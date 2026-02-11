Eurovision: Αντιδράσεις για την Κύπρο και το «Jalla» της Antigoni – Ζητούν την απόσυρσή του

Αντιδράσεις στην Κύπρο για το «Jalla» της Antigoni στη Eurovision 2026, με επιστολή που ζητά την απόσυρση του τραγουδιού και απάντηση από το ΡΙΚ για τη συμμετοχή

Σύμφωνα με πληροφορίες από κυπριακά μέσα ενημέρωσης, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το video clip του τραγουδιού «Jalla», με το οποίο η Antigoni θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Όπως αναφέρεται, γνωστές προσωπικότητες από την Κύπρο φέρονται να απέστειλαν επιστολή ζητώντας να αποσυρθεί η συμμετοχή από τον διαγωνισμό, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα που παρουσιάζεται είναι προσβλητική για τη χώρα. Στο κείμενο της επιστολής επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι πρόκειται για μια παρουσίαση που δεν τιμά την Κύπρο, ούτε τις παραδόσεις και την αισθητική της. Οι υπογράφοντες ζητούν την απόσυρση τόσο του τραγουδιού όσο και του video clip, ενώ απαιτούν να δημοσιοποιηθούν τα έξοδα της παραγωγής και τα πρόσωπα που ενέκριναν τη συγκεκριμένη επιλογή.

Διάβασε επίσης: Eurovision: Το μήνυμα που έστειλε η Ελένη Φουρέιρα στη φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου, Antigoni

Παράλληλα, σημειώνουν ότι το περιεχόμενο προβάλλει πρότυπα που δεν θα έπρεπε να αποτελούν επιλογή του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού. Επιπλέον, γίνεται λόγος και για σκηνές που παρουσιάζουν επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο. Από την πλευρά του, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, απάντησε μέσω ανακοίνωσης, τονίζοντας ότι η συμμετοχή και το σχετικό video clip έχουν δεχτεί ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση στο διαδίκτυο. Όπως ανέφερε, οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το YouTube, είναι στο σύνολό τους θετικές.

Όλη η απάντηση:

«To ΡΙΚ δεν συμμερίζεται την όποια σύγκριση εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε μουσεία όπως το Λούβρο ή την Στοκχόλμη με τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που στόχο έχει να ενώσει. Σημειώνει επίσης ότι η εν λόγω συμμετοχή και το υπό αναφορά κλιπ έχουν τύχει θερμής και θετικής αποδοχής διαδικτυακά, ενώ όλες οι αντιδράσεις από ειδικούς και φίλους του διαγωνισμού σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το YouTube είναι στην ολότητα τους θετικές. Η δε συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω αντιδράσεων και σχολιασμών, που εύκολα μπορούν να ανευρεθούν εξάρει το γεγονός ότι στο κλιπ παρουσιάζεται η αντίθεση μεταξύ της παραδοσιακής και της μοντέρνας Κύπρου καθώς και ηχόχρωμα και ύφος μουσικής με έθνικ στοιχεία από τον τόπο και την Μεσόγειο εν γένει.

Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια, δεν σχετίζεται με την Προεδρία που η χώρα μας έχει αναλάβει και που η δημόσια Ραδιοτηλεόραση στηρίζει ποικιλοτρόπως. Πρόκειται για γιορτή που ενώνει μέσω της μουσικής, εξού και η συντριπτική πλειοψηφία των χωρών στέλνουν πολύ συχνά τραγούδια που χαρακτηρίζονται για τη διασκέδαση που προσφέρουν τόσο στις δεκάδες χιλιάδες που βρίσκονται στο στάδιο στους ημιτελικούς και τον τελικό, όσο και στις δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές ανά τον κόσμο. Αυτό επιχειρεί και η φετινή συμμετοχή της Κύπρου με μια εκπρόσωπο της Διασποράς. Οι Κύπριοι της Διασποράς δικαίως χαρακτηρίζονται για την αγάπη που συνεχίζουν να τρέφουν για τις παραδόσεις και τα έθιμα μας. Παραδόσεις, έθιμα και τοπία ή πραγματικότητες της σημερινής κυπριακής κοινωνίας που στο ύφος του τραγουδιού παρουσιάστηκαν με τη μοντέρνα ματιά ενός διακεκριμένου σκηνοθέτη στο κλιπ που συνοδεύει το τραγούδι.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι οι όποιες σκηνές δεν ακολουθούσαν τις αρχές οδικής ασφάλειας αφαιρέθηκαν από το κλιπ, το οποίο θα αναρτηθεί εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης που είναι και ο οργανωτής του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision κατάφερε να ενώσει την Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και συνεχίζει 70 χρόνια μετά να συμβάλλει στην αποδοχή όλων χωρίς διακρίσεις μέσω μιας γιορτής που στόχο έχει ακριβώς να γιορτάσει τη διαφορετικότητα και να κτίσει γέφυρες ανάμεσα σε λαούς και πολίτες. Σε αυτή λοιπόν τη γιορτή θα συμμετέχει η Κύπρος με μια μοντέρνα σκηνική παρουσία και με επαγγελματισμό, όπως πράττει εδώ και χρόνια».

Διάβασε επίσης: Eurovision Party Hits: 10+1 τραγούδια που έκαναν όλο τον κόσμο να χορεύει ασταμάτητα

Δες κι αυτό…