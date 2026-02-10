Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι

Φτιάξε την αγαπημένη σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι της Audrey Hepburn, που είναι γρήγορη, εύκολη και ιδανική με σαντιγί ή παγωτό

Ο γιος της Audrey Hepburn πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο μαγειρικής με συνταγές της μητέρας του, ανάμεσά τους και η αγαπημένη της σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Audrey αγαπούσε τη σοκολάτα και συνήθιζε να τρώει λίγη κάθε μέρα. Αυτή η πλούσια σοκολατένια τούρτα ήταν η επιλογή της για ειδικές περιστάσεις και, πράγματι, είναι ιδανική για τέτοιες στιγμές. Αν θέλετε ένα γλυκό που φαίνεται σαν να χρειάστηκε ώρες στην κουζίνα, αλλά στην πραγματικότητα ετοιμάζεται γρήγορα, αυτή η συνταγή είναι η κατάλληλη. Η τούρτα της Audrey είναι απλή στην παρασκευή και αποτελεί ένα εκλεπτυσμένο επιδόρπιο για κάθε βραδιά.

Υλικά για την τούρτα χωρίς αλεύρι

Για αυτή τη σοκολατένια απόλαυση χρειάζεστε μόλις 6 βασικά υλικά. Η σύντομη λίστα για τα ψώνια σας περιλαμβάνει:

Μη γλυκανμένη σοκολάτα υγείας

Ολόκληρο γάλα

Βούτυρο

Αυγά

Ζάχαρη

Ζάχαρη άχνη για το γαρνίρισμα

Η προετοιμασία είναι απλή και η τούρτα, χαμηλή σε νάτριο, είναι έτοιμη σε περίπου 45 λεπτά. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγόνες σοκολάτας, αλλά για καλύτερο αποτέλεσμα αγοράστε μια μπάρα μαύρης σοκολάτας και κόψτε την σε μικρά κομμάτια με κοφτερό μαχαίρι.

Πώς να σερβίρετε

Η πλούσια και γευστική τούρτα χωρίς αλεύρι είναι ιδανική για επιδόρπιο, είτε σε γιορτές είτε για μια απλή καθημερινή στιγμή. Συνοδεύεται υπέροχα με μια μπάλα παγωτό ή σαντιγί όπως θα την απολάμβανε και η Audrey!

Εκτέλεση της συνταγής

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C. Σπρέι ή βουτυρώστε ένα στρογγυλό ταψί 25-30 εκ. (αν έχετε, ιδανικά χρησιμοποιήστε ταψί με αποσπώμενη βάση).

Χωρίστε τα αυγά σε κρόκους και ασπράδια και αφήστε τα ξεχωριστά.

Τοποθετήστε τη σοκολάτα και το γάλα σε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ πάνω από κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (ή χρησιμοποιήστε μπεν-μαρί).

Λιώστε τη σοκολάτα και προσθέστε το βούτυρο σε μικρά κομμάτια, ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθεί πλήρως. Αποσύρετε από τη φωτιά.

Προσθέστε τους κρόκους των αυγών και ανακατέψτε καλά.

Στον κάδο του μίξερ χτυπήστε τα ασπράδια σε δυνατή ταχύτητα προσθέτοντας σταδιακά τη ζάχαρη μέχρι να δημιουργηθούν σφιχτές κορυφές.

Ανακατέψτε απαλά τα ασπράδια με το μείγμα σοκολάτας, προσέχοντας να μη χάσετε τον όγκο.Ρίξτε το μείγμα στο ταψί και ψήστε για 25-30 λεπτά. Σβήστε τον φούρνο, αφήστε την πόρτα ανοιχτή για 5 λεπτά και αφήστε την τούρτα να κρυώσει σε σχάρα.

Τοποθετήστε σε πιατέλα και πασπαλίστε με ζάχαρη άχνη. Σερβίρετε ζεστή, συνοδεύοντας με παγωτό ή σαντιγί.

Χρόνοι και ,ερίδες

Προετοιμασία: 5 λεπτά

Ψήσιμο: 40 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 45 λεπτά

Μερίδες: 10

Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όσους θέλουν ένα εντυπωσιακό, γρήγορο και σοκολατένιο επιδόρπιο, χωρίς περιττό κόπο, ακριβώς όπως το αγαπούσε και η Audrey Hepburn.

Κεντρική φωτογραφία: Pexels.com

