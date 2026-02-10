Streaming News 10.02.2026

Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό

Ένα απομονωμένο δάσος, μια εξαφάνιση και μια δασική πυρκαγιά που μετατρέπει την αναζήτηση σε εφιάλτη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix υποδέχεται ένα ακόμη ισπανικό θρίλερ που υπόσχεται ένταση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η ταινία «Αντιπυρική Ζώνη», σε σκηνοθεσία του David Victori, φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία όπου η αγωνία δεν πηγάζει μόνο από τον κίνδυνο της φύσης, αλλά και από όσα κρύβονται μέσα στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο δημιουργός, γνωστός για τον τρόπο με τον οποίο χτίζει ατμόσφαιρα και ψυχολογική πίεση, στήνει ένα σκηνικό όπου ο χρόνος πιέζει και οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η πλοκή ξεκινά με μια οικογενειακή συγκέντρωση σε μια απομονωμένη περιοχή, με αφορμή ένα πένθος που έχει αφήσει ανοιχτές πληγές. Η Mara φτάνει εκεί μαζί με την κόρη της, προσπαθώντας να έρθει πιο κοντά με τους συγγενείς της και να αφήσει πίσω της το παρελθόν. Η κατάσταση όμως παίρνει δραματική τροπή όταν το παιδί εξαφανίζεται μέσα στο δάσος, την ίδια στιγμή που μια μεγάλη πυρκαγιά ξεσπά και αρχίζει να πλησιάζει επικίνδυνα την περιοχή. Η αγωνιώδης αναζήτηση μετατρέπεται γρήγορα σε εφιάλτη, ενώ οι υποψίες στρέφονται προς έναν δασοφύλακα που βρίσκεται κοντά στο σημείο. Μέσα σε συνθήκες πανικού, η εμπιστοσύνη καταρρέει και οι σχέσεις δοκιμάζονται.

Διάβασε επίσης: Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Goya Belén Cuesta, γνωστή στο ευρύ κοινό από επιτυχημένες παραγωγές όπως το «La Casa de Papel», ο Αργεντινός ηθοποιός Joaquín Furriel, ο ανερχόμενος Enric Auquer και η Diana Gómez από τη σειρά «Valeria». Το καστ συνδυάζει έμπειρους και νεότερους ηθοποιούς, δημιουργώντας ένα σύνολο που ενισχύει την ένταση της ιστορίας.

Η «Αντιπυρική Ζώνη» δεν χρησιμοποιεί τη φωτιά μόνο ως σκηνικό απειλής, αλλά και ως σύμβολο για τα μυστικά και τις εντάσεις που σιγοκαίνε ανάμεσα στους χαρακτήρες. Με γυρίσματα σε τοπία γύρω από τη Μαδρίτη και τη Σεγκόβια, η ταινία εκμεταλλεύεται το φυσικό περιβάλλον για να ενισχύσει το αίσθημα κινδύνου και απομόνωσης, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό σκηνικό επιβίωσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ που συνδυάζει δράση, συναισθηματική ένταση και μυστήριο, έτοιμο να καθηλώσει τους θεατές όταν κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 20 Φεβρουαρίου.

Διάβασε επίσης: My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

netflix Αντιπυρική Ζώνη νέες ταινίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί ο Bad Bunny δε θα λάβει αμοιβή για το show του στο Super Bowl

Γιατί ο Bad Bunny δε θα λάβει αμοιβή για το show του στο Super Bowl

10.02.2026
Επόμενο
Αυτές είναι οι τάσεις που θα βλέπουμε παντού στο street style

Αυτές είναι οι τάσεις που θα βλέπουμε παντού στο street style

10.02.2026

Δες επίσης

Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε
Cinema

Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε

10.02.2026
Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles
Cinema

Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles

09.02.2026
Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale
Cinema

Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale

09.02.2026
Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton
Cinema

Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

09.02.2026
My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα
Cinema

My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

08.02.2026
Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα
Cinema

Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα

08.02.2026
Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)
Cinema

Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)

07.02.2026
Ο Chiwetel Ejiofor στο πλευρό της Scarlett Johansson στον Εξορκιστή του Mike Flanagan
Cinema

Ο Chiwetel Ejiofor στο πλευρό της Scarlett Johansson στον Εξορκιστή του Mike Flanagan

07.02.2026
Η Nancy Meyers επιστρέφει μετά από 11 χρόνια με all star χριστουγεννιάτικη κωμωδία
Cinema

Η Nancy Meyers επιστρέφει μετά από 11 χρόνια με all star χριστουγεννιάτικη κωμωδία

07.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις