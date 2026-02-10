Σκηνοθέτης και μουσικός ζητούν να αποσυρθεί τραγούδι τους από το ντοκιμαντέρ για τη Melania Trump

Ο σκηνοθέτης Paul Thomas Anderson και ο συνθέτης Jonny Greenwood υπέβαλαν επίσημο αίτημα για την απομάκρυνση αποσπάσματος μουσικής της ταινίας «Phantom Thread» από το ντοκιμαντέρ «Melania». Η μουσική, που γράφτηκε από τον Jonny Greenwood για την ταινία του 2017 σε σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson, χρησιμοποιήθηκε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με τον συνθέτη.

Σε κοινή τους δήλωση, που δημοσίευσε το Variety, οι δύο δημιουργοί αναφέρουν ότι «ήρθε σε γνώση μας ότι ένα μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ ‘Melania’. Παρότι ο Jonny Greenwood δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η Universal απέτυχε να τον συμβουλευτεί για αυτή τη χρήση από τρίτο μέρος, γεγονός που συνιστά παραβίαση της συμφωνίας του ως συνθέτη. Ως αποτέλεσμα, ο Jonny Greenwood και ο Paul Thomas Anderson ζήτησαν την απομάκρυνση του αποσπάσματος από το ντοκιμαντέρ».

Το ντοκιμαντέρ «Melania» επιχειρεί να σκιαγραφήσει ένα πορτρέτο της Πρώτης Κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών, Melania Trump. Η ταινία έχει συγκεντρώσει 13.35 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από δύο Σαββατοκύριακα προβολών, επίδοση αξιοσημείωτη για ντοκιμαντέρ που δεν σχετίζεται με τη φύση ή τη μουσική.

Η παραγωγή και διανομή του «Melania» συνοδεύτηκε από πρωτοφανές οικονομικό ρίσκο. Η Amazon MGM δαπάνησε 40 εκατομμύρια δολάρια για την απόκτηση της ταινίας και μιας συνοδευτικής σειράς για απευθείας προβολή σε πλατφόρμα, ενώ επιπλέον 35 εκατομμύρια δολάρια διατέθηκαν για τη θεατρική προώθηση. Τα ποσά αυτά θεωρούνται άνευ προηγουμένου για τον χώρο του ντοκιμαντέρ, όπου παραδοσιακά τα έσοδα από τα ταμεία δεν αποτελούν βασικό στόχο.

Το ντοκιμαντέρ σκηνοθέτησε ο Brett Ratner. Η μουσική πορεία του Jonny Greenwood στον κινηματογράφο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα εκτενής. Τα τελευταία 25 χρόνια έχει συνθέσει ή συνεισφέρει στη μουσική 12 ταινιών, μεταξύ των οποίων τα «There Will Be Blood», «Inherent Vice» και «Liquorice Pizza», εδραιώνοντας τη φήμη του περισσότερο ως συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής παρά ως ροκ μουσικού.

