Screen News 10.02.2026

Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump

Οι δημιουργοί του «Phantom Thread» Paul Thomas Anderson και Jonny Greenwood ζητούν την αφαίρεση αποσπάσματος μουσικής από το ντοκιμαντέρ Melania
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson και ο συνθέτης Jonny Greenwood υπέβαλαν επίσημο αίτημα για την απομάκρυνση αποσπάσματος μουσικής της ταινίας «Phantom Thread» από το ντοκιμαντέρ «Melania». Η μουσική, που γράφτηκε από τον Jonny Greenwood για την ταινία του 2017 σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson, χρησιμοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον συνθέτη.

Σε κοινή τους δήλωση, που δημοσίευσε το Variety, οι δύο δημιουργοί αναφέρουν ότι «ήρθε σε γνώση μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ ‘Melania’. Παρότι ο Jonny Greenwood δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η Universal απέτυχε να τον συμβουλευτεί για αυτή τη χρήση από τρίτο μέρος, γεγονός που συνιστά παραβίαση της συμφωνίας του ως συνθέτη. Ως αποτέλεσμα, ο Jonny Greenwood και ο Paul Thomas Anderson ζήτησαν την απομάκρυνση του αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

Το ντοκιμαντέρ «Melania» επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Melania Trump. Η ταινία έχει συγκεντρώσει 13.35 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από δύο Σαββατοκύριακα προβολών, επίδοση αξιοσημείωτη για ντοκιμαντέρ που δεν σχετίζεται με τη φύση ή τη μουσική.

Η παραγωγή και διανομή του «Melania» συνοδεύτηκε από πρωτοφανές οικονομικό ρίσκο. Η Amazon MGM δαπάνησε 40 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της ταινίας και μιας συνοδευτικής σειράς για απευθείας προβολή σε πλατφόρμα, ενώ επιπλέον 35 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν για τη θεατρική προώθηση. Τα ποσά αυτά θεωρούνται άνευ προηγουμένου για τον χώρο του ντοκιμαντέρ, όπου παραδοσιακά τα έσοδα από τα ταμεία δεν αποτελούν βασικό στόχο.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Brett Ratner. Η μουσική πορεία του Jonny Greenwood στον κινηματογράφο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα εκτενής. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει συνθέσει ή συνεισφέρει στη μουσική 12 ταινιών, μεταξύ των οποίων τα «There Will Be Blood», «Inherent Vice» και «Liquorice Pizza», εδραιώνοντας τη φήμη του περισσότερο ως συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής παρά ως ροκ μουσικού.

Διάβασε επίσης: Αντιηρωίδα: Σοκαρίστικό ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Courtney Love

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Melania Melania Trump Paul Thomas Anderson ντοκιμαντέρ συνθέτης Jonny Greenwood
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι

Υγιεινή και γρήγορη: Η πανεύκολη συνταγή της Audrey Hepburn για σοκολατένια τούρτα χωρίς αλεύρι

10.02.2026
Επόμενο
Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD

Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD

10.02.2026

Δες επίσης

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara
Cinema

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara

10.02.2026
Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε
Cinema

Stranger Things: Πρωταγωνιστής της σειράς αποκαλύπτει τη δυσαρέσκειά του για το φινάλε

10.02.2026
Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό
Cinema

Αντιπυρική Ζώνη: Το νέο ισπανικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται στο Netflix και ήδη όλοι μιλούν για αυτό

10.02.2026
Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles
Cinema

Αποκαλύφθηκαν τα πρώτα πλάνα της τετραλογίας για τους Beatles

09.02.2026
Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale
Cinema

Κορυφαίοι stars του παγκόσμιου κινηματογράφου στο κόκκινο χαλί της Berlinale

09.02.2026
Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton
Cinema

Eloise και Francesca πρωταγωνιστούν στις επόμενες σεζόν του Bridgerton

09.02.2026
My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα
Cinema

My Oxford Year: Η ταινία του Netflix για τον έρωτα που δε μένει για πάντα, αλλά αλλάζει τα πάντα

08.02.2026
Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα
Cinema

Ο Draco Malfoy γίνεται απρόσμενο σύμβολο της χρονιάς του αλόγου στην Κίνα

08.02.2026
Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)
Cinema

Η Elle Fanning προκαλεί με OnlyFans και… ο ρόλος της Michelle Pfeiffer (Video)

07.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

Έξοδα μετακίνησης 6.500 ευρώ για το «Sing For Greece» της ΕΡΤ

«Σύγκρουση» στο Mega

«Σύγκρουση» στο Mega

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Ποιον κοροϊδεύει η ΔΕΠΑ;

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Το «φάντασμα» του Watergate πάνω από το Μαξίμου: Ο φόβος για τον λογαριασμό των υποκλοπών με… χρονοκαθυστέρηση

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)

Τσικνοπέμπτη 2026: Η ακριβότερη της τελευταίας τριετίας – «Φωτιά» στα παϊδάκια (πίνακας)