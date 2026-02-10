«Η κατάρρευση» του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ στο RABBITHOLE

Η ομάδα Νοσταλγία επισκέπτεται για μία ακόμη φορά τους αμερικανούς λογοτέχνες και προσγειώνεται στο έντονο και παραληρηματικό σύμπαν του μεγάλου Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ. Πρεμιέρα: Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Επιλέγοντας ένα από τα μικρότερα, «δημοσιογραφικά» κείμενά του, το βιογραφικό δοκίμιο «Η κατάρρευση», πλάθει, σε ελεύθερη διασκευή, μια ιστορία πάνω στις συνθήκες και τα γεγονότα που τον οδήγησαν στο τραγικό του τέλος. Η εξέλιξη της περιδίνησης του κεντρικού προσώπου, αποκτά στοιχεία θρίλερ, εφιάλτη μέσα στον οποίο σκόπιμα τοποθετεί τον εαυτό του μέχρι να τον φτάσει στο έσχατο σημείο. Ένα σημείο αναθεώρησης του κόσμου γύρω του, της πορείας που διέγραψε σε αυτόν και παράλληλα της λύτρωσης που αυτό επιφέρει.

Ένας μεσήλικας συγγραφέας με ένδοξο παρελθόν, μετακομίζει σε καινούργια μεγαλούπολη με στόχο να συνδεθεί με παραγωγούς του Χόλυγουντ ώστε να γράψει ένα σενάριο που θα του εξασφαλίσει οικονομική άνεση και θα τον επαναφέρει στην δημοσιότητα. Στην πορεία όμως η καθημερινότητά του θα τον φέρει αντιμέτωπο με μια σταδιακή κατάρρευση νοητική αλλά και ψυχολογική, καταλήγοντας σε ολομέτωπη σύγκρουση με τα άτομα που τον περιβάλλουν, υπαρκτά ή μη.

Το κείμενο διασκευάστηκε για το θέατρο και παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Συντελεστές

Διασκευή – σκηνοθεσία – σκηνογραφία: Γιώργος Σίμωνας

Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

Φροντιστήριο: Ηώς Αντωνοπούλου

Μουσική: Τώνια Ράλλη

Φωτισμοί – Video: Γιώργος Βλαχονικολός

Προβολές – Video mapping: Ελεάννα Γιασεμή, Παναγιώτης Λαμπής

Τίτλοι Video: Παναγιώτης Λαμπής

Ειδικά εφέ: Αλέξανδρος Λόγγος

Graphic Design: Ηλίας Πανταλέων

Φωτογραφία: Μαρία Τούλτσα

Δάσκαλος Γεωργιανών: Λουκάς Τριανταφυλλίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Όλγα Ζιάζιαρη

Βοηθός ενδυματολόγου & αντικειμένων: Γιάννης Τσούχλος

Κατασκευή σκηνικού: Sickmyduck.lab

Φωτιστικές κατασκευές: Γιώργος Βλαχονικολός, Γιώργος Ιεραπετρίτης

Ηχογραφήσεις – Sound Design: Socos

Χειρισμός φωτισμού – ήχου – προβολών: Ελεάννα Γιασεμή, Γιώργος Βλαχονικολός

Επικοινωνία: Χρύσα Ματσαγκάνη

Social Media: Χρύσα Παριανού

Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Μακαβέι



Μια παραγωγή της ομάδας Νοσταλγία

Ηθοποιοί : Γιάννης Γιαννούλης (Σκοτ), Ματίνα Περγιουδάκη (Σεσίλια), Ιφιγένεια Γρίβα (Σέιλα), Σίσσυ Μαράθου (Φράνσις), Αχιλλέας Βατρικάς (Χάρολντ), Μιχάλης Ζαχαρίας (Εντ), Δημήτρης Μπαλασάκης (Ραβίνος 1, σερβιτόρα), Γιώργος Σίμωνας (Ραβίνος 2)



Ηθοποιοί ηχογραφήσεων – γυρισμάτων: Ηώς Αντωνοπούλου, Γιάννης Γιαννούλης, Όλγα Ζιάζιαρη, Ματίνα Περγιουδάκη, Τώνια Ράλλη, Γιώργος Σίμωνας, Socos, Γιώργος Τζαβάρας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Παραστάσεις: από 13 Φεβρουαρίου 2025 έως 5 Απριλίου 2026

Ημέρες & ώρες παραστάσεων :

Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00 – Κυριακή στις 18:00

Τιμές εισιτηρίων: 17€ (γενική είσοδος), 12€ (φοιτητικό, ΑΜΕΑ, άνω των 65), 8€ (ατέλεια, ανέργων)

Διάρκεια παράστασης: 105 λεπτά (χωρίς διάλλειμα)

Προπώληση εισιτηρίων : https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-katarreusi/

Τηλεφωνικές κρατήσεις : 210 5249903

RABBITHOLE | Γερμανικού 20, Μεταξουργείο | 210 5249903 | rabbitholespace.com

Η παράσταση «Η κατάρρευση» πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2