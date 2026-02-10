SS 26: Ο Marc Jacobs επιστρέφει στον μινιμαλισμό των 90’s, αφήνοντας πίσω τους όγκους

Ο Marc Jacobs επέστρεψε στο Park Avenue Armory για την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη 2026, δημιουργώντας μια επίδειξη που ένωνε μνήμες, δημιουργικό πείραμα και πρακτική μόδα. Μετά από χρόνια υπερβολικών και statement σιλουετών, ο σχεδιαστής φαίνεται να εστιάζει ξανά στην καθημερινότητα, κρατώντας την πολυπλοκότητα αλλά και την κομψότητα σε απόλυτη ισορροπία.

Η συλλογή εμπνέεται από τη δεκαετία του ’90, τις πρώτες μέρες του Jacobs στη Louis Vuitton και την εποχή της Carolyn Bessette-Kennedy. Απλά, γραμμικά κομμάτια όπως φούστες με χαμηλή μέση, σακάκια και V-neck πλεκτά αποκτούν νέα ζωή με μικρές αλλαγές στα μήκη, αναστραμμένα παλτό και διακριτικές γεωμετρικές λεπτομέρειες. Ο Jacobs χρησιμοποιεί τη μνήμη ως εργαλείο δημιουργίας, μεταμορφώνοντας τις αναμνήσεις σε πρακτικά ρούχα που αναπνέουν στην πραγματική ζωή.

Η αισθητική της συλλογής κινείται μεταξύ CBK-core και late ’90s sportswear, με touches από clubland και disco αισθητική, όπως sequined bandeaus και πολύχρωμα παπούτσια. Η παλέτα των χρωμάτων συνδυάζει παστέλ αποχρώσεις με πιο τολμηρές αντιθέσεις, ενώ οι σιλουέτες φέρουν μια σχεδόν ψηφιακή ένταση χωρίς να χάνουν την αίσθηση της καθημερινής χρηστικότητας.

Η σκηνή ήταν λιτή και συμβολική: ένα τραπέζι, λίγες καρέκλες και ένα μικρό έργο τέχνης με μια μαργαρίτα, δείχνοντας ότι οι προσωπικές αναμνήσεις είναι ο πυρήνας της δημιουργίας. Η επιλογή της μουσικής, με Björk και το «Jóga», ανακαλεί στιγμές της προσωπικής πορείας του Jacobs και προσθέτει μια συναισθηματική διάσταση στην παρουσίαση.

Η συλλογή Άνοιξη 2026 αναδεικνύει ρούχα που μπορούν να φορεθούν στην πραγματική ζωή. Ultra-feminine κομμάτια συνδυασμένα με αντρικά πουκάμισα, φούστες με εσωτερικές τσέπες, διαφάνειες και μεταξωτές επιφάνειες. Κάθε λεπτομέρεια, από oversized t-shirts μέχρι καλσόν και παστέλ αποχρώσεις, φέρει τη σφραγίδα του Jacobs: μοντέρνο, λειτουργικό και αισθητικά ενδιαφέρον.

Το κοινό και οι fashion lovers αντέδρασαν θετικά, αναγνωρίζοντας μια συλλογή που ισορροπεί την avant-garde δημιουργικότητα με την καθημερινή φορεσιμότητα. Παράλληλα, η παρουσία στελεχών της LVMH υπογραμμίζει την επιστροφή του Marc Jacobs στις ρίζες του και την επανατοποθέτηση του brand σε μια πιο «ζωντανή» και προσιτή διάσταση της μόδας.

Η Άνοιξη 2026 του Marc Jacobs είναι μια υπενθύμιση ότι η μόδα δεν χρειάζεται υπερβολές για να είναι εντυπωσιακή. Η κομψότητα και η λειτουργικότητα μπορούν να συνυπάρχουν, και μέσα από τις μνήμες και τις αναφορές στο παρελθόν, η δημιουργία αποκτά νόημα και προοπτική για το μέλλον.

