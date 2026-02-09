Beauty 09.02.2026

Βarcode nails: Barcode nails Η κορεάτικη τάση που αλλάζει το παιχνίδι του nail art

barcode_nails
Γραμμικά, φουτουριστικά και εντυπωσιακά σχέδια, φέρνουν την ψηφιακή αισθητική κατευθείαν στα δάχτυλά σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η νέα χρονιά φέρνει πρωτότυπες τάσεις στα νύχια, και το 2026 δεν αποτελεί εξαίρεση. Από μανικιούρ με latex μέχρι δερμάτινα εφέ, η φαντασία στο μανικιούρ παίρνει την πρώτη θέση. Η τελευταία τάση από την κορεατική σκηνή ομορφιάς, τα barcode nails, μεταφέρει το εφέ cat-eye σε ψηφιακό επίπεδο και έχει κατακτήσει τα social media.

Αυτή η τάση συνδυάζει μοντέρνα αισθητική με παιχνιδιάρικη διάθεση, προσφέροντας έναν πρωτότυπο τρόπο να ξεφύγεις από τα συνηθισμένα σχέδια. Τα barcode nails προσφέρουν μια κομψή και φουτουριστική εμφάνιση, κατάλληλη για όλα τα μήκη, από μικρά έως extra long tips.

Τι είναι τα barcode nails

Το viral εφέ magnetic cat-eye έφερε μια νέα διάσταση στα σχέδια νυχιών, προσδίδοντας κίνηση και βάθος στα βασικά σχέδια. Τα barcode nails μεταφέρουν την ίδια λογική σε γραμμικά σχέδια και ρίγες. Όταν ενεργοποιηθεί με μαγνήτη, το σχέδιο φαίνεται να κινείται πάνω-κάτω, μιμούμενο τη σάρωση ενός barcode scanner. Το αποτέλεσμα είναι μοντέρνο, εντυπωσιακό και ταυτόχρονα λιτό. Μια μόνο οριζόντια γραμμή μπορεί να δώσει ένα γραφικό αποτέλεσμα σε κοντά νύχια, ενώ πολλαπλές ρίγες σε μεγαλύτερα νύχια δημιουργούν μια φουτουριστική εκδοχή της τάσης των ριγέ μανικιούρ.

Πώς να δημιουργήσεις barcode nails στο σπίτι

Το καλό με τα barcode nails είναι ότι είναι πιο εύκολο να τα φτιάξεις μόνος σου σε σχέση με άλλα cat-eye σχέδια, όπως καρδιές. Τα απαραίτητα εργαλεία είναι λίγα. Ένα βερνίκι που λειτουργεί με μαγνήτη, μια συνηθισμένη LED λάμπα για gel και ένας μικρός ορθογώνιος μαγνήτης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι τόσο minimal όσο θέλεις ή πιο εντυπωσιακό με πολλές γραμμές και διαφορετικά χρώματα.

