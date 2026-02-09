Η Μαρία Καβογιάννη ανέβηκε στη σκηνή με τη Άννα Βίσση και τραγούδησε «I Will Survive» (video)

Η στιγμή που έκλεψε την παράσταση στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η τραγουδίστρια

Μια ακόμη νύχτα γεμάτη ρυθμό, κέφι και δυνατές μουσικές στιγμές χάρισε η Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Το κοινό διασκέδασε μέχρι αργά, όμως μία παρουσία ξεχώρισε ιδιαίτερα ανάμεσα στους θαμώνες. Στο χώρο βρισκόταν και η Μαρία Καβογιάννη, η οποία δεν έμεινε για πολύ στον ρόλο της απλής θεατή. Πολύ γρήγορα βρέθηκε στο επίκεντρο, πρωταγωνιστώντας σε μία από τις πιο αυθόρμητες και απολαυστικές στιγμές της βραδιάς.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο TikTok, η Άννα Βίσση την εντόπισε στο κοινό και διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά της, καλώντας τη να συμμετάσχει στο γιορτινό κλίμα. Το κοινό αντιλήφθηκε αμέσως ότι κάτι ξεχωριστό ετοιμαζόταν.

Η Μαρία Καβογιάννη ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το θρυλικό «I Will Survive», ξεσηκώνοντας το κοινό και χαρίζοντας μία ξεχωριστή στιγμή γεμάτη ενέργεια και χιούμορ.

Η σκηνή αυτή, ωστόσο, δεν ήταν κάτι εντελώς απρόσμενο. Από το 2022, οι συναντήσεις της Άννας Βίσση με τη Μαρία Καβογιάννη έχουν εξελιχθεί σε ένα άτυπο… τελετουργικό. Το 2024, μάλιστα, η κοινή τους εμφάνιση έγινε ακόμη πιο οργανωμένη, με χορευτικά στοιχεία στο πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας τη δυνατή σκηνική τους χημεία και το θεατρικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τις κοινές τους στιγμές.

