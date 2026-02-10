Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση

Η κοινή εμφάνιση της Kim Kardashian και του Lewis Hamilton στο Super Bowl LX φαίνεται να επιβεβαιώνει τις φήμες περί σχέσης

Οι φήμες που ήθελαν την Kim Kardashian και τον Lewis Hamilton ζευγάρι φαίνεται να βρίσκουν επιβεβαίωση, καθώς η κοινή τους εμφάνιση στο Super Bowl LX την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έκανε το γύρο των social media. Αν και οι παπαράτσι δεν τους εντόπισαν να ποζάρουν μαζί, η παρουσία τους δίπλα-δίπλα στις κερκίδες θεωρείται μια πρώτη, «ανοιχτή» ένδειξη της σχέσης τους.

Σύμφωνα με την Page Six, η εμφάνισή τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως «hard launch», καθώς οι δύο σταρ εντοπίστηκαν σε κοινά πλάνα κατά τη διάρκεια του αγώνα των New England Patriots και Seattle Seahawks. Η Kim, 45 ετών, και ο 41χρονος Lewis Hamilton φαίνονταν να συζητούν και να απολαμβάνουν την παρέα ο ένας του άλλου, επιβεβαιώνοντας την προσωπική διάσταση που έχει πλέον η φιλία τους ετών.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian και η Paris Hilton επανασυνδέονται μετά από 17 χρόνια

Πριν από την κοινή παρουσία τους στο Super Bowl, η Kim και ο Lewis είχαν ταξιδέψει μαζί σε Λονδίνο και Παρίσι, απολαμβάνοντας διαμονή σε πολυτελή ξενοδοχεία, ιδιωτικά δείπνα και θεραπείες μασάζ. Οι δύο τους είχαν επίσης δώσει το «παρών» στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν της Kate Hudson στο Κολοράντο, χωρίς όμως να εμφανιστούν μαζί δημόσια.

Και οι δύο έχουν έντονο παρελθόν με διάσημα πρόσωπα. Η Kim Kardashian είχε σχέσεις με τον Pete Davidson και προηγουμένως με τον Kanye West, με τον οποίο έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά. Από την πλευρά του, ο Lewis Hamilton έχει συνδεθεί στο παρελθόν με προσωπικότητες όπως η Nicki Minaj, η Rihanna, η Gigi Hadid και η Nicole Scherzinger, ενώ υπήρξαν φήμες για σχέση με την Kendall Jenner, αδερφή της Kim.

Lewis and Kim Kardashian at the Superbowl #SuperBowlLX pic.twitter.com/SokO1Haeec — Sir Lewis Updates (@LH44updates) February 9, 2026



Πηγές από το περιβάλλον τους αναφέρουν ότι η Kim και ο Lewis προσπαθούν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλο παρά τα έντονα επαγγελματικά τους προγράμματα. «Αυτό το διάστημα είναι αχώριστοι και οργανώνουν τα ραντεβού τους γύρω από τις υποχρεώσεις της Kim», αναφέρουν.

Ωστόσο, δημοσίευμα της Daily Mail υπογραμμίζει ότι οι δύο σταρ δεν έχουν μιλήσει για αποκλειστικότητα. Ο Lewis δεν φαίνεται να επιθυμεί «δεσμεύσεις» με κανέναν, ενώ η σχέση τους χαρακτηρίζεται από vibes «φίλοι με πλεονεκτήματα».

Ο χρόνος θα δείξει αν η Kim Kardashian και ο Lewis Hamilton θα προχωρήσουν σε κάτι πιο σοβαρό ή αν η κοινή τους παρουσία θα παραμείνει ένα ευχάριστο gossip moment.

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian γίνεται χαρακτήρας στο Fortnite – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Δες κι αυτό…