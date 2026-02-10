Θέατρο 10.02.2026

«Η κατάρρευση» του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ στο RABBITHOLE

Η ομάδα Νοσταλγία επισκέπτεται για μία ακόμη φορά τους αμερικανούς λογοτέχνες και προσγειώνεται στο έντονο και παραληρηματικό σύμπαν του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Πρεμιέρα: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου
Mad.gr

Επιλέγοντας ένα από τα μικρότερα, «δημοσιογραφικά» κείμενά του, το βιογραφικό δοκίμιο «Η κατάρρευση», πλάθει, σε ελεύθερη διασκευή, μια ιστορία πάνω στις συνθήκες και τα γεγονότα που τον οδήγησαν στο τραγικό του τέλος. Η εξέλιξη της περιδίνησης του κεντρικού προσώπου, αποκτά στοιχεία θρίλερ, εφιάλτη μέσα στον οποίο σκόπιμα τοποθετεί τον εαυτό του μέχρι να τον φτάσει στο έσχατο σημείο. Ένα σημείο αναθεώρησης του κόσμου γύρω του, της πορείας που διέγραψε σε αυτόν και παράλληλα της λύτρωσης που αυτό επιφέρει.

Ένας μεσήλικας συγγραφέας με ένδοξο παρελθόν, μετακομίζει σε καινούργια μεγαλούπολη με στόχο να συνδεθεί με παραγωγούς του Χόλυγουντ ώστε να γράψει ένα σενάριο που θα του εξασφαλίσει οικονομική άνεση και θα τον επαναφέρει στην δημοσιότητα. Στην πορεία όμως η καθημερινότητά του θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια σταδιακή κατάρρευση νοητική αλλά και ψυχολογική, καταλήγοντας σε ολομέτωπη σύγκρουση με τα άτομα που τον περιβάλλουν, υπαρκτά ή μη.

Το κείμενο διασκευάστηκε για το θέατρο και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Συντελεστές

Διασκευή – σκηνοθεσία – σκηνογραφία: Γιώργος Σίμωνας
Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα
Φροντιστήριο: Ηώς Αντωνοπούλου
Μουσική: Τώνια Ράλλη
Φωτισμοί – Video: Γιώργος Βλαχονικολός
Προβολές – Video mapping: Ελεάννα Γιασεμή, Παναγιώτης Λαμπής
Τίτλοι Video: Παναγιώτης Λαμπής
Ειδικά εφέ: Αλέξανδρος Λόγγος
Graphic Design: Ηλίας Πανταλέων
Φωτογραφία: Μαρία Τούλτσα
Δάσκαλος Γεωργιανών: Λουκάς Τριανταφυλλίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Ζιάζιαρη
Βοηθός ενδυματολόγου & αντικειμένων: Γιάννης Τσούχλος
Κατασκευή σκηνικού: Sickmyduck.lab
Φωτιστικές κατασκευές: Γιώργος Βλαχονικολός, Γιώργος Ιεραπετρίτης
Ηχογραφήσεις – Sound Design: Socos
Χειρισμός φωτισμού – ήχου – προβολών: Ελεάννα Γιασεμή, Γιώργος Βλαχονικολός
Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη
Social Media: Χρύσα Παριανού
Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Μακαβέι


Μια παραγωγή της ομάδας Νοσταλγία

Ηθοποιοί: Γιάννης Γιαννούλης (Σκοτ), Ματίνα Περγιουδάκη (Σεσίλια), Ιφιγένεια Γρίβα (Σέιλα), Σίσσυ Μαράθου (Φράνσις), Αχιλλέας Βατρικάς (Χάρολντ), Μιχάλης Ζαχαρίας (Εντ), Δημήτρης Μπαλασάκης (Ραβίνος 1, σερβιτόρα), Γιώργος Σίμωνας (Ραβίνος 2)

Ηθοποιοί ηχογραφήσεων – γυρισμάτων: Ηώς Αντωνοπούλου, Γιάννης Γιαννούλης, Όλγα Ζιάζιαρη, Ματίνα Περγιουδάκη, Τώνια Ράλλη, Γιώργος Σίμωνας, Socos, Γιώργος Τζαβάρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παραστάσεις: από 13 Φεβρουαρίου 2025 έως 5 Απριλίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων:
Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00 – Κυριακή στις 18:00

Τιμές εισιτηρίων: 17€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65),  8€ (ατέλεια, ανέργων)

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά (χωρίς διάλλειμα)

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-katarreusi/

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 5249903

RABBITHOLE | Γερμανικού 20, Μεταξουργείο | 210 5249903 | rabbitholespace.com

Η παράσταση «Η κατάρρευση» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

RABBITHOLE ΘΕΑΤΡΟ πολιτισμός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

10.02.2026
Επόμενο
SS 26: Ο Marc Jacobs επιστρέφει στον μινιμαλισμό των 90’s, αφήνοντας πίσω τους όγκους

SS 26: Ο Marc Jacobs επιστρέφει στον μινιμαλισμό των 90’s, αφήνοντας πίσω τους όγκους

10.02.2026

Δες επίσης

Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»
City Guide

Χάρης Δούκας: «Σας καλούμε στον Δήμο Αθηναίων να γεμίσουμε τις πλατείες της Αθήνας με μουσική, αισιοδοξία και γιορτινή διάθεση»

10.02.2026
Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής
City Guide

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

10.02.2026
Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη
City Guide

Θέατρο Δίπυλον: Στην Πειραματική Σκηνή “Σκίτσο 4 – Ούρλιαξα στους Θεούς του 0 και του 1” | Σύλληψη – Δημιουργία: Μάρθα Μπουζιούρη

10.02.2026
«Βάσσα-Μια μητέρα» του Μαξίμ Γκόρκι στο Θέατρο Arroyo
City Guide

«Βάσσα-Μια μητέρα» του Μαξίμ Γκόρκι στο Θέατρο Arroyo

10.02.2026
Το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη στο Θέατρο Βios
City Guide

Το «LO» του Μάριου Τσάγκαρη στο Θέατρο Βios

06.02.2026
Release Athens 2026: Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα «Pantera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα
City Guide

Release Athens 2026: Το θρυλικό heavy metal συγκρότημα «Pantera» έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

05.02.2026
Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds
City Guide

Release Athens 2026: Baxter Dury & Anna Von Hausswolff μαζί με Nick Cave & the Bad Seeds

05.02.2026
5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση
City Guide

5+1 πρωτότυπες και DIY αποκριάτικες στολές για ζευγάρια που θα κλέψουν την παράσταση

04.02.2026
Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα
City Guide

Φεστιβάλ Ιαπωνικού Κινηματογράφου 2026: «Ο Κόσμος του Ιαπωνικού AΝiΜΕ» – Ταινίες Πρώτης Προβολής στην Ελλάδα

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)