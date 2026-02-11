Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν στο σπίτι του στα νότια προάστια, όταν εμφάνισε δυνατούς πόνους στην κοιλιά και ανέβασε υψηλό πυρετό.

Αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Την Τετάρτη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, εξήγησε ότι πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη, η οποία ήδη υποχωρεί. Ο καλλιτέχνης παραμένει στο νοσοκομείο καθαρά για προληπτικούς λόγους και, εκτός απροόπτου, αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.

Διάβασε επίσης: Αναστασία: Όσα έγιναν στις 10 sold out συναυλίες στην Αμερική σε ένα απολαυστικό ντοκιμαντέρ

«Ο Γιώργος αντιμετωπίζει μια ίωση, όπως πολλοί άνθρωποι αυτή την περίοδο. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα μείνει και σήμερα προληπτικά και, αν όλα πάνε καλά, αύριο θα επιστρέψει στο σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.





Διάβασε επίσης: Η Άννα Βίσση στηρίζει δημόσια τον D3lta για τη Eurovision – Τραγούδησαν μαζί και έγιναν viral

Δες κι αυτό…