10.02.2026

Η Margot Robbie μιλά για το πιο αμήχανο και προσβλητικό δώρο που της έχουν κάνει

margot_robbie
Η Margot Robbie θυμάται το πιο αμήχανο δώρο που της έχουν κάνει στην καριέρα της, αποκαλύπτοντας μια περίεργη εμπειρία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Margot Robbie είναι συχνά στα φώτα της δημοσιότητας για τις ερμηνείες της και το ακαταμάχητο στιλ της, αλλά σε πρόσφατη συνέντευξη αποκάλυψε ότι η καριέρα της είχε και μερικές αμήχανες στιγμές που δεν φαίνονται στις κάμερες.

Σε μία συνάντηση με τη μουσικό Charli XCX, που υπογράφει τη μουσική για τη νέα ταινία Ανεμοδαρμένα Ύψη, η Robbie ρωτήθηκε ποιο ήταν το πιο παράξενο ή ανεπιθύμητο δώρο που έχει δεχτεί. Η ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί μια εμπειρία από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν ένας άνδρας συνάδελφος της είχε χαρίσει το βιβλίο «Why French Women Don’t Get Fat», ουσιαστικά ένας οδηγός για το πώς να τρως λιγότερο.

margot_robbie (3)
https://www.instagram.com/andrewmukamal/

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

«Ήμουν σε φάση: Ουάου… σοβαρά;» είπε η Robbie, με χαμόγελο αλλά και την απαραίτητη δόση αποστροφής. Η εμπειρία, όπως παραδέχτηκε, ήταν τόσο αμήχανη όσο και προσβλητική, αλλά πλέον μπορεί να την αναφέρει με χιούμορ.

Η Charli XCX, από την πλευρά της, μοιράστηκε και εκείνη μια δική της περίεργη ιστορία. Kάποιος θαυμαστής της είχε δώσει ένα μικρό βαζάκι με τη στάχτη της μητέρας του, ένα δώρο που την άφησε άφωνη και μάλλον χωρίς να ξέρει τι να το κάνει.

https://www.instagram.com/andrewmukamal/

Στη συνέντευξη, οι δύο σταρ μοιράστηκαν επίσης λίγες από τις προσωπικές τους προτιμήσεις για τις μεγαλύτερες φιγούρες του Χόλιγουντ. Η Charli επέλεξε τον Jack Nicholson, ενώ η Robbie μίλησε με θαυμασμό για τον Montgomery Clift, υπογραμμίζοντας την αγάπη τους για την κλασική εποχή του κινηματογράφου.

Παρά τις αμήχανες στιγμές με τα δώρα, η Robbie παραμένει μια ηθοποιός που χειρίζεται με χιούμορ και θάρρος την καριέρα της, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ υπάρχουν πάντα ανθρώπινες ιστορίες και περίεργες αναμνήσεις.

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Margot Robbie μαγνήτισε τα βλέμματα με βελούδινη δημιουργία Chanel

Charlie XcX Margot Robbie
