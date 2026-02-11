Μουσικά Νέα 11.02.2026

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Από το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο νοσοκομείο, καθώς αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Ο γνωστός καλλιτέχνης ήταν στο σπίτι του στα νότια προάστια, όταν εμφάνισε δυνατούς πόνους στην κοιλιά και ανέβασε υψηλό πυρετό.

Αμέσως μεταφέρθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση. Την Τετάρτη, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης, εξήγησε ότι πρόκειται για μια ιογενή λοίμωξη, η οποία ήδη υποχωρεί. Ο καλλιτέχνης παραμένει στο νοσοκομείο καθαρά για προληπτικούς λόγους και, εκτός απροόπτου, αναμένεται να λάβει εξιτήριο αύριο.

giorgos_mazwnakis
«Ο Γιώργος αντιμετωπίζει μια ίωση, όπως πολλοί άνθρωποι αυτή την περίοδο. Νοσηλεύεται σε ιδιωτική κλινική, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Θα μείνει και σήμερα προληπτικά και, αν όλα πάνε καλά, αύριο θα επιστρέψει στο σπίτι του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χαράλαμπος Λυκούδης.


ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
