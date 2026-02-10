Social & Tech 10.02.2026

Devoxx Greece 2026: Το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού Επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής

Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τις 23 έως τις 25 Απριλίου 2026, το Μεγαλύτερο Συνέδριο Ανάπτυξης Λογισμικού
Mad.gr

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το μεγαλύτερο συνέδριο ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα, το Devoxx Greece, δίνει ραντεβού με τις τελευταίες εξελίξεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Από τις 23 έως τις 25 Απριλίου 2026, περισσότεροι από 1.500 επαγγελματίες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν σε μια γιορτή της τεχνολογίας που έχει καταστεί θεσμός για την εγχώρια και διεθνή κοινότητα.

Σταδιακά και σταθερά, το συνέδριο γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη και προσελκύει επαγγελματίες από όλον τον κόσμο. Στο φετινό πρόγραμμα, κορυφαίοι ομιλητές από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική και την Αμερική θα παρουσιάσουν ότι νεότερο υπάρχει γύρω από τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού, την τεχνητή νοημοσύνη, την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) κ.α. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, θα πραγματοποιηθούν συνολικά 80 ομιλίες και εργαστήρια σε τέσσερις παράλληλες αίθουσες, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ανταλλαγής απόψεων και ιδεών, διεύρυνσης γνώσεων και δικτύωση.

Για πρώτη φορά θα λειτουργήσει το Community Corner ένας χώρος στον οποίο θα έχουν παρουσία τα σημαντικότερα tech communities της Αθήνας, ενώ εγκαινιάζεται η παράλληλη δράση του Mentorship Hub, συνεδρίες λίγων ατόμων με σκοπό την καθοδήγηση γύρω από την ανάπτυξη καριέρας, soft skills, public speaking και πολλά άλλα.

Ο κ. Παπαπέτρου, διοργανωτής του συνεδρίου, δηλώνει:
“Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το Devoxx Greece συνεχίζει για τέταρτη χρονιά με σημαντική αύξηση συμμετοχών. Η βάση μας για την επιτυχία του συνεδρίου είναι οι ομιλητές. Για ακόμη μία χρονιά θα φιλοξενήσουμε μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα διεθνώς στον κλάδο της ανάπτυξης λογισμικού και εγγυόμαστε ένα πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον, με ομιλίες και παρουσιάσεις που μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων”.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή και το πρόγραμμα του συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: www.devoxx.gr

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Devoxx Greece Μέγαρο Μουσικής Τεχνολογία
