Η Cardi B πέφτει στο έδαφος καθώς χορεύει σε ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο

Η Cardi B είχε ένα απρόβλεπτο και αστείο περιστατικό στο Σαν Φρανσίσκο, όταν ένα ρομπότ έπεσε προς το μέρος της ενώ του χόρευε
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένα απρόσμενο και αστείο περιστατικό συνέβη το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, όταν η Cardi B αποφάσισε να χορέψει με ένα ρομπότ σε δημόσιο χώρο στο Σαν Φρανσίσκο. Η ράπερ πλησίασε το μηχάνημα, ενημερώνοντας το συγκεντρωμένο πλήθος ότι σκόπευε να του χαρίσει λίγη από τη σκηνική της ενέργεια.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε το TMZ, η Cardi B εκτελεί παιχνιδιάρικες χορευτικές φιγούρες γύρω από το ρομπότ, αγγίζει το μεταλλικό του σώμα και φλερτάρει με τον θεατρικό της τρόπο με το ανέκφραστο πρόσωπο του μηχανήματος.

Καθώς η ράπερ πλησίασε περισσότερο, το ρομπότ έχασε ξαφνικά την ισορροπία του και έπεσε προς το μέρος της. Η Cardi B αιφνιδιάστηκε και βρέθηκε στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν αμέσως να τη βοηθήσουν. Ευτυχώς, η τραγουδίστρια δεν τραυματίστηκε και σηκώθηκε αμέσως, γελώντας με την απρόβλεπτη στιγμή.

Το περιστατικό προκάλεσε γέλια και ενθουσιασμό στο κοινό, αναδεικνύοντας τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα της Cardi B και την άνεση με την οποία αντιμετωπίζει τις απρόοπτες καταστάσεις.

