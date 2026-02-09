Corporate News 09.02.2026

Με βαθύτατη θλίψη η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου

Καλό ταξίδι Γιώργο!
Mad.gr

Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, η οικογένεια του Mad αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου, Γενικό Διευθυντή του Mad για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο Γιώργος υπήρξε η σταθερά μας, ο στυλοβάτης μας. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άρρηκτα με την πορεία του Mad, οδηγώντας το με σταθερότητα, ψυχραιμία κι ευθύνη μέσα από τις προκλήσεις των πιο δύσκολων εποχών.

Αθεράπευτος μαχητής, στάθηκε όρθιος με την ίδια επιμονή και αξιοπρέπεια τόσο απέναντι στις επαγγελματικές δυσκολίες όσο και στην πολυετή μάχη με την ασθένειά του. Πάντα παρών, πάντα με βαθιά αίσθηση ευθύνης.

Κατάφερε να μας οδηγήσει σε ήρεμα νερά και τώρα ήρθε η ώρα για τον ίδιο να ξεκουραστεί.

Όλοι μας στο Mad εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, την οποία στήριξε με αστείρευτη αγάπη και πάθος μέχρι την τελευταία στιγμή.

Καλό ταξίδι Γιώργο.

Σε ευχαριστούμε για όλα.

 

