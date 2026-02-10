Celeb News 10.02.2026

Super Bowl: Πώς η Lady Gaga τίμησε μέσα από το look της το Πουέρτο Ρίκο

lady_gaga
Η Lady Gaga έκανε guest εμφάνιση στο halftime show του Super Bowl LX, στηρίζοντας τον Bad Bunny και τιμώντας την πολιτισμική κληρονομιά του Πουέρτο Ρίκο
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εμφάνιση της Lady Gaga στο halftime show του Super Bowl LX ήταν πολύ περισσότερο από ένα μουσικό cameo, ήταν μια ισχυρή δήλωση φιλίας, στήριξης και πολιτισμικής αναγνώρισης. Το Levi’s Stadium στη Santa Clara γέμισε με λατινοαμερικανικούς ρυθμούς όταν ο Bad Bunny ανέλαβε τη σκηνή και μεταμόρφωσε το διάλειμμα του αγώνα σε μια γιορτή ταυτότητας και μουσικής εκπροσώπησης. Ανάμεσα στους διάσημους φίλους του, η Lady Gaga ξεχώρισε για την παρουσία της δίπλα στον Πορτορικανό καλλιτέχνη.

Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια, που μόλις μία εβδομάδα πριν απέσπασε δύο Grammy, για Καλύτερο Pop Vocal Album και Καλύτερη Dance Pop Ηχογράφηση, ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί με τον Bad Bunny το τραγούδι της «Die With a Smile». Το look της ήταν μια custom δημιουργία του σχεδιαστή Raul López, σε γαλάζια απόχρωση που θύμιζε τον ουρανό, με πλισέ λεπτομέρειες και αέρινη κίνηση κάτω από τα φώτα του σταδίου.

bad bunny
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Super Bowl και το έκανε φορώντας Zara

Το styling ανέλαβαν οι Chloe και Chenelle Delgadillo, διατηρώντας τη σιλουέτα λιτή και κομψή ώστε να αναδειχθούν τα χρώματα και οι λεπτομέρειες του φορέματος. Η πιο δυνατή πινελιά βρισκόταν πάνω από την καρδιά της Gaga: ένα σύνολο λουλουδιών, ανάμεσά τους ένας κόκκινος ιβίσκος, το εθνικό άνθος του Πουέρτο Ρίκο. Η επιλογή αυτή απέδιδε σε κομψή μορφή την υποστήριξή της προς τον Bad Bunny και την πολιτισμική κληρονομιά που εκπροσωπούσε στη σκηνή.

Το γαλάζιο του φορέματος παρέπεμπε στα χρώματα της σημαίας του Πουέρτο Ρίκο, ενισχύοντας το αφηγηματικό πλαίσιο της εμφάνισης. Σε μια στιγμή που παρακολουθούν εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, κάθε λεπτομέρεια στιλ αποκτά ιδιαίτερη σημασία, και η τραγουδίστρια απέδειξε πως γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τη μόδα ως μέσο επικοινωνίας.

Στο beauty κομμάτι, κράτησε την signature avant-garde αισθητική της. Τα μαλλιά της ήταν styled σε Old Hollywood waves από τον hairstylist Frederic Aspiras, ενώ το μακιγιάζ της, επιμελημένο από τη Sarah Tanno, ισορροπούσε ανάμεσα στο θεατρικό και στο σύγχρονο. Τα φρύδια παρέμειναν φυσικά και ελαφρώς αποχρωματισμένα, δημιουργώντας μια αιθέρια εικόνα, ενώ τα χείλη της ήταν έντονα και γυαλιστερά, χωρίς να επισκιάζουν τη συνολική εμφάνιση και το μήνυμα στήριξης προς τον Bad Bunny και το Πουέρτο Ρίκο.

Η guest εμφάνιση της Lady Gaga έδειξε πώς η μουσική, η μόδα και το beauty μπορούν να ενώσουν πολιτισμούς και να αφηγηθούν ιστορίες με στιλ, συναίσθημα και καρδιά. Το halftime show του Super Bowl LX δεν ήταν απλώς μια παράσταση, αλλά μια γιορτή ταυτότητας και ενότητας που θα μείνει αξέχαστη.

Διάβασε επίσης: Γιατί ο Bad Bunny δε θα λάβει αμοιβή για το show του στο Super Bowl

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Bad Bunny Lady Gaga Super Bowl
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση

10.02.2026
Επόμενο
Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι

Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι

10.02.2026

Δες επίσης

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση
Celeb News

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Η πρώτη δημόσια κοινή τους εμφάνιση

10.02.2026
Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή
Celeb News

Φουρέιρα – Μποτία: Το φωτογραφικό album από τα 3α γενέθλια του γιου τους, Ερμή

10.02.2026
Αλεξάνδρα Νίκο: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού
Celeb News

Αλεξάνδρα Νίκο: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένει η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού

10.02.2026
Το σιωπηλό μήνυμα του David Beckham στον Brooklyn
Celeb News

Το σιωπηλό μήνυμα του David Beckham στον Brooklyn

10.02.2026
Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γονείς για δεύτερη φορά
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα γονείς για δεύτερη φορά

10.02.2026
Πέτρος Ιακωβίδης: Η δύσκολη μάχη με την υγεία του, τα 98 κιλά και η στήριξη των γονιών του
Celeb News

Πέτρος Ιακωβίδης: Η δύσκολη μάχη με την υγεία του, τα 98 κιλά και η στήριξη των γονιών του

09.02.2026
H North West εμφανίζεται σε νέα φωτογραφία με 12 piercings στο χέρι της
Celeb News

H North West εμφανίζεται σε νέα φωτογραφία με 12 piercings στο χέρι της

09.02.2026
Η Cardi B πέφτει στο έδαφος καθώς χορεύει σε ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο
Celeb News

Η Cardi B πέφτει στο έδαφος καθώς χορεύει σε ρομπότ στο Σαν Φρανσίσκο

09.02.2026
Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης
Celeb News

Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη χώρισε από τον σύντροφό της μετά από 2 χρόνια σχέσης

09.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)