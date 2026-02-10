Push Up: Οι συντελεστές της παράστασης στο Talk To MAD

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk To MAD τη σκηνοθέτιδα Έφη Ρευματά και τους ηθοποιούς Θεμιστοκλή Μαλεσάγκο και Βιβή Φωτοπούλου, οι οποίοι μίλησαν για τη νέα θεατρική παράσταση Push Up, που ανεβαίνει στο θέατρο Ελέρ στην Πλάκα. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τη δημιουργία της παράστασης, τους ρόλους και τα μηνύματα που θέλουν να μεταδώσουν στο κοινό.

Η Έφη Ρευματά για την παράσταση ανέφερε: «Το Push Up ξεκινά από το ετήσιο πάρτι μιας πολυεθνικής εταιρείας. Μέσα από χορό και πρωτότυπη μουσική θέλουμε να δείξουμε τις σχέσεις εξουσίας, τις μικρές και μεγάλες συγκρούσεις ανάμεσα στους εργαζόμενους, αλλά και τις προσωπικές τους επιδιώξεις».

Ο Θεμιστοκλής Μαλεσάγκος, που υποδύεται τον Ρόμπερτ, εξήγησε τον χαρακτήρα του: «Ο Ρόμπερτ είναι ένας φιλόδοξος νέος υπάλληλος που προσπαθεί να ανέλθει στην ιεραρχία της εταιρείας. Η συμπεριφορά του προκαλεί αντιδράσεις και συγκρούσεις, αλλά μέσα από την ιστορία βλέπουμε και την ανθρώπινη πλευρά του».

Η Βιβή Φωτοπούλου, που ενσαρκώνει τη Σαμπίνε, σημείωσε: «Η Σαμπίνε είναι δυναμική, τελειομανής και αποφασισμένη να ξεχωρίσει. Οι συγκρούσεις της με τους συναδέλφους και τους ανωτέρους της αναδεικνύουν τον ανταγωνισμό, αλλά και την ανάγκη για αναγνώριση. Είναι ένας χαρακτήρας γεμάτος πάθος, αλλά και ευαισθησία».

Η σκηνοθέτιδα και οι ηθοποιοί αναφέρθηκαν επίσης στη διαδικασία των ακροάσεων και στη συνεργασία τους με τη χορογράφο Άννα Μάνγκου: «Η χημεία μεταξύ μας ήταν καταλυτική. Τα χορευτικά στοιχεία και η σκηνική κίνηση δίνουν άλλη διάσταση στην παράσταση και ενισχύουν τα συναισθήματα των χαρακτήρων», τόνισε η Έφη Ρευματά.

Όσον αφορά το μήνυμα της παράστασης, η σκηνοθέτιδα δήλωσε: «Δεν μιλάμε μόνο για τον εργασιακό χώρο, αλλά για σχέσεις που ζούμε όλοι στην καθημερινότητά μας, με τον ανταγωνισμό, τις φιλοδοξίες, τον ερωτισμό και τις συγκρούσεις που μας καθορίζουν».

Οι ηθοποιοί μοιράστηκαν και προσωπικές εμπειρίες από τη συνεργασία τους: «Η δουλειά σε αυτό το έργο ήταν διασκεδαστική αλλά και απαιτητική», είπε ο Θεμιστοκλής. «Κάθε πρόβα και κάθε σκηνή μας φέρνει πιο κοντά στον χαρακτήρα και στο κοινό», πρόσθεσε η Βιβή.

Τέλος, η Έφη Ρευματά σημείωσε τη σημασία του έργου: «Το Push Up συνδυάζει μουσική, χορό και κωμικά στοιχεία, αλλά αγγίζει και έντονα συναισθήματα. Ελπίζουμε το κοινό να ταυτιστεί με τους χαρακτήρες και να φύγει με σκέψεις για τις σχέσεις και τις ισορροπίες στην καθημερινότητά του».

