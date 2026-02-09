Η Coco Jones έκλεψε την παράσταση στο pre-game του Super Bowl, τιμώντας τη Whitney Houston

Μια δυνατή και συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή χάρισε στο κοινό η Coco Jones λίγο πριν τη σέντρα του Super Bowl 2026. Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η R&B τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Levi’s Stadium στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, ερμηνεύοντας το ιστορικό τραγούδι «Lift Every Voice and Sing», γνωστό και ως ο άτυπος εθνικός ύμνος της μαύρης κοινότητας στις ΗΠΑ.

Η Jones παρουσίασε μια λιτή αλλά ιδιαίτερα δυναμική εκτέλεση του τραγουδιού, συνοδευόμενη από οκτώ μουσικούς εγχόρδων. Με την ολοκλήρωση της ερμηνείας της, το στάδιο ξέσπασε σε θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας τη συναισθηματική ένταση και τη σημασία της στιγμής.

Διάβασε επίσης: Super Bowl 2026: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία με εμφάνιση αποκλειστικά στα ισπανικά

Για την εμφάνισή της, η Coco Jones επέλεξε μια λευκή, εντυπωσιακή φούστα σε συνδυασμό με ένα λευκό αθλητικό σακάκι. Στο δεξί μανίκι υπήρχαν διακοσμημένα τα χρώματα της παναφρικανικής σημαίας, κόκκινο, μαύρο και πράσινο. Τα χρώματα συμβολίζουν αντίστοιχα το αίμα που χύθηκε για την ελευθερία, την ταυτότητα των ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής και την ανθεκτικότητα και ελπίδα του λαού. Ο σχεδιαστής του outfit, Karl Kani, δήλωσε ότι εμπνεύστηκε και από την εμβληματική ερμηνεία του εθνικού ύμνου από τη Whitney Houston στο Super Bowl του 1991.

Ένα τραγούδι με σταθερή παρουσία στο Super Bowl

Το «Lift Every Voice and Sing» έχει καθιερωθεί ως μέρος της τελετουργίας του Super Bowl από το 2021, όταν προβλήθηκε μαγνητοσκοπημένη ερμηνεία της Alicia Keys πριν την έναρξη του αγώνα. Πέρυσι, το τραγούδι ερμήνευσε η Ledisi, συνεχίζοντας την παράδοση.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η πρωταγωνίστρια της σειράς Bel-Air μίλησε στο Apple Music για την επιλογή της να ερμηνεύσει το τραγούδι στο Super Bowl: «Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Είμαι ακόμα σοκαρισμένη. Είναι σουρεαλιστικό. Αλλά νιώθω τεράστια τιμή που με εμπιστεύτηκαν να εκπροσωπήσω την κουλτούρα μας σε μια τόσο παγκόσμια στιγμή», είχε δηλώσει.

Όσα προηγήθηκαν και ακολουθούν στο Super Bowl 2026

Εκτός από την Coco Jones, στο pre-show του Super Bowl εμφανίστηκαν η Brandi Carlile και οι Green Day. Ο Charlie Puth ερμήνευσε τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, ενώ ο Bad Bunny ανέλαβε το Apple Music Halftime Show του Super Bowl LX.

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky επιστρέφει στο Χάρλεμ και διδάσκει ραπ σε μαθητές δημοτικού

Δες κι αυτό…