται Icon της 13ης σεζόν του Fortnite Festival

08.02.2026
Το μήνυμα του Ricky Martin στον Bad Bunny μετά τον θρίαμβό του στα Grammy
Μουσικά Νέα

Το μήνυμα του Ricky Martin στον Bad Bunny μετά τον θρίαμβό του στα Grammy

07.02.2026
Rosalía: Η πρώτη εμφάνιση στα BRIT Awards 2026 και η υποψηφιότητά της
Μουσικά Νέα

Rosalía: Η πρώτη εμφάνιση στα BRIT Awards 2026 και η υποψηφιότητά της

06.02.2026
Το νέο video clip της Taylor Swift, Opalite, είναι η πιο γλυκιά ρομαντική κομεντί
Μουσικά Νέα

Το νέο video clip της Taylor Swift, Opalite, είναι η πιο γλυκιά ρομαντική κομεντί

06.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ