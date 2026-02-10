CineDoc: Ανθολογία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους & Εμπειρία VR στον Κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc παρουσιάζει: Αφιέρωμα σε ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και ειδική προβολή VR στον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ

Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ CineDoc παρουσιάζει και φέτος, στο πλαίσιο των αφιερωμάτων του και των ειδικών προβολών της σεζόν 2025-2026, ανθολογία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου παρουσία συντελεστών και την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στον κινηματογράφο Δαναό. Στο επίκεντρο του αφιερώματος ο δημόσιος χώρος και η οικειοποίηση αυτού μέσω της κινηματογράφησης, αλλά και η δύναμη του σινεμά να αφηγείται οικουμενικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη συλλογική μνήμη και το τραύμα των λαών. Τα ντοκιμαντέρ που θα παρουσιαστούν είναι τα «The Flowers Stand Silently, Witnessing» του Θοδωρή Παναγόπουλου, «Άσκοπη Μετακίνηση» της Νικολέτας Λεούση, «Στρώνουν τον Παράδεισο» του Αλκαίου Σπύρου, «Και ΕΛ και ΑΛ» του Ιλίρ Τσούκο και «Γιάγιου Ραπ» της Εύας Στεφανή.

Επιπλέον, με την αγορά του εισιτηρίου τους, οι θεατές του CineDoc θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στον Δαναό το βραβευμένο VR ελληνικής συμπαραγωγής The Exploding Girl. Η προβολή του VR πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη σχολή Creative Media, SAE Athens.

Το αφιέρωμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

ΑΘΗΝΑ – Κινηματογράφος Δαναός (Κηφισίας 109, Αμπελόκηποι)

Προπώληση στο ταμείο του κινηματογράφου και στο: https://danaoscinema.gr/portfolio-item/cinedoc-2025-26-short-films-2/

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 / 19.45, ΔΑΝΑΟΣ 1

Q&A μετά την προβολή με τους συντελεστές. Συντονίζει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Θα ακολουθήσει κέρασμα στο φουαγιέ του κινηματογράφου Δαναού, από την ομάδα του Open Farm.

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 / 16.00, ΔΑΝΑΟΣ 2

Θα προηγηθεί σύντομος πρόλογος από τους συντελεστές.

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ

THE FLOWERS STAND SILENTLY, WITNESSING του Θοδωρή Παναγόπουλου (2024, 17’)

Trailer: https://youtu.be/_ukSe4nE8IQ

Με ρίζες από την Ελλάδα, τον Λίβανο και την Παλαιστίνη, ο σκηνοθέτης Θοδωρής Παναγόπουλος εμπνέεται από ένα πολύτιμο και σπάνιο κινηματογραφικό αρχείο: δύο βωβές ταινίες 16 mm από τις δεκαετίες του ’30 και του ’40 που απεικονίζουν την ομορφιά των παλαιστινιακών αγριολούλουδων.

Ένα ντοκιμαντέρ για τους ανθρώπους της παλαιστινιακής γης, τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, αλλά και την αξία του ιστορικού υλικού ως μορφή αντίστασης στην πολιτισμική διαγραφή.

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής για το καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους – Sundance Film Festival 2025

Βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ μικρού μήκους – IDFA 2024

ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ της Νικολέτας Λεούση (2024, 19’)

Trailer: https://youtu.be/NBNWINFiOWg

Το 1895 ήταν μια ενδιαφέρουσα χρονιά. Το 1895 φτιάχτηκε το πρώτο μηχανοκίνητο λεωφορείο και παραδόθηκε στην κυκλοφορία. Το Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, οι αδελφοί Λυμιέρ αποτύπωσαν με την κάμερά τους την έξοδο των εργατών από το εργοστάσιο τους.

Τον Μάρτιο του 2020, το παράθυρο του βλέμματος στένεψε. Η ζωή της πόλης σχεδόν σταμάτησε. Απαγορεύτηκαν οι άσκοπες μετακινήσεις και σταμάτησε η λειτουργία των κινηματογράφων. Σήμερα, τι είναι αυτό που λείπει πιο πολύ από την πόλη; Τα σινεμά, ή μια άσκοπη μετακίνηση;

Βραβείο Πανελλήνιαs Ένωσηs Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) και Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα) – 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ του Αλκαίου Σπύρου (2024, 15’)

Trailer: https://youtu.be/7XOm6__reBc

Το δημοτικό συμβούλιο ανακοινώνει την ανακατασκευή της Ομόνοιας, μιας από τις πιο κεντρικές και πιο υποβαθμισμένες περιοχές της Αθήνας. Καθώς οι εντάσεις στη γειτονιά αυξάνονται, ο σκηνοθέτης ακολουθεί με την κάμερά του τρεις μόνιμους κατοίκους της περιοχής, που απειλείται από τη σκιά της ανάπλασης.

Βραβείο Ντοκιμαντέρ (Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα) – 47ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

ΚΑΙ ΕΛ ΚΑΙ ΑΛ του Ιλίρ Τσούκο (2024, 28’)

Trailer: https://youtu.be/4I9ybTE6fj4

Μια παραγωγή του ONASSIS CULTURE.

Τα παιδιά και τα εγγόνια των Αλβανών μεταναστών της δεκαετίας του ’90 γεννήθηκαν και μεγαλώνουν στην Ελλάδα. To ντοκιμαντέρ του Ιλίρ Τσούκο αφηγείται τις ιστορίες τους, που δεν είναι ούτε μόνο αλβανικές, ούτε μόνο ελληνικές. Είναι και τα δύο.

Καθώς οι πόλεμοι των ταυτοτήτων μαίνονται σε όλο τον κόσμο, η κάμερα του σκηνοθέτη φωτίζει τις πολλαπλές ταυτότητες όχι ως βαρίδια της ιστορίας, άλλα ως πυξίδες για ένα καλύτερο μέλλον.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δημήτρης Χριστόπουλος

Παγκόσμια Πρεμιέρα – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 2025 (Επίσημο Πρόγραμμα, Τμήμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες – Ταινίες Μικρού Μήκους»)

Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους (Επιτροπή) και Βραβείο Καλύτερης Ελληνικής Ταινίας Μικρού Μήκους (Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών [ΟΚΛΕ]) – Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 2025

Εύφημος Μνεία (Τμήμα μicro Competition) – Beyond Borders – Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλόριζου 2025

ΓΙΑΓΙΟΥ ΡΑΠ της Εύας Στεφανή (2023)

Κάθε Κυριακή η εγγονή Αντέλα επισκέπτεται τη γιαγιά της, την Αντέλα. Ένα ανοιξιάτικο απόγευμα, η μικρή αποφασίζει να μάθει στη γιαγιά της να ραπάρει. Παρά τις πρώτες δυσκολίες, η γιαγιά Αντέλα συνθέτει στο τέλος το δικό της ραπ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΝΑΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ VR: THE EXPLODING GIRL

Caroline Poggi, Jonathan Vinel| 2025| Γαλλία, Ελλάδα | 18’

Μια παραγωγή των: ATLAS V, BYRD

Με την αγορά του εισιτηρίου τους, οι θεατές του CineDoc έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιπλέον στον Δαναό το βραβευμένο VR ελληνικής συμπαραγωγής The Exploding Girl. Η προβολή του VR πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη σχολή Creative Media, SAE Athens.

Σύνοψη: Τους τελευταίους τρεις μήνες, η Candice εκρήγνυται κάθε μέρα – κάποιες φορές πολλές φορές την ημέρα – με ρεκόρ τις επτά εκρήξεις. Πλέον έχει φτάσει τις 192 εκρήξεις. Ένα ωμό και διαυγές πορτρέτο της οργής μιας ολόκληρης γενιάς, η ιστορία της Candice αξιοποιεί τις δυνατότητες του 3D animation για να προσφέρει ένα νέο και τολμηρό έργο, ιδωμένο στον κόσμο της εικονικής πραγματικότητας.

Επίσημη συμμετοχή – διαγωνιστικό τμήμα Immersive / Cannes Film Festival 2025

Επίσημη συμμετοχή – διαγωνιστικό τμήμα Immersive / Venice Film Festival 2025

Πρόγραμμα προβολών: Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, 21.00-23.00 και Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 17.00 – 18.30

Λίγα λόγια για το CineDoc

Κατεβάστε εδώ τον κατάλογο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

Δείτε εδώ το trailer του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2025-26.

