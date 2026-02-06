Η Margot Robbie φέρνει στο σήμερα δημιουργία του John Galliano από το 1992

Η ηθοποιός φόρεσε ένα iconic vintage look, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να παντρεύει το παρελθόν με το σήμερα

Η Margot Robbie έχει συνηθίσει να εντυπωσιάζει στα κόκκινα χαλιά με φρέσκες δημιουργίες και custom κομμάτια, αλλά αυτή τη φορά στο Λονδίνο έκανε ένα ταξίδι στον χρόνο. Στην πρώτη vintage εμφάνιση του press tour για το Wuthering Heights, η ηθοποιός επέλεξε ένα ιστορικό look από τον John Galliano, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να παντρεύει κλασική couture αισθητική με σύγχρονο attitude.

Αντίθετα με τις προηγούμενες εμφανίσεις της που ήταν κυρίως φρέσκες δημιουργίες από Thom Browne, Schiaparelli, Chanel, Victoria Beckham και Dilara Findikoglu, αυτή τη φορά η ηθοποιός άνοιξε το κεφάλαιο των archives με απόλυτη άνεση και στυλ.

H δημιουργία που επέλεξε προέρχεται από τη θρυλική συλλογή spring 1992 του John Galliano για το prêt-à-porter. Το επίκεντρο ήταν ένα jacquard παλτό με ανοιχτό ροζ φτερά στους ώμους και τις μανσέτες, που έφερε μια παιχνιδιάρικη, σχεδόν θεατρική διάθεση στο look.

Η ηθοποιός και ο stylist της, Andrew Mukamal, δεν περιορίστηκαν μόνο στο παλτό. Συνδύασαν το ιστορικό κομμάτι με μαύρη micro-mini φούστα, sheer κόκκινες κάλτσες που στερεώνονταν με ζαρτιέρες και έδωσαν μια σύγχρονη αντίθεση με γυαλιά Jacques Marie Mage και μπλε σατέν γόβες. Στο runway το look είχε παρουσιαστεί με ασημένια mules και περίτεχνα hair clips.

Η έμπνευση πίσω από τη συλλογή

Η συλλογή της άνοιξης 1992, με τίτλο Napoleon and Joséphine, βασίστηκε στη σχέση του Ναπολέοντα και της Αυτοκράτειρας Ιωσήφας. Ο Galliano μετέτρεψε την ιστορική αναφορά σε haute couture, με διάφανα φορέματα, midriff-baring tailored frock coats, παιχνιδιάρικα καπέλα και bare-chested slip dresses.Το look της Margot Robbie φορέθηκε αρχικά από τη Helena Christensen, ενώ άλλες top models της εποχής όπως η Kate Moss περπάτησαν επίσης στο runway.

