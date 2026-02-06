Ο Cruz Beckham τραγουδάει με τη μαμά Victoria και τις Spice Girls τις επιτυχίες του συγκροτήματος

Την Πέμπτη, ο Cruz Beckham μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram όπου τραγουδά το κλασικό «Viva Forever» των Spice Girls από το 1998, μαζί με τη μαμά του Victoria και τις συνεργάτιδές της Melanie “Mel C” Chisholm, Geri Halliwell-Horner και Emma Bunton. Η Mel B δεν εμφανίζεται στο βίντεο. Ο Cruz σχολίασε το post με χιούμορ, αναφερόμενος πιθανώς στην επικείμενη περιοδεία του: «Νομίζω ότι βρήκα τα opening acts μου… νομίζετε ότι έχουν μέλλον;».

Η σύντροφός του, Jackie Apostel, έκανε κι εκείνη μια σύντομη εμφάνιση στο τέλος του κλιπ, χαμογελώντας στην κάμερα, ενώ στο φινάλε του τραγουδιού ο Cruz έδειξε δύο thumbs up, η Victoria αγκάλιασε τη Mel C, και οι κοπέλες πανηγύρισαν μαζί.

Το βίντεο του Cruz ήρθε λίγες μέρες μετά από τις σοκαριστικές δηλώσεις του αδελφού του Brooklyn, 26 ετών, για τους γονείς τους και τη σχέση τους με τη γυναίκα του, Nicola Peltz Beckham. Ο Brooklyn κατήγγειλε ότι ένιωθε ελεγχόμενος από τη μαμά και τον μπαμπά του για χρόνια και ότι η ζωή του άλλαξε όταν απομακρύνθηκε από την οικογένεια. Σημείωσε επίσης ότι δεν επιθυμεί επανένωση προς το παρόν: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν, στέκομαι όρθιος για τον εαυτό μου για πρώτη φορά στη ζωή μου».

Παρά την ένταση με τον Brooklyn, ο Cruz φαίνεται να βρίσκει τη χαρά του στη μουσική και στις δημόσιες εμφανίσεις με τη μαμά του. Τα sing-alongs με τις Spice Girls συνδέουν γενιές και φέρνουν μια αίσθηση νοσταλγίας, ενώ το κοινό στα social media απολαμβάνει να βλέπει τη νέα γενιά της οικογένειας Beckham να ακολουθεί τα βήματα της pop κληρονομιάς της μαμάς Victoria.

Η αναστάτωση με τον Brooklyn δεν φαίνεται να επηρεάζει τον Cruz, που συνεχίζει να χτίζει τη δική του μουσική πορεία, ενσωματώνοντας το κλασικό pop στοιχείο των Spice Girls με τη νεανική του ενέργεια και την επικοινωνία μέσω Instagram.

