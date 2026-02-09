Μουσικά Νέα 09.02.2026

Eurovision: Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για το Sing for Greece 2026 – Εκπλήξεις, guest εμφανίσεις και αλλαγές

Οι Ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου ενώ ο Μεγάλος Τελικός την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ, με μουσική, πολλές εκπλήξεις και όλη τη μαγεία της Eurovision! Η μεγάλη μουσική διοργάνωση, από την οποία θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, περιλαμβάνει περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00.

Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho. Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision. Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.

Οι εκπλήξεις του «Sing for Greece 2026» δεν τελειώνουν εδώ, καθώς κατά τη διάρκεια των τριών shows, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.


Μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» θα δώσουν ως special guests, η Klavdia στον Α’ Ημιτελικό, η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, στον Β’ Ημιτελικό και ο Χρήστος Μάστορας στον Τελικό.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία. Μετά από κάθε Ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Α’ Ημιτελικό, στις 11 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

  1. «The Other Side», Alexandra Sieti
  2. «Drop It», THE Astrolabe
  3. «Aphrodite», Desi G
  4. «Ferto», Akylas
  5. «Paréa», Evangelia
  6. «2nd Chance», Παναγιώτης Τσακαλάκος
  7. «Slipping Away», Niya
  8. «Χάνομαι», Marseaux
  9. «Άλμα», Rosanna Mailan
  10. «Europa», STEFI
  11. «The Songwriter», Revery
  12. «Chaos», Dinamiss
  13. «YOU & I», STYLIANOS
  14. «Χίλια Κομμάτια», Spheyiaa

Τα τραγούδια και οι ερμηνευτές που θα διαγωνιστούν στον Β’ Ημιτελικό, στις 13 Φεβρουαρίου 2026 είναι:

  1. «AGAPI», RIKKI
  2. «Back in the game», GARVIN
  3. «Labyrinth», Mikay
  4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα
  5. «Mad About it», D3lta
  6. «ASTEIO», ZAF
  7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ
  8. «You Are The Fire», Stella Kay
  9. «Anatello», TIANORA
  10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia
  11. «Set Everything On Fire», BASILICA
  12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky
  13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA
  14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

«Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026», συντελεστές:

  • Executive producer: Χάρης Φυσερός
  • Event director: Νίκος Τάγης
  • Τηλεσκηνοθεσία: Δημήτρης Τσίγκος
  • Διεύθυνση φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης
  • Project manager: Εφραιμία Χατζηκυριάκου

Eurovision Eurovision 2026 Sing for Greece 2026 ΕΡΤ
