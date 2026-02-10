Αυτές είναι οι τάσεις που θα βλέπουμε παντού στο street style

Από bold coats και faux fur μέχρι έντονα prints και oversized αξεσουάρ, αυτά θα φορεθούν τη φετινή χειμερινή σεζόν

Ο Μήνας της Μόδας για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 μας χάρισε μερικές από τις πιο αξέχαστες εβδομάδες μόδας των τελευταίων χρόνων, κυρίως χάρη στην έλευση νέων δημιουργικών διευθυντών σε κορυφαίους οίκους όπως Chanel, Loewe και Dior. Με τέτοια momentum, οι προσδοκίες για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026 είναι ιδιαίτερα υψηλές, και οι insiders ήδη προβλέπουν ποια trends θα κυριαρχήσουν στους δρόμους.

Αυτή η σεζόν υπόσχεται να μετατρέψει τους δρόμους σε μια ζωντανή γκαλερί στιλ, όπου η μόδα συναντά την προσωπικότητα και τη δημιουργικότητα. Τα outfits γίνονται παιχνίδι με υφές, χρώματα και layering, ενώ τα statement κομμάτια αναδεικνύουν την ατομικότητα του καθενός. Από oversized πανωφόρια μέχρι παιχνιδιάρικα prints και δυναμικά αξεσουάρ, το στιλ αυτή τη σεζόν είναι ταυτόχρονα λειτουργικό, ζεστό και εντυπωσιακό, έτοιμο να κλέψει τα βλέμματα σε κάθε γωνιά της πόλης.

Εκκεντρικά πανωφόρια

Φέτος, τα πανωφόρια κλέβουν την παράσταση. Από oversized coats σε φωτεινές αποχρώσεις και bold prints μέχρι fuzzy και faux fur υφές, οι επιλογές είναι εντυπωσιακές αλλά και πρακτικές για το κρύο. Vintage λεπτομέρειες και συλλεκτικά κομμάτια προσθέτουν προσωπικότητα, κάνοντας κάθε outfit να ξεχωρίζει στο street style.

Παιχνιδιάρικα prints

Τα prints δεν περνούν απαρατήρητα. Polka dots, ρίγες, ζακάρ και color blocking δίνουν ένταση και fun διάθεση στα looks. Τα θεματικά prints και οι ιδιαίτερες υφές συνδυάζονται με layering, δημιουργώντας δυνατά, παιχνιδιάρικα σύνολα που ξεχωρίζουν ακόμα και από απόσταση.

Statement κοσμήματα

Τα αξεσουάρ έχουν δυναμική φωνή φέτος. Oversized bracelets, bold κολιέ και eye-catching δαχτυλίδια ολοκληρώνουν τα looks, προσθέτοντας drama και ένταση σε κάθε σύνολο, χωρίς να χάνεται η ισορροπία ανάμεσα στο στιλ και τη λειτουργικότητα.

Skater girl vibe

Η low-rise denim αισθητική επιστρέφει με vintage wash, baseball sleeves, Vans και retro frames. Το vibe είναι παιχνιδιάρικο και δυναμικό, με έμφαση στη χαλαρή coolness που επιτρέπει να πειραματιστείς με layers, prints και αξεσουάρ, δημιουργώντας ένα στυλ που ξεχωρίζει στους δρόμους.

