Ο Jason Momoa αποκαλύπτει τι πραγματικά ένιωσε δίπλα στον Ozzy Osbourne

Τον βαθύ προσωπικό του δεσμό με τους Black Sabbath και τον Ozzy Osbourne περιέγραψε ο Jason Momoa, αναφερόμενος στη συναυλία αποχαιρετισμού του ιστορικού συγκροτήματος που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2025 στο Birmingham. Ο Jason Momoa, γνωστός παγκοσμίως από τον ρόλο του Aquaman, είχε αναλάβει την παρουσίαση της συναυλίας στο Villa Park, την οποία χαρακτήρισε ως τη σπουδαιότερη hard rock εμπειρία που έχει ζήσει ποτέ. Ο Jason Momoa δήλωσε ότι ένιωσε βαθιά τιμή που το όνομά του συνδέθηκε με την τελευταία εμφάνιση των Black Sabbath στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Όπως ανέφερε, αρχικά ήθελε απλώς να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο, ωστόσο βρέθηκε να του προτείνεται ο ρόλος του οικοδεσπότη της βραδιάς, κάτι που τον αιφνιδίασε ευχάριστα. Περιέγραψε τη στιγμή ως μοναδική και ανεπανάληπτη, τονίζοντας ότι τέτοιες συναυλίες δεν επαναλαμβάνονται στην ιστορία της σκληρής ροκ μουσικής.

Στη σκηνή του Villa Park, μπροστά σε 40.000 θεατές, ο Ozzy Osbourne ερμήνευσε 5 τραγούδια για τελευταία φορά, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατό του σε ηλικία 76 ετών. Μαζί με τους Black Sabbath εμφανίστηκαν κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας ροκ σκηνής, ανάμεσά τους οι Metallica, οι Guns N’ Roses, οι Slayer, ο Ronnie Wood από τους Rolling Stones και ο Steven Tyler των Aerosmith.

Ο Jason Momoa μίλησε με έντονη συγκίνηση για την επιρροή που είχε η μουσική των Black Sabbath στη ζωή του, αλλά και στην καλλιτεχνική του πορεία. Όπως ανέφερε, κάθε χαρακτήρας που έχει υποδυθεί φέρει με κάποιον τρόπο μέσα του το αποτύπωμα του συγκροτήματος. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η μουσική των Black Sabbath αποτέλεσε πηγή έμπνευσης τόσο άμεσα όσο και έμμεσα μέσα από άλλους καλλιτέχνες που επηρέασαν την υποκριτική του. Με χιούμορ σχολίασε ότι ακόμη και ο Aquaman άκουγε Black Sabbath, απορρίπτοντας την ιδέα ότι ένας τέτοιος ήρωας θα μπορούσε να εμπνέεται από πιο ήπιους ήχους.

Αναπολώντας την ατμόσφαιρα της συναυλίας, ο Jason Momoa περιέγραψε το Birmingham ως μια πόλη που έμοιαζε να πάλλεται ολόκληρη στον ίδιο ρυθμό. Τόνισε ότι σπάνια έχει νιώσει μια πόλη να ανταποκρίνεται με τέτοια ένταση και πάθος σε μια μουσική εκδήλωση. Όπως είπε, βρέθηκε ανάμεσα σε μέλη των Metallica και των Guns N’ Roses, με όλους να συμφωνούν ότι επρόκειτο για τη σπουδαιότερη hard rock συναυλία που είχαν παρακολουθήσει ποτέ.

Ο Jason Momoa κατέληξε λέγοντας ότι για τους κατοίκους της πόλης ο Ozzy Osbourne θα παραμείνει για πάντα ο ήρωας της γειτονιάς τους και ότι το Birmingham θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της παγκόσμιας ροκ μουσικής.

