Eurovision: Το μήνυμα που έστειλε η Ελένη Φουρέιρα στη φετινή εκπρόσωπο της Κύπρου, Antigoni

Στην εκπομπή, Ήρθε κι Έδεσε μίλησε η Antigoni Buxton, η εκπρόσωπος της Κύπρου για τη Eurovision 2026 και αναφέρθηκε τόσο στο τραγούδι της, «Jalla» αλλά και στο μήνυμα που έλαβε από την Ελένη Φουρέιρα.

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Περίμενα για αυτή τη μέρα να έρθει για όλο τον κόσμο να ακούσει το τραγούδι μας και ήρθε η μέρα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη», είπε η Antigoni Buxton ενώ για το video clip στο οποίο συμμετέχουν ο παππούς και η γιαγιά της, είπε: «Τρελάθηκα… Ο σκηνοθέτης μας, ο Bodega, είναι φανταστικός και περάσαμε τέλεια. Ήταν ένα βίντεο κλιπ που δεν ήταν δουλειά. Ήμουν με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου και… όταν είδα το πρώτο edit ήταν σχεδόν τελειωμένο. Ήταν καταπληκτικό και τώρα θα βγει και είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό το βίντεο κλιπ που έχουμε φτιάξει. Ο παππούς μου είναι ένα αστέρι. Και η γιαγιά μου αλλά ο παππούς μου… του αρέσει το spotlight και θα τον δεις που χορεύει μες στο βίντεο κλιπ και πίνει σφηνάκια και περνάει πολύ ωραία… Εμ… Τι ωραίο είναι αυτό; Να μπορώ να έχω τη γιαγιά μου και τον παππού μου… Είναι αυτοί που μου έδειξαν πώς να αγαπήσω τη χώρα μας, την Κύπρο. Ο παππούς μου είναι πάρα πολύ patriotic και η γιαγιά μου. Και έμαθα όλα αυτά από τη γιαγιά και τον παππού, έτσι να τους έχω στο τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο, είναι μια πολύ όμορφη ιστορία».

Για το αν έχει ακούσει τα 28 τραγούδια, απάντησε: «Ναι, για μένα ο Good Job Nicky. Γιατί ήταν ο πρώτος φίλος μου στην Αθήνα και το τραγούδι του το έχει γράψει η ομάδα μου, ο μάνατζερ μου και ο παραγωγός μου που έχουν γράψει και το «Τζάλα» μαζί μου, έγραψαν το τραγούδι του Nicky. Έτσι αυτό είναι πολύ όμορφο και είναι καλός φίλος μου και θα ήθελα πάρα πολύ να πάμε μαζί. Μου αρέσει και πάρα πολύ η Evangelia που είναι φίλη μου και της αξίζει να πάει Eurovision. Όλοι οι καλλιτέχνες που είναι σ’ αυτό τη φάση του εθνικού τελικού είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι και ανυπομονώ να δω ποιος θα πάει. Αλλά θα μου άρεσε να πάω μαζί με τον Nicky».





Για το Ferto του Ακύλα που αυτή τη στιγμή βρίσκεται πρώτος στα προγνωστικά στοιχήματα, τόνισε: «Έχει πάρα πολύ ζωή και πάρα πολύ πλάκα. Νομίζω αυτός είναι φανταστικός performer… κάνει πάρα πολλά έξυπνα και TikToks και μου αρέσει, κολλάει το τραγούδι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν κολλάει».

Η Antigoni ανέφερε ακόμα πως μετά την ανακοίνωση του ονόματός της για την εκπροσώπηση της Κύπρου, έλαβε μήνυμα από την Ελένη Φουρέιρα. «Αμέσως όταν βγήκαν τα νέα ότι θα πάω για τη Eurovision, μου έστειλε η Φουρέιρα. Μου έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο voice note και μου είπε «Μπράβο, είμαι πολύ χαρούμενη για σένα και αν θέλεις κάτι tips είμαι εδώ”. Τη βλέπω και τη θαυμάζω και είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό», απάντησε η τραγουδίστρια. Όσον αφορά για τις δύο αγαπημένες της συμμετοχές, είπε: «Η Φουρέιρα, «Fuego», for sure. Και η Έλενα Παπαρίζου. Γιατί… ήταν όταν ήμουν μικρή και έβλεπα την Έλενα Παπαρίζου που νομίζω μπήκε στο μυαλό μου ότι εγώ θέλω να κάνω αυτό μια μέρα. Ε… έτσι αυτά τα δύο είναι τα αγαπημένα μου».

