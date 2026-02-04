Mad steilto
Mad steilto
Talk To Mad 04.02.2026

Οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Killer Joe» στο Talk to MAD

Στο Talk to Mad, η Αθηνά Κλήμη μιλά με τον Αναστάση Κολοβό και τη Μαρίτα Κωνστοπούλου για την παράσταση Killer Joe
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχεται στο Talk to Mad δύο ηθοποιούς που ξεχωρίζουν στη φετινή θεατρική σκηνή με την παράσταση «Killer Joe». Ο Αναστάσης Κολοβός, που φέτος αναλαμβάνει ταυτόχρονα και τον ρόλο του σκηνοθέτη, και η Μαρίτα Κωνστοπούλου, πρωταγωνίστρια και συνδημιουργός της παράστασης, μιλούν ανοιχτά για το έργο, τη συνεργασία και την πορεία τους στο θέατρο.

«Εγώ κάνω τη Σάρλα Σμιθ», εξηγεί η Μαρίτα για τον ρόλο της. «Ο ρόλος μου κυμαίνεται στο πως φτάνει ο άνθρωπος στα όρια της φτώχειας και της ανάγκης. Μπορώ να κατανοήσω το πως είναι να σε φέρνει η ζωή σε δύσκολες τοποθεσίες ανάγκης».

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Κονδράρος μιλά στο Talk to MAD για το Liberty Guide Dogs

Σχολιάζοντας τη μαύρη κωμωδία και το θρίλερ που συνθέτουν το έργο, η Μαρίτα προσθέτει: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου ρόλος, αλλά και ο εφιάλτης μου. Το γέλιο δεν πηγάζει από την ατάκα, αλλά από τη φρίκη και την αμηχανία του θεατή βλέποντας μια σκληρή κατάσταση. Η βία δεν ωραιοποιείται, είναι εκεί μπροστά σου».

Ο Αναστάσης Κολοβός αναφέρεται στη διαδικασία σκηνοθεσίας και τη δουλειά με το καστ: «Πρέπει να είσαι και ψυχολόγος, να διαχειρίζεσαι τον ψυχισμό του άλλου. Ο σκηνοθέτης είναι και καπετάνιος, παίρνει αποφάσεις γρήγορα, εμπιστεύεται και καθοδηγεί την ομάδα. Είναι φρικαλέα δύσκολο, αλλά μαγικό».

Για την πορεία και τους συντελεστές της παράστασης, η Μαρίτα σημειώνει: «Κάναμε πολύ ωραίες πρόβες, δουλέψαμε εντατικά. Οι συνάδελφοι είναι πλέον οικογένεια μου. Είναι από τις καλύτερες θεατρικές συνεργασίες που είχα». Ο Αναστάσης προσθέτει: «Όταν μου τηλεφώνησε ο Χρήστος Παρδάλης για να με καλέσει στην παραγωγή, κατάλαβα αμέσως ότι πρόκειται για κάτι σύγχρονο και επίκαιρο. Είμαι χαρούμενος που γνωρίζω αυτή την ομάδα, έχουμε γίνει φίλοι και θα κάνουμε κι άλλα ωραία πράγματα μαζί».

Η Μαρίτα αναφέρεται και στις πρώτες αντιδράσεις του κοινού: «Ήρθε μια φίλη μου και είπε τρομαγμένη στο τέλος: “Είναι σκληρό το έργο;” Ναι, είναι σκληρό. Αλλά αν ανοίξεις την τηλεόραση, θα δεις πιο συγκλονιστικά εγκλήματα από όσα δείχνουμε εμείς. Το έργο θέλει να αφυπνίσει, να σοκάρει λίγο, για να ξυπνήσει το κοινό».

Σχετικά με τα αγαπημένα σημεία της παράστασης, η Μαρίτα σημειώνει: «Η τελευταία σκηνή, η οποία είναι δύσκολη και τεχνικά και συναισθηματικά, είναι για μένα το αποκορύφωμα. Επίσης, η σκηνή με τα παιδιά και το κουκλάκι, και η σκηνή του τραπεζιού με τον δολοφόνο, αποκαλύπτουν την υποκρισία και τη σκληρότητα της οικογένειας».

Όσο για την προσωπική πορεία των καλεσμένων, ο Αναστάσης θυμάται: «Η πιο μαγική στιγμή ήταν η πρώτη φορά που πάτησα στην Επίδαυρο. Δεν είχα άγχος, η ενέργεια του χώρου σε εμψυχώνει. Θέλω να συνεχίσω να εργάζομαι σε έργα που με ενδιαφέρουν και να έχω υγεία».

Η Μαρίτα, από την πλευρά της, αναφέρει: «Κομβική ήταν η δική μου δουλειά στο “Κλειδαρότρυπα”, όπου είδα κάτι που είχα στη φαντασία μου να ζωντανεύει. Τώρα σκέφτομαι και την τηλεόραση, που παλιά με φόβιζε, αλλά ίσως να το τολμήσω».

Διάβασε επίσης: Η Βρισηίδα Ανδριώτου και η Κέλλυ Βρανάκη στο Talk to MAD

Talk To Mad Αναστάσης Κολοβός Μαρίτα Κωνστοπούλου
